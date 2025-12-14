Ein Jahrzehnt Pariser Klimaschwachsinn: Der 1,5-Grad-Zufallswert und seine Folgen

Am Freitag jährte sich zum zehnten Mal die verhängnisvolle Annahme des Pariser Klimaschutzabkommens. Seither ist dieses absurde, überflüssige und unmöglich zu erfüllende Ziel, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen und bis zum Jahr 2100 auf „deutlich unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau“ zu halten, der Heilige Gral der Klimahysteriker. Zur Umsetzung dieses Produkts aus Voodoo, ideologischer Verblendung willkürlicher Zahlenidiotie wurden und werden ganze Volkswirtschaften ruiniert – vor allem, mit landestypischer Gründlichkeit, die deutsche. Natürlich wird dieser objektive Befund wird in den nun vielfach gesungenen Jubelarien zum zehnten Jahrestag des Abkommens natürlich geflissentlich verschwiegen; in der veröffentlichten Meinung wird dessen Verabschiedung als freudiger Moment und historischer Meilenstein verklärt – irre Kulthandlungen inklusive: Der Hammer, mit dem der damalige französische Außenminister Laurent Fabius als damaliger Konferenzleiter die Zustimmung der fast 200 Staaten besiegelte, befinde sich mittlerweile im Pariser Stadtmuseum, vermeldet die ARD verzückt.

Fabius darf in bedeutungsschweren Reminiszenzen schwelgen: „Also ich war sehr müde. Die Minister auch. Aber auf einmal, als ich mit meinem kleinen Hammer geschlagen habe, war es wie eine Befreiung. Und was mich wie Sie beeindruckt hat, waren die Minister. Das sind ja normalerweise recht ruhige, manchmal etwas ernste Leute. Und da umarmten sie sich auf einmal. Sie sprangen in die Luft.“. Er sei „gerührt“ und „müde“ gewesen, habe „viele Kilos verloren“. Verloren wurde mit diesem Tag noch mehr: Abgesehen von den Hirnzellen etlicher vernunftbegabter und kritischer Wissenschaftler, die seit damals – oft aus Eigennutz und materiellen Interessen – das Hohelied der Klimakatastrophe singen, gingen vor allem Billionen Euro von Volksvermögen und Industriewerten infolge der geisteskranken Schimäre, die hier in Vertragsform gegossen wurde, verloren. Zu den schwerwiegenden Auswirkungen der mit dem “Pariser Abkommen” als Totschlagargument legitimierten sozialistischen Regulierungsexzesse schweigt Fabius; stattdessen sinniert er, was den Erfolg vom Misserfolg trenne, sei „oft ganz wenig“. Bis zum letzten Moment habe er daran gezweifelt.

Umlenkung riesiger Geldflüsse

Tatsächlich handelt es sich bei dem 1,5-Grad-Ziel und dessen Erhebung zum Maßstab für die Rettung der Welt vor einem vermeintlich drohenden “Klimakollaps” um ein reines Zufallsresultat der Verhandlungen, wie der Autor Axel Bojanowski in seinem Buch „Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten“, schildert. Man hätte genauso gut bei 1,2 oder 1,9 Grad herauskommen können. Natürlich war Deutschland eine der treibenden Kräfte dieses Irrsinns – obwohl das ominöse 1,5-Grad-Ziel noch nicht einmal eine Vorgabe der Bundesregierung war. Einer der Verhandler war Jochen Flasbarth, damals SPD-Staatssekretär im Bundesumweltministerium: Er verkündete auf der Pariser Konferenz eigenmächtig und ohne Autorisierung aus Berlin, Deutschland unterstütze das Ziel. Die deutsche Delegation befand sich dabei im engen Bund mit Tony de Brum, dem Verhandler der Marshallinseln; diese pazifische Inselgruppe hatte, wie viele andere ozeanische Kleinstaaten, schnell einen Riecher dafür entwickelt, dass die möglichst dramatische Beschwörung des “rasant steigenden Meeresspiegels” samt behaupteten Untergangsprognosen der effizienteste Weg war, um riesige internationale Geldflüsse in die eigenen Kassen zu lenken, die für angebliche Klimaschutz- oder Ausgleichszahlungen gedacht waren. Andere Delegierte dieser Inselstaaten befürchteten ernsthaft, zu einem der ersten Opfer der globalen Erwärmung zu werden, weil sie die bestellten Horrorstudien bierernst nahmen und sich deshalb vehement für die 1,5 Grad einsetzten.

Nachdem Flasbarth sich das Ziel gemeinsam mit den Marshall-Inseln ohne interne Rücksprache zu eigen gemacht hatte, erhielt er einen Anruf der Regierung, die sich auf die Frage, wie er zu der Zahl 1,5 Grad komme, mit Flasbarths lapidarem Hinweis „Das sagt man hier so“ zufriedengab und ihn gewähren ließ. Ursprünglich war das Konzept jedoch auf dem Mist der EU gewachsen, was ebenfalls wahrlich keine Überraschung ist: Nach der Klimakonferenz von Kopenhagen 2009 hatten sich mit Unterstützung von Brüssel die schon damals rührigen Interessenlobbyisten – vor allem die European Climate Foundation (ECF), das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Climate Analytics und andere NGOs – zur „International Policies and Politics Initiative“ zusammengeschlossen, um ganze Konvolute von bestellten Studien, Hochrechnungen und modellierten Szenarien für ein “1,5-Grad-Ziel” beizusteuern. Fast schon stolz berichtete der Klimaforscher Carl-Friedrich Schleussner von Climate Analytics: „Wir waren die Außenseiter, die Papiere und Modellrechnungen vorlegten, die sich mit 1,5 Grad als Ziel beschäftigten“.

Kollektive Verirrung

Dafür erhielten sie jede menge steuerfinanzierten Zaster: Climate Analytics ist eine Denkfabrik des PIK, finanziert unter anderem vom Umweltbundesamt, dem Bundesumweltministerium, dem Umweltprogramm der UNO und der (vor allem von Habecks grünmafiösem Klima-Filz im Bundeswirtschaftsministerium her) berüchtigten Lobbyorganisation Agora Energiewende. „Wir waren entschlossen, daran festzuhalten und zur Not die Verhandlungen platzen zu lassen. Wir hatten schon zu viele ergebnislose Konferenzen gesehen“, erklärte James Fletcher, der Energieminister der Karibikinsel St. Lucia. Wie die 1,5 Grad schließlich in den Text des Pariser Abkommens kam, weiß er aber selbst nicht. Es sei erst „sehr früh am Morgen des letzten Tages“ entschieden worden, sagte die Klimagesandte der französischen Regierung, Laurence Tubiana. Vor allem Saudis und Chinesen hätten sich strikt dagegengestellt. Allerdings sei ihnen noch wichtiger gewesen, dass die „gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung“ der Staaten im Abkommen festgeschrieben werde. Dies bedeutete, dass sich die reichen Länder zu mehr Klimaschutz verpflichten mussten.

Was das heißt, sprach ausgerechnet James Skea aus, der vor zwei Jahren zum Chef des Weltklimarats der UNO (IPCC) wurde. Die Europäer haben sich letztlich mit einer unerfüllbaren Auflage belastet, denn das 1,5-Grad-Ziel sei schlicht nicht erreichbar, stellte er fest. Ein von Lobbyisten auf unseriöser Grundlage ausgekungeltes und völlig unrealistisches Planziel wurde also rein zufällig zur obersten Prämisse der Klimaideologie erhoben – ohne wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit, mit dogmatischer Absolutheit und einer politischen Bindungswirkung, die im Absurdistan Deutschland inzwischen sogar Verfassungsrang innehat. Die katastrophalen Folgen dieser kollektiven Verirrung lassen sich in Deutschland lehrbuchmäßig beobachten: Absurde und diktatorische Klimaregeln wurden und werden der Wirtschaft und den Bürgern aufgezwungen und in einer Flut von Gesetzen verankert,. Klimaschutz ist gar zum Staatsziel erhoben worden. Die unvermeidlichen Konsequenzen sind Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit, Verarmung und gesellschaftliche Polarisierungen – und das alles nur, um einen mit höchster Wahrscheinlich überhaupt nicht existierenden „menschengemachten Klimawandel“ zu bekämpfen. Und des Jubiläums dieses Narrenstücks wird nun gedacht, als sei der Stein der Weisen gefunden worden. Tatsächlich handelt es sich um einen Rückfall in dunkelsten voraufklärerischen Aberglauben – zur Renaissance des Sozialismus in neuem Gewand.