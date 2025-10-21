Ein Friedenspreis für einen Kriegstreiber

Unpolitisch war der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels noch nie; weder das Votum der Juroren noch die oftmals ausehenerregenden Reden anlässlich seiner Verleihung. Dass die schon im Preistitel verankerte pazifistische Orientierung dieser Auszeichnung jedoch derart pervertiert werden würde wie in diesem Jahr, hätte sich selbst jene die ausdenken können, die die einseitige Vergabepraxis zugunsten von Aktivisten in Zeiten der damaligen Friedensbewegung stets als Ärgernis empfanden: Dieses Jahr wird mit dem Friedenspreis ausgerechnet der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel gewürdigt – und damit einer der verantwortungslosesten und russophoben Scharfmacher im deutschen Feuilleton. Angesichts von Schlögels bisherigen Einlassungen zum Ukraine-Krieg und zu Russland könnte man sich tatsächlich kaum einen ungeeigneten Preisträger vorstellen, wobei dies mit Fug und Recht auch schon für die Preisträgerin 2024 galt, die US-Historikerin Anne Applebaum – ebenfalls eine wortgewitzte Kriegstreiberin, die ohne jede Rücksicht auf die drohenden Gefahren für den Weltfrieden und das Überleben der Menschheit eine naiv-moralisierende Parteinahme für die Ukraine an den Tag legte und die militärische Niederwerfung Russlands propagierte.

Insofern also wahrt die Jury also 2025 Kontinuität und verfolgt mit Schlögels Auszeichnung eine klare politische Agenda: Nominiert und erkoren werden fast nur noch solche Preisträger, die für noch mehr Waffen, noch mehr Blutvergießen und die aberwitzige Illusion eines Siegfriedens über Putin plädieren, statt auch nur mit einer Silbe das einzufordern, was Friedenspolitik originär ausmacht – nämlich Entspannung, Dialog, Diplomatie. Dass ironischerweise ausgerechnet Donald Trump eben diesen verantwortungspolitischen und -ethischen Ansatz verfolgt und unermüdlich an einer Friedenslösung laboriert, ist diesen blutrünstigen Intellektuellen in ihrem “gerechten” Zorn natürlich ein Dorn im Auge (wie übrigens auch dem Nobelkomitee, das Trump den an sich überfälligen Friedensnobelpreis erneut verwehrte). Und so werden dann eben die Schlögels dieser Gesellschaft in Frankfurt abgefeiert, die die russische Bedrohung auf NS-Wochenschau-Niveau in plakative Worte kleiden, um die hiesige “Kriegstüchtigkeit” zu stärken: „Unter unseren Augen werden ukrainische Städte Tag für Tag, Nacht für Nacht von russischen Raketen beschossen, und Europa scheint nicht in der Lage oder nicht willens, sie zu schützen“, klagt Schlögel in seiner Preisrede in der Frankfurter Paulskirche. Er habe sich nicht vorstellen können, dass Russland noch einmal “in Zeiten zurückfallen” würde, „die in vielem den Praktiken des Stalinismus gleichen“, faselte er weiter.

Jeder Schuss‘ ein Russ‘!

Dieser absurden Dämonisierung, die für jeden, der in Russland Freunde hat oder dort einmal selbst war, als geschichtsvergessene Lügen außer Frage stehen, folgt eine spiegelbildlich nicht minder verlogene, bösartige Charakterisierung der Trump-USA: Er, Schlögel, habe nie gedacht, dass einmal aus dem Amerika, das er als Student kennengelernt habe, ein Land werden könne, in dem sich „Angst vor einem autoritären Regime würde ausbreiten können“. Wir fassen also zusammen: Putin ist der neue Stalin, unter Trump droht ein autoritäres Regime. Was fehlt da noch? Richtig: Deutschland, die Heimat des neuen Faschismus. Voilá: Ihm, so Schlögel, sei der Gedanke völlig fremd gewesen, „dass auch in der Bundesrepublik etwas ins Rutschen kommen könnte“. In der Tat, hier rutscht so einiges – doch damit meint Schlögel natürlich nicht den immer demokratieverachtenden, grundrechtsfeindlicheren und korrupten Linksstaat, sondern all die bösen rechten Schwurbler, die natürlich auch im Ukrainekonflikt auf der falschen Seite stehen: Es habe in Deutschland “zu viele Russlandversteher” gegeben, jammert er, und „zu wenige, die die etwas von Russland verstanden“. Sich selbst hält er offensichtlich für einen der ganz wenigen echten Russland-Experten (obwohl seine Halluzinationen vom neuen Stalinismus sogar noch abwegiger sind als die hierzulande üblichen Gleichsetzungen von AfD und Dritten Reich), und deshalb weiß er natürlich ganz genau, dass man Putin nicht am grünen Verhandlungstisch, sondern nur mit Tomahawks und Taurus beikommen kann. Jeder Schuss‘ ein Russ‘!

Wer – freilich unter dem Applaus einer wieder einmal kollektiv verirrten deutschen Kulturbohéme, die in der Paulskirche an seinen Lippen hing – in seiner transatlantischen und russischen Außenwahrnehmung so dermaßen schief liegt wie dieser “Osteuropa-Experte” und Historiker (!), von dem ist dann natürlich auch über die hochkorrupte Selenskyj-Ukraine kein annähernd realistisches Urteil zu erwarten. So bezeichnet Schlögel sie als „Europa im Kleinen“ und als „Prisma aller europäischen Erfahrungen im ‚Jahrhundert der Extreme‘: Schauplatz von Revolutionen, Bürgerkrieg und Weltkriegen, Holodomor und Holocaust und nach jahrzehntelangem Kampf endlich Unabhängigkeit und Freiheit“. Dass in der Ukraine antisemitische gewaltverherrlichende Bandera-Faschisten nach wie vor in höchsten Ämtern sind, dass die Zahl der Milliardäre dort seit Kriegsbeginn explodiert ist, dass seitens der Kiewer Führungsriege jeder Friedensvorstoß kategorisch sabotiert wird und dass spätestens seit den Nord-Stream-Enthüllungen die “Wertebasiertheit” dieses Staates als Illusion entlarvt ist, interessiert Schlögel nicht. Und natürlich auch nicht, dass jüngste Untersuchungen auf ein Versickern ganz erheblicher Anteile der ausländischen Hilfszahlungen in kriminellen Kassen hindeuten.

Schwer erträglicher Propagandasermon

Stattdessen steigert er sich in seinen Anti-Putin-Wahn hinein: Die Fähigkeit offener Gesellschaften zu Selbstkritik und Selbstzweifel werde von diesem derzeit gezielt genutzt, um “Stabilität und Selbstvertrauen zu unterminieren”; Europa und der Westen würden von russischer Seite als schwach und dekadent verhöhnt (und dies zu Recht übrigens); dieser Krieg werde auch als „Krieg um die Köpfe“ geführt, „mit Stimmungen, mit Ängsten, mit Ressentiments, mit Nostalgien oder als verlockendes Angebot, zu business as usual zurückzukehren“. Er rief dazu auf, sich die „Verhaltenslehren des Widerstands“ der Ukrainer zum Vorbild zu nehmen: „Sie sind der Spiegel, in den wir blicken und der uns daran erinnert, wofür Europa einmal gestanden hat und weshalb es sich lohnt, es zu verteidigen.” Was macht Schlögel dann in der Paulskirche? Wieso liegt er nicht selbst schon im Schützengräben? Seinen schwer erträglichen Propagandasermon, an dem sogar der einstige Pöbel-Botschafter und Banderist Andrij Melnyk seine helle Freude gehabt hätte, schloss er mit den pathetischen Worten: “Sie rufen uns zu: ‚Habt keine Angst‘ – nicht weil sie keine Angst haben, sondern weil sie ihre Angst überwunden haben. Sie sind es, denen wir unseren Frieden verdanken!”

So einer erhält also im Deutschland des Jahres 2025 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels – mit einem schwülstigen Geschwafel und Durchhalteparolen, das die Hintergründe, Ursachen und größeren Zusammenhänge dieses Krieges völlig ausblendet. Tatsächlich bleibt sich Schlögel damit treu – was unterstreicht, dass er die Auszeichung auch nicht trotz, sondern gerade wegen dieser intransigenten Haltung bekam: Bereits im September 2023 warf er Sahra Wagenknecht in der mittlerweile von Caren Miosga übernommenen ARD-Talkshow Anne Wills vor, sich für Verhandlungen einzusetzen, wo man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin doch “ausschließlich mit Waffen” (!) beikommen könne, da dieser nichts anderes verstehe.

Der Wahnsinn unserer Zeit

Dieser Wahnsinn unserer Zeit, der Logik und Lehren aus 70 Jahren wirksamer nuklearer Abschreckung der Nachkriegszeit spöttisch-nonchalant beiseite wischt, hat inzwischen so viele Köpfe infiziert, dass es einen schaudern muss. 6.000 russische Atomsprengköpfe und das jederzeit aktivierbare Overkill-Potential werden da mal eben arrogant-besserwisserisch zur quantité négligeable erklärt (“die setzt doch sowieso keiner ein, weil er dann selbst draufginge!”), und daraus abgeleitet, dass konventionelle Kriege wieder führ- und vor allem gewinnbar seien. Dazu passen anachronistische Vergleiche wie der, dass man “auch Hitler nur mit Waffen besiegen” habe können, wie Schögel Wagenknecht wörtlich vorhielt. Die Gleichsetzung eines hochkomplexen Regionalkonflikts, der seit 2014 tobt und auch bald vier Jahre nach der russischen Intervention noch immer auf ethnisch russische Gebiete in der Ostukraine beschränkt ist, mit der aberwitzig-größenwahnsinnigen Expansionsgier Hitlerdeutschlands, das einen ganzen Kontinent überfiel und einen rassistischen Vernichtungskrieg mit Dutzenden Millionen Toten führte, entspricht so ganz der “Expertise” dieses “Russland-Spezialisten”, der nichts anderes als bornierte archaische Ängste schürt.

Für Schlögel versteht der Russe nur Gewalt und Europa kann sich gar nicht eng genug an die Ukraine klammern, koste es, was es wolle – und wenn nötig auch bis zur nuklearen Eskalation. Für so etwas – garniert mit ein paar populistischen Seitenhieben auf Donald Trump und die AfD – werden in diesem völlig verrückt gewordenen Land Friedenspreise verliehen. Der Paulskirchenpreis hat sich damit endgültig in die Reihe ähnlicher Zeremonien pervertierter Ehrungen – wie etwa den Grimme-Preis – eingefügt, deren einstiger Gründungszweck aus politisch-ideologischen Gründen völlig auf den Kopf gestellt wurde.