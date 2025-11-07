EIN EIGENER SACHE: Ab sofort auch Krypto-Spenden zur Unterstützung von Ansage! möglich

Freie Medien sind in Deutschland – wie vielerorts in EU-Europa – inzwischen von zahlreichen staatlichen Repressionen und Vernichtungsversuchen bedroht. Zensur durch das “Netzwerkdurchsetzungsgesetz”, zweckentfremdete Strafvorschriften wie etwa der Volksverhetzungsparagraph 130 Strafgesetzbuch oder der neugefasste “Majestätsbeleidigungsparagraph” 188 speziell für Politiker-“Beleidigung”, staatlich finanzierte Diskreditierungs-NGOs (“Trusted Flagger” und “Faktenchecker„), Schikanen durch Medienaufsicht und Meldestellen, immer mehr Shadowbanning, Kanallöschungen, Accountsperren, Seiten-Stilllegungen bis hin zu polizeilichen Hausdurchsuchungen oder “Hausbesuchen“ der Antifa: Wer Kritik übt, geht ein immer höheres persönliches Risiko ein.

Noch schlimmer aber sind die Angriffe auf die wirtschaftliche Existenz gerade von freien Onlinemedien: Boykottaufrufe und Drohungen gegen Werbetreibende, Demonetarisierung und Defunding sind hier inzwischen gängige Methoden. Und in letzter Zeit kommt verstärkt auch noch “Debanking” dazu: Willkürliche Kontolöschungen oder die Verweigerung von Kontoeröffnungen durch Banken – sei es aus vorauseilendem Gehorsam oder auf politischen Druck hin. Dies ist besonders fatal, weil freie Medien in hohem oder existenziellen Maße auf Spenden angewiesen sind und auf diese Weise von lebenswichtiger finanzieller Unterstützung abgeschnitten werden.

Sicher und anonym unterstützen

Ein Ausweg bieten hier Kryptowährungen, die sicher und absolut anonym finanzielle Zuwendungen in beliebiger Höhe ermöglichen und ein geeigneter Weg für Spender und Empfänger gleichermaßen sind, sich dem Würgegriff der Zensoren und politischen Feinde der Meinungsvielfalt zu entziehen.

Egal, was man grundsätzlich von den “Kryptos” halten mag: sie bieten einen einzigartigen Vorteil, denn die digitalen Kryptowährungen, Coins, genannt, ermöglichen es, Geld in anonymer Form beispielsweise an Medien oder Journalisten zu senden, denen Banken oder Behörden den Zugang zu einem eigenen Bankkonto verweigern.

Diese Möglichkeit bietet ab sofort auch Ansage!: Hier im Spendenbereich gibt es von nun an die Möglichkeit, uns Spenden über die gängigsten Krypto-Währungen zukommen zu lassen, nämlich:

Bitcoin (BTC),

Ethereum (ETH),

Solana (SOL).

Besuchen Sie unseren Spendenbereich und nutzen Sie dort einfach den dortigen QR-Code oder die angegebene Wallet-Adresse!

Das Team von Ansage! dankt im Voraus sehr herzlich für Ihre Unterstützung – egal für welche Spendenform sie sich entscheiden!

Alternative: DIE NACKTE MARK!

Es gibt außerdem eine weitere, brandneue Spendenmöglichkeit: Die NACKTE MARK!

Außer den gängigen Kryptowährungen steht es nun noch eine weitere brandneue und hochinnovative Alternative zur Verfügung, über die speziell die freien Medien mit einem völlig neuen Krypta-Format unterstützt werden können: Das Projekt “Die Nackte Mark” (Kürzel “NAKMAK”).

Die Nackte Mark ist ein Coin, der speziell zur Unterstützung der freien Medien geschaffen wurde. Ausgangspunkt war eine simple Erkenntnis: Der beste Schutz vor Kontokündigungen lautet: Noch mehr Kryptos! Die Nackte Mark bietet auch Laien und komplett “Ahnungslosen” und Neulingen im Kryptobereich einen leichten Einstieg in das Spenden mit Kryptowährungen. Die Idee dahinter: Jeder kann die Nackte Mark kaufen, halten oder versenden. Einzige Voraussetzungen für die Verwendung dieser Anleitung sind der Besitz eines Smartphones (iOS oder Android) und ein Bankkonto, eine Kreditkarte oder ein Paypal-KontoWer diese Voraussetzungen erfüllt (also wohl fast jeder), kann anhand dieser simplen Anleitung bereits nach wenigen Minuten seine erste NAKMAK-Spende versenden – und zwar ohne jegliche Krypto-Vorerfahrung!

Die Zahl der Freien Medien, die außer Ansage! und Journalistenwatch die Nackte Mark akzeptieren, wächst stetig. Bisher sind Apolut, Milena Preradovic, Trigger FM, Martin Sellner, Paul Brandenburg und weitere dabei. Sie alle möchten mit diesem Projekt gemeinsam die Akzeptanz von Kryptos bei ihrem Publikum, das viele Überschneidungen aufweist, erhöhen; eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.