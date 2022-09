Ein kurzes Lehrbeispiel zur Idiotie der grünen Windenergie

Alle drei bis vier Wochen verfolge ich als Experte mit Interesse, wie es auf dem Gebiet der Stromerzeugung und der Großhandelspreise aktuell aussieht. Immer wieder aufs Neue zeigt sich dabei, dass die flatterhafte und unstete Windenergie nicht nur zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit nicht taugt, sondern auch die Strompreise auf ständige Achterbahnfahrt schickt – und unserer Volkswirtschaft in jeder Hinsicht zum Nachteil gereicht.

In der nachfolgenden, von mir selbst erstellten Abbildung stelle ich diesen Irrsinn grafisch dar. Zur Erläuterung: Im oberen Teil sind die Großhandelspreise und die Import- bzw. Exportmengen in Euro pro Megawattstunde (MWh) zu sehen, darunter sind die Stromerzeugung und der Verbrauch in MWh abgebildet.

Waren wir am 14. September (roter Pfeil) noch aufgrund von zu wenig Windkraft gezwungen, etwa 5.000 MWh für über 600 Euro pro MWh (also ein Volumen von 3 Millionen Euro) zu importieren, stieg die Ausbeute aus Windkraft in den Tagen danach so stark an, dass die Überproduktion die Großhandelspreise zum Kollabieren brachte. Das ging so weit, dass wir am 17. September (blauer Pfeil) knapp 10.000 MWh zu einem Preis von 2 Euro pro MWh (!) verkaufen mussten. Wir haben also mit dieser riesigen erzeugten Menge Strom nicht einmal 20.000 Euro generieren können.

In den Tagen darauf sank die Windkraftproduktion wieder auf nahe Null, so dass die Preise wieder nach oben schossen und Deutschland am 22. September (oranger Pfeil) erneut 5.000 MWh beschaffen musste – wiederum für 600 Euro pro MWh, also abermals knapp 3 Millionen für seine Importe zahlen musste.

Noch einmal zur Verdeutlichung, zum langsamen Mitschreiben für ganz Grüne:

5.000 MWh Import > 3 Millionen Euro Ausgaben

10.000 MWh Export > 20.000 Euro Einnahmen

Und so buchstabieren wir ideologische Misswirtschaft. DAS ist euer „grünes Wirtschaftswunder” – angetrieben von den unkontrollierbaren „erneuerbaren Energien“. In der Tat, man kann nur staunen angesichts dieser grandiosen Leistung! Es ist alles so lächerlich, man könnte es sich nicht ausdenken.