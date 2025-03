Ein Lichtblick: Münchner Staatsanwaltschaft klagt Klimaterroristen der „Letzten Generation“ an

Gelegentlich findet die bayerische Justiz offenbar doch auch noch Zeit, sich mit realen Gesetzesbrechern, ideologischen Kriminellen und terroristischen “Aktivisten” zu befassen –statt ständig nur unschuldige Bürger wegen legitimer und harmloser Kritik an unfähigen Politikern zu schikanieren: Die Münchner Generalstaatsanwalt hat nun anerkennenswerterweise Anklage gegen fünf Mitglieder der Klimasekte der „Letzten Generation“ wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung erhoben, die strafrechtlich relevante Angriffe und Aktionen mit politischen Zielen geplant und durchgeführt haben soll. Die Behörde selbst äußerte sich allerdings zunächst gar nicht zu der Anklage; es war die “Letzte Generation” selbst, die den Sachverhalt öffentlich machte – freilich nicht ohne das übliche theatralische Brimborium.

Die Sekte, inzwischen geübt in der professionellen Selbststilisierung als Daueropfer erst des “fossilen Terrors”, jetzt des bösen Staates, der ihren vermeintlichen Freiheitskampf uneinsichtig vereitelte, jammerte auf Instagram: In Zeiten, in denen „die Klimakrise eskaliert und Faschismus unsere Welt überschattet“, komme die Anklage zur Unzeit. Auch die Frontfrau der Bewegung in Deutschland, die mitangeklagte Sprecherin Carla Hinrichs, opferte herum : „Ich hab Angst. Um unsere Demokratie, unseren Planeten, unser Menschenrecht sich zu versammeln.“ Deshalb bettelt man nun – Überraschung! – mal wieder um Spenden für die Prozesskosten und inszeniert sich wie üblich als von finsteren Mächten verfolgte Gruppe unschuldiger Idealisten, die sich allein und verzweifelt der angeblichen “Klimakrise” entgegenstellt.

“Rassistische und ökosuzidale Ausbeutung”

Dabei hat die “Letzte Generation” längst jeglichen Rückhalt in der Öffentlichkeit verloren, sofern sie ihn, außerhalb der linken Politiker- und Medienblase je hatte. Ihre sinnfreien und geisteskranken Straßenblockaden, ihr Vandalismus gegen Kunstwerke und ihr Vordringen auf Flughäfen hat nichts als sinnlosen Schaden angerichtet und Menschenleben gefährdet. Inzwischen hat die Gruppe sich in „Neue Generation“ umbenannt und ist nun auch offiziell linkstotalitär – möglicherweise, um so Geld aus den riesigen steuerfinanzierten Fördertöpfen des tiefen Linksstaats abgreifen zu können. Der Trick dabei: Weil die vermeintliche Klimakrise allein nicht mehr zieht, kämpft man nun auch noch gegen den ebenfalls herbeiphantasierten „Faschismus“. Dafür wird zu einer „Revolution“ durch „friedlichen, zivilen Widerstand“ aufgerufen – eigentlich ein Widerspruch in sich, der bildungs- und geschichtsblinden Krawallo-Wohlstandskids jedoch kaum bewusst sein dürfte.

Der „Zustand der globalen, rassistischen und ökozidalen Ausbeutung“ werde „durch einen kleinen, superreichen Teil der Menschheit erheblich vorangetrieben“, heißt es im neuen Grundsatzprogramm. Mit diesem phrasengedrechselten Stumpfsinn bestätigt sich immerhin endgültig, was von Anfang an klar war: dass die “Letzte” (beziehungsweise nun “neue”) “Generation” am Ende nichts anderes als eine linksterroristische Organisation ist, die den Umsturz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung anstrebt. So sieht es auch die Münchner Staatsanwaltschaft: Die Ermittlungen hatten ergeben, dass es sich um eine straff geführte Kadertruppe handelt. Dazu passt, dass der Führungszirkel der Klimasekte akribische Aufzeichnungen über potentielle Mitglieder führt, darin heißt es unter anderem: „Konnte sich bislang nicht durchringen, das Studium zu schmeißen“, „depressive Phase“, „zu ängstlich für Gefängnis“, „gesundheitlich nicht so fit“ oder: „fürchtet Deportation im Falle einer Festnahme“.

Milder Richterspruch nicht auszuschließen

Diese Dossiers über die eigene Gefolgschaft, die auf Psychoterror und Mobbing gegen potentielle Abweichler schließen lassen, erinnert an die Führungspraktiken sozialistischer Kaderorganisationen wie auch der RAF. Dasselbe gilt für den extremistischen Rigorismus. Schon deshalb müsste die “Letzte Generation” eigentlich verboten sein und ihre Mitglieder hätten hinter Schloss und Riegel gehört, ehe sie die Millionenschäden ihre Verkehrssabotagen hätten anrichten können. Doch statt konsequent durchzugreifen, inszenierten Politik und Gesinnungsjustiz hierzulande lieber für Millionen Euro an Steuergeld jahrelange Tribunale gegen angebliche „Reichsbürger“-Putschisten im Rentenalter, die angeblich einen “Staatssturz” planten.

Dies hätte seit jehe eher auf Linksradikale und Klimafanatiker zugetroffen, doch auf diesem Auge ist das System bislang blind. Umso begrüßenswerter ist daher die Anklage gegen die “Letzte Generation” – wenngleich diese noch lange nicht bedeutet, dass es auch zu den überfälligen Strafen gegen ihre Rädelsführer kommt. Leider ist nicht auszuschließen, dass Hinrichs mit ihrer schwülstigen Selbststilisierung als todesmutige “Widerstandskämpferin” und ihre Komplizen auf milde Richter stoßen werden, die ihren vermeintlichen Idealismus im Angesicht des drohenden Hitzetods und Klima-Weltuntergangs zu würdigen wissen und sie mit Bagatellstrafen davonkommen lassen – wenn überhaupt…