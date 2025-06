Ein islamisches Deutschland ohne Deutsche?

An Wiener Volks- und Mittelschulen sind aktuell nur noch rund ein Drittel – 34,5 Prozent – aller Schüler christlichen Glaubens; ohne Bekenntnis sind 23 Prozent. Bereits deutlichen führend ist jedoch der Islam – mit 41,2 Prozent. In deutschen Ballungsräumen dürfte das Verhältnis sogar noch extremer sein. Fakt ist, dass sich hier eine eindeutige Entwicklung abzeichnet – und wenn das keine Islamisierung sein soll, dann heiße ich ab heute Senol. So heißt einer meiner zahlreichen türkischen Freunde, mit denen ich persönlich Null Komma Null Probleme habe – ganz im Gegenteil; Statistiken allerdings sind etwas anderes, sie sprechen ihre eigene Sprache. Gerade was die “Zuwanderung” aus arabischen Ländern und völlig anderen Kulturen betrifft. Diese als “bunt” zu umschreiben ist schon abenteuerlich.

Höre ich dann diese ganzen Atamans, Gülers, Nouripours oder Cheblis über angeblichen Rassismus oder Diskriminierung rumjammern und darüber, wie schlimm es in diesem Land doch ist, dann frage ich mich, ob die hier am Ende gar keine Deutschen mehr haben wollen? Anscheinend geht es vielen genau darum… Fischers Joschka tanzt mit seinen 120 Kilogramm vor Freude darüber wohl heute schon Rock’n Roll…

Unheilbarer Selbsthass

Wie unverfroren und verloren sind diese ganzen Freaks überhaupt? Wir sehen alle, wirklich alle, was hier passiert. Ich kenne in hier in meiner Umgebung einen Kindergarten näher; dort sind von 50 Kindern gerade noch sieben (!) Deutsche. In den Schulen meiner Region ist es nicht viel anders. Wie das weitergeht angesichts der Demographie, dazu braucht man kein Mathematiker zu sein. In spätestens 5 bis 10 Jahren sind sie dann endgültig am Ziel, unsere “weltoffenen” und “toleranten” Linken, Grünen und Sozis. Der Selbsthass dieser Leute scheint unheilbar.

Der allgemeinen Verwirrung sei Dank können bis dahin sicher noch viele der obskuren “Demos gegen Rechts” organisiert und finanziert werden, selbst dann noch vermutlich, wenn viele der unfassbar lächerlichen und peinlichen “Omas gegen Rechts” mit ihren dritten Zähnen bis dahin schon ins Gras gebissen haben. Ihr seht also, Freunde: Etwas Tröstliches gibt’s immer! Ihr findet das zu zynisch? Anders ist der ganze Mist doch gar nicht mehr zu ertragen…