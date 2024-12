Ein möglicher Kanzler namens Friedrich Merz: Wunderheiler oder Scharlatan ?

Schenkt man sowohl der aktuellen politischen Stimmung im Lande als auch den Medien Glauben, dann dürfte sich das weitere Schicksal dieses Landes nach den auf den 23. Februar 2025 anberaumten Wahlen zum 21. Deutschen Bundestag in den Händen einer CDU/CSU geführten Regierung mit einem Kanzler Friedrich Merz und einer entweder mit der SPD oder den Grünen gebildeten Koalition befinden. Ob die FDP nach ihrem Ampel-Debakel nochmals den Einzug ins Parlament schafft, erscheint zumindest fraglich. Auf alle Fälle muss man Friedrich Merz neidlos zugestehen, eine doch mehr oder weniger bemerkenswerte, allerdings weder unbedingt besonders intelligente noch besonnen agierende Person zu sein. Er redet zwar gern und viel, sagt allerdings kaum etwas Vernünftiges.

Vor 22 Jahren, nach der Bundestagswahl vom 22. September 2002, wurde er von der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel – völlig berechtigt – in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion abgesägt, auch, weil er sich schon damals als Dampfplauderer ohne jedweden intellektuellen Tiefgang erwiesen hatte. Stattdessen übernahm sie dessen Funktion im 15. Deutschen Bundestag. Postwendend, geradezu im fliegenden Wechsel, gelang es ihm anschließend, als Deutschlandchef des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock anzuheuern. Seine politische Karriere schien damit eigentlich für immer der Vergangenheit anzugehören. Doch wie in der griechischen Mythologie (auch ein ägyptischer Ursprung wird hierzu diskutiert) einst Phönix aus der Asche stieg, gelang ihm dann zwei Jahrzehnte später, bei seinem zweiten Anlauf zur Wahl des CDU-Vorsitzenden, ein phänomenales Comeback. Damit strafte auch er die Worte “They never come back” Lügen, ebenso wie dies Muhammed Ali alias Cassius Clay im Boxsport oder jüngst erst, am 5. November 2024, Donald Trump im Bereich der Politik getan hatte. Summa summarum konnte Merz jedoch nur dank des gewaltigen Defizits an führungsfähigen Personen, das neben den restlichen Altparteien auch die CDU in voller Breitseite erwischt hat, reüssieren.

Keineswegs eine Lichtgestalt

Allerdings handelte es sich bei Friedrich Merz schon bereits zuvor keineswegs um eine politische Lichtgestalt, sondern weit eher um eine Verlegenheitslösung, als er am 17. Dezember 2021 die beiden völlig blassen Kurzzeit-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (2018 – 2021) und Armin Laschet (Januar bis Dezember 2021) von der allzu schweren Bürde dieses Amtes erlöste. Denn beide erwiesen sich als politische Totalausfälle und all dies offenbarte in nicht mehr zu leugnender Klarheit, wie intellektuell sich die CDU widerstandslos durch die vermeintliche „Übermutter“ Angela Merkel sowohl intellektuell als auch programmatisch hatte ausdünnen lassen. Aber auch ihrem Intimfeind Friedrich Merz dürfte es schwerfallen, nicht nur die CDU nach den schrecklichen 16 Merkel-Jahren wieder in die Erfolgsspur zu führen, sondern auch noch – und dies ist sogar noch unmöglicher – die extrem nach links abgedriftete Partei wieder mehr in Richtung Mitte hin zu positionieren. Dies um so mehr, als sich die von Merkel zu verantwortenden personellen Altlasten vor dem Hintergrund der nicht zu vernachlässigenden links-grün gedrehten Wählerbasis nicht so ohne weiteres entsorgen lassen. Die besten Beispiele für diese These bieten Hendrik Wüst in NRW und Daniel Günther im Land zwischen den Meeren.

Kommen wir nun zurück zu den politischen Inhalten eines Friedrich Merz, die sich – zumindest auf den zweiten Blick gesehen – tatsächlich gar nicht sonderlich von den Untaten der Ampel unterscheiden. Man lehnte zwar eine ganze Reihe von deren Beschlüssen ab, tat dies jedoch stets nur halbherzig, um erstens nicht unbedingt mit der AfD stimmen zu müssen (diesem Spin-Off zumeist früherer CDU-Mitglieder, die die mehr und mehr linksgewandte Politik ihrer Partei nicht mehr zu tragen bereit gewesen waren), und zweitens auch die von der Brandmauer-Union präferierten künftigen wahrscheinlichen Koalitionspartner SPD und Grüne nicht unnötig vor den Kopf stoßen.

Einmal BlackRock, immer BlackRock

Echte und in der Sache knallharte und kompromisslose Oppositionsarbeit war bei CDU/CSU nie, nicht einmal unter der Lupe erkennbar; es sah stets nach einem Lavieren einmal nach der einen, dann wieder nach der anderen Seite des im Parlament vertretenen linken Spektrums aus. Eine klare Linie, einen längst überfälligen radikalen Schwenk zumindest in Richtung der politischen Mitte zu vollziehen und damit auch den Sorgen und Wünschen der bisherigen Stammwähler der Partei Rechnung zu tragen, war bei Friedrich Merz bislang Fehlanzeige – obwohl es ihm mit einem derartigen Schritt womöglich hätte gelingen können, viele nach weiter rechts abgewanderten Wählerschichten wieder für die CDU zurückzugewinnen. Langfristig wird er sich stattdessen hüten müssen, dass seine Partei nicht dasselbe Schicksal ereilt wie im Jahre 1993 ihre italienische Schwesterpartei Democrazia Cristiana, die sang- und klanglos von der politischen Bühne verschwand.

Allerdings kann und will sich Friedrich Merz wohl nicht von den Fesseln von BlackRock befreien: Als eingefleischter Transatlantiker hat er sich von Vornherein auf die von seinem früheren Arbeitgeber vertretenen politischen Maximen, denen er sich immer noch verpflichtet fühlt, festgelegt. Mit anderen Worten: Ein Ausbrechen aus dem doch recht engen Korsett des digital-finanziellen Komplexes im Sinne einer Politik für die breite Mehrheit der Menschen in diesem Land – auch und gerade für die kleinen Leute – ist von ihm nie und nimmer zu erwarten, denn einmal BlackRock heißt nichts anderes als immer BlackRock – und wer sich dort einmal verdingt hat, kann und wird niemals ein Demokrat sein.

Wer solche Freunde hat…

Vollziehen wir einen etwas Schwenk hin zu seinen leider oft genug verwaschenen (und je nach Opportunität, insbesondere nach medialen Shitstorm-Aktionen, auch hin und wieder revidierten) Aussagen und Absichten und betrachten diese detaillierter. Mit seiner „Brandrede“ vom 13. November 2024 überschritt auch Merz eine rote Linie, in dem er sich – für jeden Normalsterblichen erkennbar – vollends in die Geiselhaft links-grüner Weltverbesserer begab und wortstark allein eine Linkskoalition mit potenziell der SPD und/oder den Grünen in Betracht zog. Auch wenn er, trotz dieses selbstauferlegten eingeschränkten Handlungsspielraums, auch noch lautstark herausposaunt, dass dieses Zusammengehen mit den beiden Linksparteien nur stattfinden werde, wenn die politischen Schnittmengen übereinstimmen, ist das Gegenteil der Fall: Merz macht sich erpressbar und das kann nur bedeuten, dass am Ende faule Kompromisse zum Schaden der Bevölkerung herauskommen. Der politische Gegner, die eigentliche und einzige Opposition AfD, wurde am 13. November 2024 von Merz als politischer Hauptfeind gebrandmarkt und regelrecht mit Hass überzogen. Ja, wer solche Freunde hat wie Merz, braucht in der Tat keine Feinde mehr.

Wie wird es in einer Koalition zwischen CDU/CSU mit SPD und/oder den Grünen weitergehen? Man braucht kein Prophet zu sein, um nicht schon jetzt zu erkennen, dass sich all die vollmundigen Reden und Verlautbarungen des Friedrich Merz in der Migrations-, Klima-, Energie- und Gender-/LGBTIQ-Frage am Ende allesamt als Schall und Rauch erweisen werden. Er wird sich von seinen künftigen Koalitionären der extremen Linken genauso vor sich hertreiben lassen wie einst Angela Merkel von der damaligen grünen Opposition. Infolgedessen hatte Merkel schon damals das Tor zur engeren Zusammenarbeit mit den Grünen sperrangelweit aufgestoßen.

Mit Rotgrün zum finalen Vollstrecker des Morgenthau-Plans?

Ja, liebe Leserinnen und Leser: Erinnern Sie sich noch, als vor noch etwas mehr als 20 Jahren die Grünen von CDU/CSU als die Schmuddelkinder der Nation schlechthin betrachtet und jedwede Zusammenarbeit mit ihnen kompromisslos abgelehnt wurde? Erinnern Sie sich auch an das Jahr 2020, als es einer Angela Merkel von Südafrika aus gelang, die demokratische und rechtmäßige Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum thüringischen Ministerpräsidenten zu kippen, und dadurch Bodo Ramelow von Linkspartei erneut zum Einzug in die Staatskanzlei zu verhelfen? Und erinnern Sie sich nicht auch noch, dass die strikte Ablehnung jedweder Zusammenarbeit oder ein irgendwie anders gewandetes Zusammengehen mit der einst als „Rote Socken“-Brigade apostrophierten Partei „Die Linke“ zum unumstößlichen politischen Dogma von CDU/CSU erhoben wurde ? Hat also das Langzeitgedächtnis des Friedrich Merz solchen Schaden genommen, dass er sich über die langjährigen ehernen Maximen seiner Partei einfach so hinwegsetzen zu können meinte?

Friedrich Merz ließ in seiner Philippika gegen die AfD, diese durch Merkel erst provozierte Ausgründung zahlreicher namhafter früherer CDU-Mitglieder, die der geistigen Kernsubstanz dieser Partei treu geblieben waren (das jetzige „Gesindel“ also), keinen Zweifel daran, dass er die absurde Migrations-, Klima-, Energie- und Gender/LGBTQ-Politik von SPD und Grünen ohne Augenzwinkern mittragen wird. Wozu anders sollten all die Avancen vom 13. November 2024 gedient haben? Oder, im Klartext: Es wird auch unter ihm als Kanzler “sch-merz-lich” so weitergehen wie bisher; die gesellschaftlich-wirtschaftliche Talfahrt könnte sich allenfalls noch weiter beschleunigen. Ist Merz als Transatlantiker, in Anbetracht der aktuell sich vollziehenden Entwicklung, etwa nicht bewusst, dass es jenseits des Atlantiks einmal einen Morgenthau-Plan hin zur völligen Deindustrialisierung Deutschland gab (benannt nach US-Finanzminister Henry Morgenthau, 1891 – 1967) , der jedoch von US-Präsident Harry S. Truman (1884 – 1972) als Folge der kommunistischen Expansion in Osteuropa ausgesetzt und dann nie wieder aufgelegt wurde?

Hemmungslose Kriegstreiber

Nicht zuletzt spielte Friedrich Merz eine führende Rolle bei der Diffamierung und Ausgrenzung kritischer und besorgter Menschen während der vom digital-finanziellen Komplex ab 2020 im Rahmen der Corona-“P(l)andemie“ erlassenen Zwangsmaßnahmen und der Nötigung zur Impfung mit einem nicht ausreichend getesteten mRNA-Präparat. Hat er sich jemals für seine entgleisenden Auslassungen

entschuldigt und um Verzeihung gebeten ? Nein, das hat er nie – ebenso wenig wie sein CSU-Parteifreund Markus Söder, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Angela Merkel, Horst Seehofer und weitere Granden von CDU/CSU, SPD und Grünen.

Zu alledem besaß Merz auch noch die Chuzpe, als mutmaßlich designierter nächster Regierungschef eines Staates, der unter anderem dank der „feministischen Außenpolitik“ einer Polit-Azubine zu einem politischen Zwerg zusammenschrumpft ist, dem russischen Präsidenten und Oberbefehlshaber einer der stärksten Militär- und Atommächte dieses Planeten ein Ultimatum (!) zu stellen. Ebenso wie der Möchtegern-Napoleon in Paris, scheint auch der CDU-Chef seine politischen und intellektuellen Fähigkeiten völlig zu überschätzen. Dies könnte sich im Falle einer zu befürchtenden Eskalation der Lage in Osteuropa noch als äußerst fatal erweisen. Merz und mit ihm seine gleichermaßen hemmungslosen CDU-Kriegstreiber Marco Wanderwitz und Roderich Kiesewetter stehen der FDP-Rüstungslobbyistin mit dem Vierfachnamen offenbar keinen Deut nach. Allesamt spielen sie mit dem Feuer und sind auf dem besten Wege, einen Dritten Weltkrieg zu provozieren.

Fazit: Ein Scharlatan!

So steht zum Schluss immer noch die Antwort auf die Einleitungsfrage aus, ob Friedrich Merz nun eher Wunderheiler oder Scharlatan ist. Einen Wunderheiler kann man ihn schon deshalb nicht nennen, weil er eine gewaltige sachliche Unkenntnis in wichtigsten gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragen offenbart. Deshalb neige ich dazu, ihm das Attribut eines ausgefuchsten und machtbesessenen Scharlatans zuzuschreiben. Dafür, dass dieser Terminus für ihn am besten zutrifft, sorgen allein schon sein Engagement sowohl im Rahmen seiner Hetze gegen Gegner der menschen- und grundrechtsverletzenden Corona-Maßnahmen und Impfverweigerer als auch seine noch viel gefährlichere Kriegstreiberei im russisch-ukrainischen Konflikt. Und dies beides als Chef einer sich angeblich christlichen nennenden Partei, dem – hätten wir es noch mit einer unabhängigen Justiz zu tun – das Tragen des “hohen C“ im Parteinamen gerichtlich schon längst hätte untersagt werden müssen.

Wer am voraussichtlichen Wahltermin, dem 23. Februar 2024, sein Kreuzchen hinter der CDU macht, läuft also Gefahr, nicht nur weiterhin mit der Fortsetzung der desaströsen linksfaschistoiden Merkel-Scholz-Politik der vergangenen 19 Jahre konfrontiert, sondern auch noch in einen extrem gefährlichen militärischen Konflikt mit der Atommacht Russland hineingezogen zu werden (zumal Friedrich Merz darin offenbar keine größeren Probleme zu erkennen glaubt). Ein solcher Politiker erweist sich als unkalkulierbares Sicherheitsrisiko für Volk und Land – und gehört dafür am Wahltermin entsprechend abgestraft.