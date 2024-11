Ein offener Brief an Michel Friedman

Lieber Herr Friedman, heute erhalten Sie mal ganz besondere Post vom Briefträger überreicht! Mein Name ist Axel Bürger und ich schreibe Ihnen, um mich persönlich bei Ihnen zu entschuldigen. Denn ich habe einen Fehler gemacht, weswegen ich Sie aufrichtig um Nachsicht und Verzeihung bitten möchte: Ich hatte Sie vor langer, langer Zeit mal einen “koksenden Hurenbock” genannt und es war nicht richtig von mir, das zu tun. Zwar hat es geraume Zeit gedauert, bis ich zu dieser Einsicht gelangte, aber immerhin bemerkte ich vor kurzem, dass ich Ihnen damit Unrecht getan hatte. Denn in Wirklichkeit haben Sie etwas Großartiges geschafft, was vielen Menschen nicht gelingt: Sie konsumierten Kokain und entkamen später einer dauerhaften Abhängigkeit. Sie ordneten Ihr Leben neu, fanden wieder zurück auf den rechten Weg und setzten Ihr Leben und Ihre Karriere in gewohnter, sicherer Bahn fort. Das verdient Anerkennung und Respekt – und ich weiß sehr genau, wovon ich hier schreibe: In den Neunziger Jahren verlor ich einige Freunde und gute Bekannte an die Drogen. Aber auch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch lichteten damals wie heute unsere Reihen.

Ich selbst bin Alkoholiker. Meine korrekte Einordnung lautet „Gamma“ – was völligen Kontrollverlust bedeutet, sobald ich eine winzige Menge Alkohol zu mir nehme. Anders ausgedrückt: Ich kann nicht damit aufhören, immer mehr zu trinken. Das eigentliche Problem dabei ist, dass ich durch langjähriges, tägliches Konsumieren “trainiert” bin, so wie ein Marathonläufer. Die Mengen, die ich zuletzt brauchte, waren ungeheuerlich und sprengten bald meinen finanziellen Rahmen. Ich trank und trank und trank…, doch das ersehnte Glücksgefühl, die Leichtigkeit und Entspannung stellten sich nicht mehr ein. Also hieß es noch mehr trinken, von Bier und Wein, auf Gin, Rum und Schnaps umsteigen und den Alkoholgehalt stetig erhöhen. Danach folgten ein furchtbarer Entzug und Suchtdruck. Davon werden Sie natürlich ebenfalls eine Menge wissen, denn Kokainsüchtige erleben das alles noch viel intensiver und schlimmer.

Zurück ins rauschmittelfreie Leben

Nun, Sie schafften es, davon loszukommen – und ich schaffte es ebenfalls. Wir beide, Sie und ich, fanden ins rauschmittelfreie Leben zurück, wobei ich mich zwei Jahre später dann zusätzlich auch noch vom Rauchen entwöhnte (von zweieinhalb Schachteln am Tag auf null).

Wenn Sie an dieser Stelle innehalten und einen flüchtigen Blick auf den Rest dieses Schreibens werfen, bevor Sie weiterlesen, stellen Sie fest, dass da noch eine Menge Text folgt. Der Grund dafür: Ich habe noch ein Thema und dazu einige Fragen an Sie. Ich verweise noch einmal darauf, dass Sie diesen offenen Brief jetzt nicht allein lesen, sondern, Sie haben jetzt neugierige Gäste, die gerade mitlesen. Dies bitte ich im Hinterkopf zu behalten.

Lieber Herr Friedman, Sie sind ein feinsinniger, hochintelligenter Mann und Sie wählen Ihre Worte mit Bedacht, Sie überlassen nichts dem Zufall, keine Versprecher. Und dabei wird alles minutiös intoniert und vorgetragen, wie die Sprechrolle eines Theaterstücks! Man darf Sie also beim Wort nehmen! Auch im Hessischen Landtag, anlässlich der Gedenkstunde an Oskar Schindler, durften wir alle Sie wieder einmal so erleben: Rhetorisch brillant, jedes Wort ein Volltreffer, präzise gesetzt. Ein wahrer Ohrenschmaus und Genuss zugleich! Ins Grübeln gerate ich dennoch. Wen in diesem Parlament verabscheuen Sie da eigentlich so abgrundtief? Wen kann ich mir darunter vorstellen? Wer wird das wohl sein? Zwar hege ich da einen Verdacht, sicher bin ich mir da aber nicht. Denn die Vorwürfe, die Sie da erhoben, waren zu allgemein gehalten – und ich vernahm diese Inhalte schon zuvor, allzu oft und allerorten!

Was für ein merkwürdiges Vokabular

Nun, ich bin Stahlbauer von Beruf. Leute wie ich sind nicht dafür bekannt, über den Vorzug einer journalistischen oder historischen Vorbildung zu verfügen, oder besonders feinfühlig und sensibel zu sein. Nein, dies ist auch meine Sache nicht. Eher dicke Oberarme, fester Händedruck, geradlinig, ehrlich und zielorientiert: So muss man sich die Menschen vorstellen, die in meinem Unternehmen beschäftigt sind. Ich selbst bin da keine Ausnahme. Noch drastischer ausgedrückt: Leute wie ich geben keine Klavierkonzerte, eher tragen wir das Klavier hinauf in den zwölften Stock und üben dann mit dem Zeigefinger „Hänschen klein“, bis sich die Tür zur Wohnung des Kunden auftut und der Hausherr erscheint. Ich möchte trotzdem versuchen, meine Gedanken zu artikulieren.

Lieber Herr Friedman, wenn ich all den Hass und die Hetze der letzten Jahre Revue passieren lasse, dann wähne ich mich fast im Dritten Reich: „Kauft nicht bei Ungeimpften!“, „Ungeimpfte ins Gas!“, „Ungeimpfte sind Bekloppte!“, „Die Ungeimpften sind unser Unglück!“, „Städte und Dörfer für Ungeimpfte!“, „Tyrannei der Ungeimpften!“, „Sozialschädlinge“, “Blinddarm der Gesellschaft”, „Eklig-weiße Mehrheitsgesellschaft“, „Das süße Leben als Weißbrot ist bald vorbei!“, „Migration bis zum Volkstod!“, „Völkersterben von seiner schönsten Seite“, „Deutsche Kartoffeln”. Und so weiter, und so weiter. Was für ein merkwürdiges Vokabular, finden Sie nicht auch? Viele solcher Zitate mehr, als Aussagen im TV, in den Gazetten oder als Kommentare in den (a)sozialen Medien, finden Sie unter dem Schlagwort „Ihr habt mitgemacht“.

Gesunder Menschenverstand reicht völlig aus

Der hässliche, faschistoide, nationalsozialistische Ungeist ist also wieder erwacht und frisst sich nicht nur in die dummen Hohlköpfe von Antifanten, Klimajüngern und deren Anhängerschaft; nein: Vor allem unsere sogenannten Eliten sind es – Politiker, Journalisten, Schauspieler und Prominente aller Couleur mit ihrer öffentlichen Reichweite – die im Sinne Goebbels hetzten und agitierten (und dies teils bis heute tun).

Sicherlich hatten Sie in Ihrer Wutrede genau diese Exzesse gemeint, als Sie vor der Wiederkehr des Faschismus warnten! Und deshalb empfinde ich es nur als gerecht, wenn Sie in Ihren mutigen Reden da mal gehörig draufhauen!!! Muss ich ein Huhn sein, um zu wissen, wann ein Ei faul ist und stinkt? Nein! Gesunder Menschenverstand reicht völlig aus, um zu erkennen, dass unser beider Heimat völlig verkommen und aus den Fugen geraten ist!

Dazu das Verhalten unserer Politiker! Ist es wahr, dass dringend benötigte Waffenlieferungen nach Israel aktiv behindert und verzögert wurden? Wer war alles an diesem Verrat beteiligt? Wenn Palästinenser zusammen mit der Antifa und den Linken in Berlin randalieren und gegen Israel hetzen, sich dann Politiker des rot- grünen Spektrums aus dem Bundestag mit diesen Leuten solidarisieren: Ist das normal geworden in Deutschland? Dass unseren Juden geraten wird, beim Spazieren durch die Straßen auf das Tragen ihrer Kippa zu verzichten, weil niemand mehr für ihre Sicherheit garantieren kann (oder will)?

Teilen Sie die Zelle mit mir?

Und nun auch noch das Platzen der Ampel-Koalition! Wir alle ahnten doch, dass das nicht lange gutgehen und uns bald um die Ohren fliegen wird. Was sind das für Musterdemokraten, die statt dem Amtseid nur das persönliche Fortkommen im Sinne haben! Dies kann als bisheriger Gipfel der Schamlosigkeit gelten. Anstands- und ehrlos wird da nachgetreten; von Anstand, Ritterlichkeit und Fairness im Umgang miteinander keine Spur! Geschieht das alles im Sinne der Bevölkerung? Was haben wir denn davon?

Bernd Riexinger von den Kommunisten… der ist wenigstens ein Kerl, der sich noch für Leute wie uns beide mutig einsetzt! Dessen Parteimitglieder hatten gedroht, das “eine Prozent Reiche” hier in unserem Lande zu erschießen, um sich deren Geld und Vermögen anzueignen. Immerhin: Von Arisierung der betroffenen Unternehmen verlor man diesmal, 85 Jahre nach dem letzten Mal, kein Wort. Denn Fabriken zu besitzen, verpflichtet zu harter Arbeit, Verzicht auf Freizeit und Urlaub – und vor allem setzt es kaufmännisches Talent voraus. So ermahnte der Riexinger Bernd die aufgewühlte Meute, unsere Sorte lieber nicht zu erschießen. Hui, da haben wir aber Glück gehabt! Stattdessen gedachte er uns nützliche Arbeit zu! Aber wo? Wo plant er uns hinzuverschleppen? Wenn ich mir also vom Paketboten ein Päckchen senden lassen will, welche Adresse gebe ich demnächst da an? Wie heißt denn unser neuer Wohn- und Arbeitsplatz? Lager? Gulag? KZ? Buchenwald, Majdanek, Theresienstadt? Würden Sie, lieber Herr Friedman, dann die Zelle mit mir teilen, ebenso wie die dort zu erwartende karge Kost?

In memoriam Oskar Schindler

Sicherlich und ganz bestimmt hatten Sie all das im Hinterkopf, als Sie bei Ihrer Rede anlässlich Oskar Schindlers Gedenken vor solchen Zuständen warnten.

Aber wissen Sie was? Ich bin bei meinen Gedanken sogar froh und zuversichtlich, dann mit Menschen rechnen zu dürfen, wie einst Oskar Schindler einer war. Denn auch er war damals nicht allein: Es gab eine ganze Menge Männer und Frauen, denen man Zwangsarbeiter schickte, die diese zwar annehmen mussten, sie dann aber doch wie Menschen behandelten, sich um diese mühten und dabei das eigene Leben aufs Spiel setzten! Einer von ihnen war Emil Turk, der Großvater meines Freundes. Dieser hatte 1929 im westfälischen Lüdenscheid eine Gießerei gegründet und war zum wohlhabenden Mann geworden. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, schmiss ihn der NS-Staat mit Rüstungsaufträgen nur so zu. Da die meisten Männer seiner Belegschaft in den Krieg gezogen waren und von dort nicht mehr lebend oder allenfalls als Krüppel zurückkehrten, glichen die Nazis den Verlust an Kollegen mit Zwangsarbeitern aus. Auch wenn die den Sklavenarbeitern heimlich gewährte Hilfe oft bescheiden war (und vielleicht bloß aus einem Stückchen Wurst und einem netten Wort bestand), so behielten die Verschleppten trotzdem ihren Lebensmut und zogen nach dem Krieg dann weiter.

Schindler würde pure Verachtung empfinden

Jetzt, über 80 Jahre später, trug man meinem Freund Axel Turk, dem Enkel Emil Turks, wieder verlockende Aufträge an. Und wieder geht es um Rüstung: Teile für Handgranaten und Nachsichtgeräte sind es diesmal; die Soldaten sollen ja schließlich sehen, wohin sie die Granaten schmeißen müssen! Jedoch, mein Kumpel Axel lehnte ab. Er nahm an den Ausschreibungen nicht teil. Denn es kam schon vor, dass man trotz überhöhten Preises, am Ende doch mit am Tische saß, weil der Losgewinner nicht schnell genug produzieren konnte oder sein Krempel zu nichts taugte.

Ich selbst bin mir nicht sicher, ob ich solch einen Auftrag in konjunktureller Not ablehnen würde. Schließlich heißt es schon bei Wilhelm Busch: Der Friede muss bewaffnet sein! (Sie erinnern sich, der schlaue Fuchs fordert vom friedlichen Igel, dieser solle sein stachelbewehrtes Fell ablegen, worauf der Igel dann mahnend erwidert, der Fuchs solle sich bitte vorher seine Zähne brechen – erst dann wolle man sich wieder sprechen).

Raketen, Panzer, Uniformen und ähnlicher Tand sollten eher zur Abschreckung dienen – und nicht, um seine Nachbarn zu überfallen und zu unterwerfen. Aber wer garantiert mir, dass sich mein Stahl nicht doch einmal gegen meine Mitmenschen richten wird? Wer garantiert mir, dass sich meine Belegschaft nicht irgendwann doch einmal im Schützengraben wiederfindet, deren Arbeitsplätze dann von Zwangsarbeitern besetzt sein werden und ich mich in Oskar Schindlers Rolle fügen muss? Ja, lieber Herr Friedman: Über das, was gerade passiert, würde Oskar Schindler nicht nur pure Verachtung empfinden! Er würde sich schämen. Darüber, was in Deutschland möglich ist und gerade geschieht, wäre er völlig entsetzt! Entsetzt vorallem darüber, was man aus seiner, Ihrer und meiner Heimat gemacht hat: Einen Saustall!

Ein Geretteter namens Pinkel

Ich möchte Ihnen nun etwas von einem Herren berichten, der sich am Telefon gegenüber den Leuten vom Geheimdienst als “Paolo Pinkel” zu erkennen gab. Dieser Mann nahm Kokain und vergnügte sich mit Prostituierten. Für derlei Freuden hatte ich nie etwas übrig; dennoch macht mich neugierig, was Männer in die Arme von Zuhältern und Prostituierten treibt? Sind diese Männer so unattraktiv, dass diese keine Partnerinnen abbekamen? Sind sie unfähig, eine feste Beziehung zu einem anderen Menschen einzugehen? Warum sind Männer bereit, für Sex Geld zu bezahlen? Weil sie sonst keinen erleben würden?

Oder geht es um etwas anderes? Man hörte schon von Männern, die glücklich verheiratet waren, mit einer klugen, erfolgreichen und gutaussehenden Frau – und ihr trotzdem davonliefen, die Taschen voll Geld, um sich spezielle, merkwürdige Dienste zu erkaufen, bei jungen Frauen, die abfällig als Nutten, Huren oder Bordsteinschwalben bezeichnet werden. Viele von diesen wurden mit falschen Versprechen in unser Land gelockt und zur Prostitution gezwungen; die wenigsten träumten davon, von gierigen Blicken gemustert, von fremden Händen ergriffen, grob und gewalttätig benutzt zu werden. Wollten diese Frauen nicht eigentlich studieren, einen normalen Beruf erlernen, heiraten und Kinder bekommen? Ein auskömmliches Leben in einem bescheidenen Wohlstand führen?

Undankbarer Tropf

Paolo Pinkel ist ein listiger Mann: Er bot seinen unfreiwilligen Gespielinnen Koks an, um sie gefügig zu machen, für sein Verlangen, seine Spielchen und für exzentrischen Gelüste, für welche er von seiner treuen Ehefrau vermutlich links und rechts ordentlich ein paar gescheppert bekommen hätte! Die Mädchen kamen aus der Ukraine, von wo sie entweder entführt wurden oder wo man ihnen etwas vom leichten, süßen Leben im Schlaraffenland Deutschland vorgegaukelt hatte, um sie aus ihrer Heimat zu locken – weg von ihren Lieben und hinein in ein Bordell. Die Armut in ihrer Heimat ist bitter und bietet wenig Chancen auf Bildung, Karriere und ein gutes, unbeschwertes Leben ohne Not, deshalb folgten viele diesen falschen Verheißungen. Seine Hände und seine Blicke gierten nach den intimen und ungeschützten Stellen ihrer jungen, attraktiven Körper- Koks sollte es ihnen erträglich werden lassen.

Pinkels Eltern hatten die Hitlerzeit und den Nationalsozialismus überstanden – dank Oskar Schindler, der sie vor dem fast sicheren Tod bewahrte. Der kleine Paolo konnte nur geboren werden, weil Oskar Schindler bereit war, für seine Eltern Kopf und Kragen zu riskieren. Doch was macht dieser undankbare Tropf? Er vergreift sich an eben diesen unglücklichen jungen Ukrainerinnen!

Hemmungslos zelebrierte Doppelmoral

Es mag ja stimmen, dass es Frauen gibt, die gern ihren Körper anbieten und rundum freiwillig Geld für Stunden nehmen, die sie mit den Freiern verbringen; ja, das mag schon sein. Allerdings sind diese in der Minderzahl und man hört, liest und sieht doch eher von viel Gewalt, Unterdrückung und Nötigung aus diesem Umfeld. Und wenn eine Prostituierte nicht willens ist, das zu tun, was man von ihr verlangt, und ihr dann stattdessen droht und sie misshandelt: Dann nennt man das Vergewaltigung. Auch wenn es bloß eine Nutte ist! Und Gefügigkeit durch Drogen macht das Verbrechen noch viel schlimmer.

Die Geschichte mit Paolo Pinkel liegt nun über 20 Jahre zurück. Aber das Gedenken Oskar Schindlers wird heute, aus Anlass dessen 50. Todestages, nicht minder beschmutzt, wenn einer der von ihm Geretteten, die eigene Doppelmoral so hemmungslos zelebriert.

So, lieber Herr Friedman, das wollte ich Ihnen schreiben. So lang sollte es eigentlich gar nicht werden… und jetzt habe ich bei alledem doch glatt die eigentliche Fragen vergessen, die ich noch an Sie hatte. Es ging da um Jemande und Niemande… irgendetwas mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde… ach, egal. Vergessen Sie’s! Und irgendwie habe ich jetzt doch keine Fragen mehr. Sollte es mir doch wieder einfallen, melde ich mich wieder bei Ihnen. Wäre das für Sie okay?