Ein Kessel Buntes

Die Deutschen – zur Erinnerung, das sind die mit der geringsten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit der Welt und dem zum Erstaunen des Elektromobilisten Elon Musk dennoch höchsten Krankenstand – also diese Deutschen haben jetzt bei einer repräsentativen Umfrage ihre durchaus aufopferungsvolle Einsatzbereitschaft ins Licht gerückt: Jeder Einzelne hat im Schnitt „mindestens einen Tag gearbeitet“, obwohl er „sich krank gefühlt“ habe. Also in etwa so wie der gnadenlos überarbeitete Robert Habeck, dem es ja beim Nachdenken im Homeoffice ziemlich oft nicht besonders gut geht. Man soll eben nicht immer vorschnell urteilen, sondern auf die Studienlage der Wissenschaft warten. Am Ende – man weiß es nicht – sind die Deutschen psychisch sogar noch angeschlagener als schutzsuchende Messermänner oder bedürftige Januargeborene.

Kanye West geht bei den Grammys zum drölfzigsten Mal mit seinem angetrauten Cis-Seemannsballon Bianca Censori im Blitzlichtgewitter spazieren. Wie jede Woche saugen Nachrichtenagenturen auch diesmal die präsentierten Geschlechtsorgane am Gängelband begierig auf. „Nackt-Eklat“ heißt das Vorkommnis, das bei Herrn West freilich in etwa so eklatant ist wie der täglich neu ausgerufene Hitzerekord im Wetterbericht. “N-tv” erhöht deshalb den Informationswert noch mit der Anmerkung, dass Biancas Miene „komplett ausdruckslos“ gewesen sei, der Auftritt dennoch überaus „überraschend“. Vielleicht spendet ja der deutsche Michel, also der zum flammenden Antichristen aufgestiegene Friedman, dem reichlich uninspirierten Kanye mal eine seiner professionellen „naturgeilen Ukrainnerinnen.“ So als Beitrag zur Ost-West-Entspannung.

Gefeierte Haltung

Überraschend auch die öffentlich gefeierte Haltung des Politikexperten Daniel Brühl, der vor nicht allzu langer Zeit seinen Wohnsitz von Deutschland nach Spanien verlegte, weil es ihm in Deutschland nach eigenem Bekunden „zu unsicher“ geworden war. Nun hat er unter Jubel aller Auf- und Selbstgerechten den Versuch, diese Sicherheit politisch wiederherzustellen, in einem offenen Brief als „historischen Tabubruch“ bezeichnet. Klare Kante sozusagen. Mit bestechendem Erfolg: Kurz darauf wurden nämlich die bunten teutonischen Messerfestspiele fortgesetzt. In Erfurt, wo jetzt ein Burgvoigt den kommunistischen Thron erklommen hat. Hier sticht ein ermutigter unbegleiteter „16-Jähriger“ einen unbegleiteten „14-Jährigen“ an einer Bushaltestelle nieder. Schwerste Verletzungen, hoher Blutverlust, Not-Operation. Der Sieger wird wie immer kurz zum Kampfverlauf befragt und dann „seinen Eltern übergeben“. Die leiblichen Integrationsbeauftragten sind sicher schon dabei, bei Frau Paus einen Zuschuss für ihre künftige pädagogische Arbeit am Zögling zu beantragen. Der erhöhte Bedarf liegt ja quasi nun für alle sichtbar auf dem OP-Tisch. Die Nationalitäten der Beteiligten wurden erstmal als unerheblich eingestuft. Letztlich sind wir ja alle irgendwann gleich tot.

Die Sicherheitsstandards auf der iberischen Halbinsel sind da deutlich höher. Weiß man spätestens seit Herrn Brühls Umzug. Meldung des Tages: Luis Rubiales, spanischer Fußballverbandspräsident steht dort in Madrid vor Gericht. Er wird einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe kaum noch entgehen. Wenn er Pech hat, werden es vier. Er hatte nach dem Titelgewinn seiner Mannschaft losgejubelt und eine Spielerin geküsst. Dem Vernehmen nach nicht einvernehmlich. Die fröhliche und Videos teilende Spielerin Hermoso wurde später auf den womöglich ungleich verteilten Lustfaktor und ihren zu erwartenden mentalen Schaden hingewiesen. Jetzt fiebern auf allen Kanälen Deutschlands Leitmedien dem Ausgang des Verfahrens entgegen. Endlich mal wieder eine Meldung, die einem das Gefühl von Gerechtigkeit zurückbringt. Ist schon so, wie Frau Klöckner gesagt hat: Es sind Männer, immer nur Männer! Bald beginnen ja die tollen feministischen Tage, die sicher dann wieder neue Highlights setzen. Im Gute-Laune-Kölle wird dann sicher wieder so richtig multikulturell drauflosgebützt. Wir sind ja hier nicht in Spanien.