Ein erfrischender Dialog auf Augenhöhe

Auch ich möchte den Lesern eine kurze Zusammenfassung des gestrigen Gesprächs zwischen Elon Musk und Alice Weidel auf Twitter (ich nenne es bewusst nicht X!) nicht vorenthalten. Rein von den Form her war es schön, Weidel einmal entspannt und nicht in die Defensive gedrängt zu erleben. Ich glaube, ich habe sie zum ersten Mal lachen hören. Mehrfach. Auch dass sie ausreden durftem war was Neues, wie sogar selbst feststellen musste. Auch das Zickige, was mich als Frau an ihr ehrlich gesagt sonst stört, kam hier gar nicht vor. Es war aus meiner Sicht ein angenehmes, ruhiges und sachliches Gespräch. Allerdings: Kritische Fragen oder dergleichen blieben weitgehend auch aus. Weidels Englisch mutete zwar stellenweise etwas „deutsch“ an und war schonmal besser (was aber auch der Nervosität der Situation geschuldet sein mochte), war aber grundsolide, auch und gerade im freien Gespräch. Ganz anders als beispielsweise bei unserem “Bacon Of Hope” im Außenamt.

Inhaltlich beginnt Weidel das Gespräch auf Musks Aufforderung hin, die AfD vorzustellen und sodann die Situation in Deutschland zu beschreiben, welche einst zur Gründung und später dann zum deutlichen Erstarken der Partei geführt hat: Sie nannte korrekt die damalige Griechenland-Euro-Rettung, den erratischen Atomausstieg oder Merkels Migrationspolitik; nichts, bei dem man ihr eine “Lüge” oder “Falschdarstellung” vorwerfen könnte, im Gegenteil. Gemeinsam schütteln Musk und Weidel den Kopf darüber, wie man in einer Energiekrise die letzten verbleibenden und modernsten Kernkraftwerke der Welt abschalten konnte und und in der Tat versteht das außerhalb der grünen Blase wohl niemand.

Konsens bei Energiepolitik und Grenzschutz

Weidel räumte sodann mit dem Vorurteil auf, die AfD stemme sich per se gegen erneuerbare Energien; sie betonte, dass d sie die Zukunft vielmehr in einer Diversifizierung der Energie sehe. Musk pflichtet ihr bei, dass man – zumindest bislang und auf absehbare Zeit – eben nicht die technischen Möglichkeiten habe, ein Land komplett aus erneuerbaren Energiequellen zu versorgen, weshalb es zur Sicherung der Grundlast eben man Atomkraft (die dazu noch Co2-neutral ist) und/oder fossile Energieträger brauche.

Die AfD-Chefin klärte Musk sodann über die Auswirkung der, wie sie es ironisch nannte, „funny immigration policy“ auf, als deren Folge 60 Prozent der Menschen, die nach Deutschland kommen, ohne Papiere einreisen und dennoch vollen Zugriff auf die Sozialsysteme erhalten. Musk verglich diese die Problematik mit der Situation in den USA, wo eine sehr „liberale“ Migrationspolitik ebenfalls zu großen Problemen geführt habe und das Problem der “undocumented persons”, die vor der Einreise ebenfalls vorsätzlich ihre Papiere wegwürfen, ebenfalls gravierend sei. Beide stimmten überein, dass der staatliche Kontrollverlust einen unmöglichen Zustand darstelle, wenn niemand sagen könne, ob so womöglich Kriminelle, Mörder oder Terroristen ins Land gelassen würden.

Außenpolitische Allgemeinplätze

Die Situation Russland/Ukraine war das nächste Thema. Hier argumentierte Weidel, dass Deutschland und Europa ein starkes Militär und starke Führungspersönlichkeiten brauchten, ums selbstbewusst bei internationalen Verhandlungen auftreten zu können. Es sei falsch, dass man sich alleine auf die USA verlasse. Musk pflichtete ihre darin bei. Die AfD-Chefin verlieh zudem ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das massenhafte Sterben in der Ostukraine nun bald ein Ende hat, und skizzierte die greifbare Chance, das Trump den Konflikt nun – wie im Wahlkampf angekündigt – beendet. Wie genau und mit welchem Ergebnis das geschehen soll, darauf wird nicht eingegangen. Musk verweist diesbezüglich auch diplomatisch darauf, dass dafür alleine der künftige Präsident zuständig sei und er diesbezüglich nichts sagen könne und wolle.

Beim nächsten angesprochen globalen Konfliktherd Israel und Palästina sieht Weidel kaum eine Chance auf eine baldige Einigung. Der Konflikt sei sehr komplex. Was denn nun genau ihre Position sei, will Musk von ihr wissen: Ob sie das Existenzrecht Israels anerkenne? Weidel scheint von der Frage überrascht und bejaht sie rundheraus; dies dürfte jedoch wohl allenfalls für Amerikaner, die von Deutschlands Staatsräson keine Ahnung haben, eine Überraschung gewesen sein. Weidel betonte auch, sie sehe Deutschland in einer besondere Pflicht, Juden wirksam zu schützen, was in Deutschland leider nicht mehr gegeben sei, weil es aufgrund der muslimischen Masseneinwanderung immer mehr faktische No-Go-Areas für Juden gebe. Die AfD sieht sie als die einzige Partei, die jüdisches Leben in Deutschland ernsthaft verteidigen kann.

Exkurs ins Philosophische

Zur Überraschung vieler, welche die AfD so gerne mit der NSDAP vergleichen, geht Weidel als Begründung auf die Verfehlungen des Nationalsozialismus ein. Ihre Kritik am Nationalsozialismus zeigt die Paradoxie im Vergleich AfD–NSDAP, was letztendlich auch auf die in manchen Kreisen gängige Bezeichnung Musks als „rechtsextrem“ zutrifft: Die AfD (und auch Musk) stehen für Redefreiheit, für Bürgerbeteiligung – und auch für ökonomische Freiheit, welche die im Kern sozialistische NSDAP ablehnt. Auch der Antisemitismus der NSDAP, der von den Nazis instrumentalisierte Neid, der die besserverdienenden Juden zur Zielscheibe des Volkszorns macht, wird von Weidel angesprochen.

Nachdem „bisher nur Punkte abgehakt wurden“ (Weidel), erweitern sie und Musk das Gespräch auf allgemeinere, teilweise philosophische Aspekte. Weidel fragt nach Musks Visionen für die Zukunft, speziell die Zukunft der Raumfahrt. Musk holt weit aus, entwickelt faszinierende, aber etwas ausschweifende Gedanken zur Spezies Mensch, zur Existenz Gottes, zur Größe des Universums und zitiert aus Douglas Adams “Per Anhalter durch die Galaxis”. Zu diesem Themenkomplex, der den längsten Teil des Gesprächs einnahm, möchte ich an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gehen.

Müßige Debatte über linke Nazis

Insgesamt war das Interview, das eher ein Dialog auf Augenhöhe, ein hörenswerter Austausch zwischen zwei interessanten Menschen unserer Gegenwart war, meiner Meinung nach sehr hörenswert. Ich war – und bin – ehrlich gesagt auch gespannt, welchen Strick gewisse Medien den beiden Hassfiguren daraus drehen werden. Meiner Ansicht nach war nichts Angreifbares oder gar Skandalöses dabei; aber es fällt ihnen bestimmt was ein. Ein streitbares Detail, über das sich bereits viele Mainstream-Journalisten künstlich aufregen, dürfte dabei sein, dass Weidel Hitler und die NSDAP als Linke bezeichnete (manche behaupten sogar, sie habe ihn “Kommunisten” genannt , aber meines Wissens sagte sie nur “Sozialist” gesagt. Kommunisten wurden unter den Nazis verfolgt, das würde keinen Sinn ergeben.

War Stalin ein Faschist und damit “rechts”? War die NSDAP “sozialistisch” und damit “links”? Alles hinfällig. Beides waren autokratische Systeme auf Grundlage einer kollektivistischen Ideologie. Die wichtige Grenze verläuft nicht zwischen rechts und links, sondern zwischen kollektivistisch und individualistisch sowie zwischen autokratisch und liberal. Bei diesem kurzen Schwenk des Gesprächs ging es also, wenngleich etwas aus dem Zusammenhang gerissen, letztlich um Sozialismus als kollektivistische Ideologie im Gegensatz zu Individualismus. Ich fand diesen Teil des Gesprächs, die Diskussion um rechts oder links, persönlich etwas deplatziert, weil sie einfach müßig ist und keinen Erkenntnisgewinn bringt. Dennoch: Der bleibende Gesamteindruck des Gesprächs war durchaus positiv.