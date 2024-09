Ein iranischer Film als “deutscher” Oscar-Beitrag: Finale Selbstaufgabe

Inzwischen gibt es fast keinen Bereich mehr, in dem sich nicht die vorsätzliche kulturelle Selbstaufgabe und von Thilo Sarrazin bereits 2010 konstatierte lustvolle Abschaffung Deutschlands zeigen würde. Dass man eigene nationale Leistungen nicht einmal mehr auf dem kreativ-künstlerischen Gebiet für konkurrenzfähig hält, zeigt die unglaubliche Entscheidung des Auswahlkomitees bei German Films, der Exportorganisation für das deutsche Kino, erstmals einen Film ins Oscar-Rennen zu schicken, an dem absolut gar nichts mehr deutsch ist – außer natürlich dem Geld, mit dem er finanziert wurde. Der Titel des Machwerks lautet „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ und Er spielt im Iran, wo er auch komplett gedreht wurde. Der Regisseur, sämtliche Schauspieler, der Drehbuchautor, Musikkomponist und der Kameramann sind ebenfalls samt und sonders Iraner. Die Filmsprache ist Farsi.

Der Regisseur Mohammad Rasoulofs ist vor den iranischen Mullahs nach Deutschland geflüchtet, sein heimlich gedrehter Film handelt von einem streng gläubigen Juristen Iman, der zum Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht befördert, als im Iran schwere Unruhen nach dem Tod von Mahsa Amini ausbrachen. Der Film sei eine „herausragende Arbeit eines großen Regisseurs des Weltkinos, der in Deutschland Schutz gefunden hat vor staatlicher Willkür im Iran. Ein meisterhaft inszenierter und berührend gespielter Film, der Szenen findet, die bleiben“, befand die Auswahljury unter Leitung des selbst dezidiert links tickenden Schauspielers Ulrich Matthes.

Maximale Verleugnung eigener Schöpfungskraft

Es mag ja außer Frage stehen, dass es sich bei „Die Saat des heiligen Feigenbaums um einen eindrucksvollen, preiswürdigen Film handelt; doch ihn eben als deutschen Beitrag einzureichen und damit in einem internationalen Wettbewerb die maximale Verleugnung der Filmkunst, Sprache und Schöpfungskraft des eigenen Landes zum Ausdruck zu bringen, ist ein Vorgang, der in keinem Land der Erde vorstellbar wäre und der eben wieder einmal von der zum Fetisch, ja zur Obsession gesteigerten Wonne kündet, mit der Deutschlands Kulturbetrieb seine Verachtung für alles Autochthone, Deutsche zelebriert.

Es ist nicht nur für Deutschland, sondern international ohne Beispiel, dass ein Land einen Film nominiert, der nicht den allergeringsten Bezug zur eigenen Nation aufweist – weder von der Besetzung noch vom Drehbuch noch vom Thema her. Offensichtlich hofft man, diese Geste der Selbstaufgabe würde, zusammen mit der politischen Botschaft, die ultrawoke Oscar-Akademie so für den Film einnehmen, dass sie ihm die Auszeichnung quasi automatisch hinterherwirft, damit sich anschließend die deutsche Kulturbranche sich für ihre Diversität am Limit feiern kann. Dieser blamable Vorgang ist eine weitere Schande für die (ehemalige) Film-Großmacht und Kulturnation Deutschland, die sich selbst nicht mehr ertragen kann und dafür linke Neurotiker in alle Schlüsselpositionen des Landes gebracht hat, die tagtäglich an der Verwirklichung des über allem imaginär prangenden Ziels “Nie wieder Deutschland” arbeiten, von der Politik über die Universitäten und Redaktionsstuben bis in den Filmbetrieb hinab.