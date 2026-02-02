Ein Mantel, der nichts erklärt: US-Grenzschützer Bovino wird zum Gegenstand linker Medienprojektionen

Es ist ein Bild, das in deutschen Medien binnen weniger Tage zur Ikone aufgeblasen wurde: Gregory Bovino, Trumps Grenz-Kommandeur, in einem langen, waldgrünen Mantel, flankiert von schwer bewaffneten Beamten der US Border Patrol. Aus dieser Szene wird in deutschen Redaktionen kein Polizeifoto, sondern eine theatralische Offenbarung: Hier ist er, der neue Faschismus im Staate Trump, angeblich nur noch einen Knopfdruck vom Vierten Reich entfernt!. Jörg Häntzschel von der “Süddeutschen Zeitung” erkennt darin „einen Nazi-Offizier“ und fabuliert: “Dass Greg Bovino, der bisherige Kommandeur der Grenzschützer, eine rasierte Frisur und einen wadenlangen grünen Mantel wie einst SA-Führer Ernst Röhm trägt, hilft der Unterscheidung zwischen harter Autokratie und offenem Faschismus nicht weiter.“ Und der “Spiegel”-Korrespondent Markus Feldenkirchen sieht in dem Mantel gar eine Art SS-Reminiszenz. Andere Feuilletons schwanken zwischen „Nazi-Cosplay“, BDSM-Anspielung oder auch – wie Deborah Cole im “Freitag” – einer in Bovinos Look angeblich aufscheinenden “Nazi-Ästhetik”. Was sie alle nicht mehr sehen – oder nicht sehen wollen –, ist der banale Umstand, dass Bovino die reguläre Paradeuniform der US-Grenzschutzbehörde in deren Standardfarbe Grün trägt – wie seit hundert Jahren.

Die Obsession um Bovinos Mantel sagt deshalb weniger über die USA aus als über Deutschland. In Wahrheit erleben wir hier eine kollektive Hitler-Halluzination: Alles, was unsympathisch, streng, ja martialisch wirkt, wird sofort in die braune Mottenkiste gestopft. Der Faschismusbegriff, der eigentlich ein historisch präzises Instrument sein müsste, wird zum moralischen Allzweckhammer – ein anderes Wort für „böse“. Mangels realer Erscheinungsformen von Faschismus und NS-Ideologie in der wirklichen Welt phantasiert sich ein Milieu, das sich im heldenhaften Widerstand wähnt, die Scheinbelege für seine eigene Projektion herbei.

Moralische Selbstvergewisserung statt politischer Analyse

in den Kommentaren verschwimmen die unterschiedlichsten Phänomene völlig: Hitlers Vernichtungsregime, Mussolinis Theatralik, Francos autoritäre Restauration, Trumps Migrationspolitik, die AfD im Bundestag – das alles wird zu einem großen Brei aus „rechtsextrem“, „faschistoid“, und „Gestapo-Ästhetik“ verrührt. Wer jedoch alles faschistisch nennt, erklärt am Ende nichts mehr – und immunisiert sich zugleich gegen jede Differenzierung. Diese Verflachung ist nur allzu bequem: Sie erspart die mühsame Analyse, warum es in den USA zu tödlichen Polizeieinsätzen kommt, welche Rolle Bundesstaaten, Gerichte, Kommunen und Aktivisten spielen, wie der Föderalismus funktioniert, welche Fehler, aber eben auch welche rechtsstaatlichen Korrektive es gibt. Stattdessen verfällt man in Kostümkunde: Stofffarbe, Schnitt, Gürtel. Geschichte als Modebeilage.

Eigentlich geht es hier nämlich gar nicht um Bovino – es geht um uns. Die deutschen Leitmedien betreiben anhand eines Mantels ein Ritual der Selbstvergewisserung: Wir sind die Guten, wir haben „aus der Geschichte gelernt“! Unsere Früherkennung funktioniert, wir wehren der Anfänge schneller als je zuvor und wir wittern den drohenden Faschismus bereits beim Anblick der Silhouette eines Trenchcoats! Die Farbe ist nur Beiwerk. Die USA hingegen werden in eine pädagogische Rolle gedrängt: der ungezogene Schüler, dem der deutsche Oberlehrer wieder einmal erklären muss, was 1933 alles schiefgelaufen ist. Dass sich ausgerechnet Deutschland – dessen demokratische Kultur seit Jahren unter Gesinnungsdruck, Cancel-Culture-Kampagnen und einem wuchernden Zensurkomplex steht – zum moralischen Aufseher des einst führenden westlichen Alliierten aufführt, gehört zu den großen Ironien der Gegenwart. Wer die Geschichte ernst nimmt, müsste stattdessen eher demütig sein: Der Nationalsozialismus war keine Frage von Mantelfarben, sondern ein System aus Institutionen, Ideologie und Massengehorsam. Er bestand aus Gestapo und KZ, aus Wehrmachtsjustiz, Volksgerichtshof, Mediengleichschaltung und industriellem Massenmord – nicht aus schlecht sitzenden Uniformen und hässlichen Haarschnitten. Wer heute jeden politischen Gegner in diese Tradition stellt, relativiert genau jene Einzigartigkeit, die er zu verteidigen vorgibt.

Die unscharfe Kamera: Wenn alles „faschistisch“ ist

Indem man Donald Trump und seine Leute nun als „neue Nazis“ ausruft und damit das logische Gesetz der “reductio ad Hitlerum” auf die Spitze treibt, erreicht man einen doppelten Effekt. Zum einen entlastet man sich von der Aufgabe, die reale Politik der USA differenziert kritisieren zu müssen; man muss nicht mehr zwischen legitimer, durchaus harter Migrationskontrolle und tatsächlicher Menschenrechtsverletzung unterscheiden – denn einfach alles fällt letztlich unter das Etikett „Faschismus“. Zum anderen vernebelt man die eigene Lage: Wer die Bundesrepublik als Bollwerk des Antifaschismus stilisiert, übersieht, wie sehr hierzulande demokratische Institutionen selbst auf Kante genäht sind.

Man denke an den Drang, missliebige Parteien über den Verfassungsschutz zu delegitimieren, an die Verschmelzung von Staat, NGOs und Medien im Kampf gegen „Desinformation“, an Diffamierungs- und Eliminierungskampagnen gegen Professoren, Autoren, Kabarettisten.

Im verzerrten Spiegel des Bovino-Mantels erscheint Deutschland als Land der aufrechten Antifaschisten. In Wirklichkeit sitzt die Republik in einem Glashaus aus Haltungsjournalismus und Gesinnungsprüfungen und wirft mit braunen Steinen auf andere. Mit dem Faschismus, der in kleinste Symbolismen hineininterpretiert wird, hat diese Entwicklung weit mehr zu tun, als sie selbst ahnt.

Wenn Symbolpolitik reale Probleme verdeckt

Das hysterische Starren auf Bovinos Mantel ist auch eine Fluchtbewegung: Man inszeniert sich moralisch auf der großen Bühne („die USA überschreiten die Grenze zum Faschismus!“), und muss dadurch weniger über die eigenen politischen Versäumnisse sprechen: über offene Gren-en seit 2015, über explodierende Kriminalität, über islamistische Strukturen, über wirtschaftlichen Niedergang. Trump ist der ideale Ablenkungsgegner. An ihm kann der deutsche Mainstream alles abarbeiten, was er im eigenen Land nicht mehr zu diskutieren wagt: nationale Souveränität, Grenzschutz, die Legitimität harter Sicherheitsgesetze. Statt nüchtern zu fragen, warum ein erheblicher Teil der US-Amerikaner genau diese Politik wählt, erklärt man die Amis zu verirrten Untertanen eines neuen Hitler. Irrer geht es nicht.

Die Folge: Das Verständnis für reale Gefahren – von Islamismus über Clankriminalität bis hin zu Migration in Sozialsysteme – schwindet. Wer schon bei einem grünen Mantel oder einem militärischen Standardhaarschnitt „1933!“ schreit, kann und wird den sich tatsächlich vollziehenden autoritären Umbau des eigenen Landes nicht mehr wahrnehmen.

Realismus statt Kostümkunde

Die bürgerlichen und konservativen Kräfte sollten sich von dieser Theaterpolitik nicht anstecken lassen, sondern daran erinnern, dass Rechtsstaatlichkeit, Souveränität und Grenzschutz legitime, ja notwendige Aufgaben eines Staates sind. Sie hören nicht auf, demokratisch zu sein, bloß weil der verantwortliche Beamte einen Mantel trägt, der deutschen Kulturredakteuren ästhetisch missfällt. Bovino setzt rechtsstaatliche Entscheidungen und Gesetze durch – das ist das genaue Gegenteil einer Gestapo, die willkürliche Gewalt und Terror gegen die eigene Bevölkerung praktizierte.

Die eigentliche Frage ist letztlich ganz simpel. Sie lautet: Hält ein System rechtsstaatliche Grenzen ein. und gibt es unabhängige Gerichte, parlamentarische Kontrolle, öffentliche Debatte? In der Antwort darauf unterscheiden sich autoritäre Regime von demokratischen – nicht im Farbton der Uniform ihrer vollziehenden Amtsträger. Der „Mantel des Greg Bovino“ ist deshalb vor allem eines: ein Psychogramm und Lehrstück über den Zustand deutscher Debatten(un)kultur. Wer alles in Braun sieht, wird irgendwann farbenblind. Und merkt zu spät, dass der wirkliche Autoritarismus nicht mit waldgrünen Mänteln daherkommt, sondern mit freundlichen Logos, moralisch glitzernden und “bunten“ Kampagnen – und der beruhigenden Versicherung, man stehe ja, wie immer, auf der richtigen Seite der Geschichte.