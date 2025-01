Ein Heuchler weniger: Michel Friedman verlässt die CDU

Der narzisstische Salon-Demagoge Michel Friedman hat wieder einmal Gelegenheit erhalten, sich als selbstgefälliger Recke und Streiter für haltungspolitische Hygiene zu inszenieren: In dem für ihn charakteristischen wichtigtuerischen Duktus kündigte er nun seinen Austritt aus der CDU an, der er seit Jahrzehnten angehört hatte. Als Vorwand dient natürlich – was sonst – der mit AfD-Stimmen beschlossene “Fünf-Punkte-Plan” von CDU-Chef Friedrich Merz vom Mittwoch. Damit sei die „Büchse der Pandora“ geöffnet worden, schwadonierte Friedman, der in dieser politisch und inhaltlich an sich trivialen Entschließung eine “katastrophale Zäsur für die Demokratie der Bundesrepublik“ und ein „unentschuldbares Machtspiel“ erkennen will. „Die Naivität derjenigen, die bei der CDU “uns erklären wollen, dass das alles ja nicht gewollt war, dass man deren Stimmen gar nicht haben wollte”, sei „so unterkomplex, dass man da gar nicht mehr hinhören kann“, meinte er.

In den ARD-“Tagesthemen”, die ihm natürlich sogleich ein Forum boten, dozierte Friedman weiter, der “Abstand zwischen Demokraten und Nichtdemokraten” sei wichtig, weil er eine “Orientierung” anbiete. Die AfD stehe nicht am Rande der Demokratie, sondern “außerhalb der Demokratie… Das weiß auch die CDU.“ Es sind ganz ungeheuerliche, verhetzende Unterstellungen wie diese, die in Deutschland wohlfeil und gratismutig ohne die geringste Beweislast verbreitet werden können und die zur wahren antidemokratischen Spaltung in diesem Land beitragen. Damit kennt sich Friedman aus: Seit Monaten verliert er sich in immer niederträchtigeren Ausfällen gegen die AfD. Den Holocaust-Gedenktag am Montag missbrauchte er im Saarländischen Landtag, um ein derart widerliches Trommelfeuer aus Lügen abzufeuern, dass der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr den Saal verließ – was Friedman unter dem Jubel der Altparteien sogleich auch noch als Bestätigung für die Wahrheit seiner verbalen Ausfälle aufnahm, bei denen es sich faktisch um eine Form von Volksverhetzung handelte.

Verschnöselter Dampfplauderer

Wie sehr er sich in damit in einer selbstgerechten Woge des pseudomoralischen Mitläufertums suhlte, die szenisch genau den unerträglichen Situationen vor 92 Jahren glich, als Juden und Oppositionelle ebenfalls von einer Mehrheit der “Guten” coram publico angefeindet und diskriminiert wurden und dann unter Applaus den Saal verließen, fällt diesem verschnöselten Dampfplauderer selbst wohl kaum auf. Bereits im Oktober hatte Friedman im Hessischen Landtag einen ähnlich hysterischen Auftritt abgeliefert. Offenbar fehlt ihm die Bühne, auf der er seine Tiraden abfeuern kann: In den 1990er und frühen 2000er Jahren war Friedman mit seinen Fernseh-Talkshows geradezu allgegenwärtig, und schon damals erhob er sich mit Vorliebe als geifernder Scharfrichter über seine Gäste, die er nicht befragte, sondern verhörte, mit unverschämten Suggestivfragen traktierte und denen er immer wieder ins Wort fiel. Dabei gebärdete er sich teilweise wie ein Wahnsinniger.

2003 versank Friedman dann im Zuge eines Prostitutions- und Drogenskandals (“Paolo-Pinkel-Affäre”) für wohltuend lange Zeit in der Versenkung; selbst seine Liaison mit der nicht minder abgehalfterten Ex-Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer bescherte ihm kaum Schlagzeilen. In den letzten Jahren, wo mit dem Aufstieg der AfD auch die moralischen Heuchler in Deutschland wieder Hochkonjunktur haben, war er wieder zunehmend gefragt, wenn es darum ging, eine krampfhafte Engführung zwischen AfD und Antisemitismus zu konstruieren – obwohl die reale Bedrohung jüdischen Lebens heute fast nur von Muslimen ausgeht. Trotz seiner beschädigten Autorität erhält Friedman wieder und wieder die Gelegenheit, sich im Zuge der Anti-AfD-Hysterie der Öffentlichkeit als moralisches Gewissen zu präsentieren; eine Rolle, die angesichts seines Charakters zwar völlig lächerlich ist, ohne die er aber offensichtlich nicht leben kann. Selbst in der CDU wird man seinen Austritt deshalb mehrheitlich wohl nicht als Verlust empfinden, sondern insgeheim froh sein, eine Zumutung weniger in den eigenen Reihen zu wissen.