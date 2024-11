Ein Fall von Cäsarenwahn? In ihrem Altpapier „Freiheit“ übertrifft sich Merkel selbst

In wohl jedem Menschenleben gibt es Wendepunkte, an denen sich die Dinge anders entwickeln als erwartet. In der Folge werden Absichten, Hoffnungen oder Wünsche enttäuscht oder gehen im glücklichen Fall in Erfüllung. Oft haben diese Wendepunkte aber tragischen Charakter. Enttäuscht stellt man hinterher fest, dass es auch ganz anders hätte laufen können. Besonders dann, wenn man einen Punkt ernüchtert feststellen muss: Ich hab’s vermasselt. Gerhard Schröder erlebte solch einen Wendepunkt am Abend des 18. September 2005: Als sich der Tag neigte, hatte er bei der Bundestagswahl ein grandioses Ergebnis eingefahren und dabei Angela Merkels CDU fast noch eingeholt. Damit hatte er ausnahmslos alle Umfrageinstitute Lügen gestraft, denn die hatten Merkel als haushohe Favoritin gesehen. Satte 45 Prozent waren da teils für die CDU/CSU prophezeit worden. Am Ende wurden es magere 35 Prozent, Angela Merkel hatte am Ende nur rund 500.000 Stimmen mehr geholt als Gerhard Schröder – und damit reichte es bei weitem nicht für die angestrebte Koalition mit der FDP. Schröders SPD hatte faktisch noch die Macht, die Kanzlerschaft von Angela Merkel zu verhindern.

Es war menschlich verständlich, dass Gerhard Schröder triumphierte und gegenüber Merkel beinahe ausfällig wurde. Doch dann war es gerade dieses Verhalten, das einer fast geschlagenen Merkel die entscheidende Vorlage zur Kanzlerschaft lieferte. Wirklich verloren hat Schröder diese Wahl erst mit seinem polternden, überheblichen Auftritt vor laufender Kamera. In diesen wenigen Fernsehminuten wurde eine bundesdeutsche Anti-Heldin geboren: nüchtern, bescheiden, weiblich. Diese Steilvorlage verschafft Merkel die Opferrolle, die sie zur Kanzlerschaft führte. Es verwundert kaum, dass Merkel in ihrer nun erschienen Autobiographie auf diesen Moment noch einmal detailliert eingeht und dabei Schröders Sätze geradezu lustvoll wiedergibt. In der Vorabveröffentlichung berichtet sie mit Genuss von den Geheimverhandlungen, die sie nach jenem Abend eben nicht mit Schröder, sondern mit dem SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering führte. Bereits zwei Jahre später gab Münterfering sein Amt als Arbeitsminister unter Merkel auf – vorgeblich aus familiären Gründen; anderen Quellen zur Folge war das Verhältnis zu Merkel zerrüttet.

Merkels Schröder-Moment

Was wir dieser Tage erleben, wird für Merkel ähnliche Folgen haben wie Schröders emotionsgeladener Auftritt vor bald zwei Jahrzehnten. Merkel legt ihre Autobiographie vor und kassiert dafür mutmaßlich Millionen. Wichtiger als das Honorar sind aber die haarsträubenden Inhalte des Werkes. Kurz zusammengefasst: Es ist es mehr vom Gleichen. Merkel und ihre Co-Autorin Beate Baumann präsentieren eine Merkel, wie wir sie schon zur Genüge kennen: Ohne Fehl und Tadel halt, aber halt noch besser als bisher. Wir finden darin die Erzählung von einer gebürtigen Hamburgerin, die sich nolens-volens in einer schlimmen Diktatur wiederfand und dort überhaupt nur dank “überlebenswichtiger Schutzräume” vegetieren konnte, die ihre Eltern und Geschwister ihr angeblich schufen. Kein Wort darüber, dass es Merkels Vater höchstselbst war, der den Wohnort der Familie freiwillig in die DDR verlegt hatte – und dort beließ. Horst Kasner war Pfarrer, Kirchenfunktionär und durchaus leidenschaftlicher Kommunist.

Irgendwie war die Kindheit in jenen “Schutzräumen” dann wohl aber doch irgendwie glücklich: “Ich hatte eine glückliche Kindheit”. Bislang sprach Merkel immer nur von einer “Kindheit ohne Schatten”; nun war sie also auch noch glücklich. Man darf ihr getrost beide Varianten nicht abnehmen. Merkels Kindheit und Schulzeit waren geprägt vom extremen Leistungsanspruch ihrer ehrgeizigen Eltern. Ihr Vater war aufgrund seiner Funktionärstätigkeit für die “Kirche im Sozialismus” oft abwesend. Wegen seines tyrannischen Auftretens war er auf dem Waldhof vor den Toren Templins äußerst unbeliebt. Als Merkel sich 1993 in einer Fernsehshow Erzählungen ihrer Mutter anhören muss (siehe Video hier bei Minute 11:45), bleibt von der glücklichen Kindheit nicht viel übrig. Nervös trommelt Merkel auf den Stehtisch und verliert beinahe die Beherschung.

Erste und einzige Kohlianerin jenseits der Mauer

Die “Schutzräume” der Familie waren für DDR-Verhältnisse recht gut ausgestattet: Mit einer 7-Zimmer-Wohnung, zwei Autos und der Möglichkeit zu Westreisen lebte die Familie Kasner ausgesprochen privilegiert. Mutter Herlind hielt sich in den Achtziger Jahren auch noch eine Zweitwohnung in Berlin. Doch um die Legende von Merkels Unterdrückung durch das Regime irgendwie aufrechtzuerhalten, müssen unbedingt Belege her: Beim Studium in Leipzig flog Merkel wohl aus der Vorlesung, weil sie, statt aufmerksam zu lauschen, Physikaufgaben erledigte. So ein Rauswurf ist vermutlich schon fast jedem einmal passiert, und selbstverständlich ist das nicht schön; das Duo Infernale Merkel & Baumann strickt daraus aber ein Drama, dass unter der Last seiner kitschigen Ausmalung ins Lächerliche kippt: “Es war erniedrigend, die reine Schikane.” Merkel war angeblich “ins Mark getroffen”, und “noch heute beim Schreiben dieser Zeilen” spürt Merkel angeblich “die ganze Peinlichkeit der Szene”.

Obendrein trifft es sich gut, dass es sich um eine Vorlesung im Fach Marxismus-Leninismus handelte. Denn irgendwie war Merkel ja schon immer Antikommunistin. Glaubt man ihren früheren Erzählungen, lebte da inmitten der Bohème des Prenzlauer Bergs während der Achtziger Jahren die erste und einzige Kohlianerin jenseits der Mauer. Und die hatte schon damals konkrete Vorstellungen von Marktwirtschaft und hoffte als deutsche Patriotin mit politischer Ambition auf die Wiedervereinigung: “Für mich waren sofort nach dem Mauerfall drei Dinge klar: Ich wollte in den Bundestag. Ich wollte eine schnelle deutsche Einheit, und ich wollte die Marktwirtschaft”, wird Merkel von Biographin Roll zitiert. Angeblich wusste Merkel bereits im November 1989, dass die Wiedervereinigung kommen und ihr die Chance auf ein Mandat im Deutschen Bundestag bescheren würde. Niemand ist daran gehindert, ihr das zu glauben.

Zuverlässigste Schranzen

Eine, die es schon vor über einem Jahrzehnt nicht mehr glaubte, ist Gertrud Höhler. In ihrem Werk “Die Patin: Wie Angela Merkel Deutschland umbaut” von 2012 sezierte sie das System Merkel meisterhaft und noch heute ist das Buch eine Offenbarung. Merkels mediales Helfernetzwerk schaltete Höhler und andere Kritiker schnell stumm. Dieses Netzwerk funktioniert bis heute und in diesen Tagen, wenn es um die Vermarktung von Merkels Altpapier geht. Das ehemalige Nachrichtenmagazin ”Spiegel” lässt dieser Tage eine überlegene Merkel von der Titelseite blicken und über “Männer” spotten. Warum auch nicht? Die kostenlose und überregionale Verfügbarkeit von Gruppenvergewaltigungen im Land hätten “Männer” kaum so effizient ins Werk setzen können wie Merkels feministisches Matriarchat im Kanzleramt. Auch die “Zeit” huldigt Merkel mit einer Vorabveröffentlichung von “Freiheit”, aus der die hier verwendeten Buchzitate stammen (der Autor legt Wert auf die Feststellung, dass er sich die betreffende Ausgabe der “Zeit” aus Nachbars Briefkasten ausgeliehen hat; keinen Cent für Systemmedien!). Als Zuschlag zur Anekdote zum Rauswurf aus der Vorlesung gibt es da Schröder und Trump – böse alte Männer.

Anne Will, eine ihrer zuverlässigsten Schranzen, wird morgen gemeinsam mit Merkel im Deutschen Theater in Berlin-Mitte das Werk der großen Vorsitzenden präsentieren. Auf den Scherbenhaufen, den diese Person hinterlassen hat, wird man bei dieser Gelegenheit wohl nicht näher eingehen. Auch die kürzlich erschienene Biographie “Die Täuschung” des FAZ-Journalisten Eckard Lohse setzt die Täuschung Merkels im Wesentlichen fort. Es sind jene bis heute treuen Helfer, die das Phänomen Merkel erst möglich gemacht haben. _____________________________________________________________________

Vom Autor stammt die 2024 erschienene Merkel-Biographie “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam”