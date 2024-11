Ein pragmatischer Ansatz für Deutschland

In den Medien wird das Thema “Konstruktives Misstrauensvotum”, auf das ich vorgestern hier auf Ansage! bereits eingegangen bin, oftmals einseitig diskutiert: Man überlegt, wie die CDU zusammen mit der SPD, den Grünen und, soweit möglich, mit der FDP eine Mehrheit bilden könnte. Andere Optionen werden kategorisch ausgeschlossen, obwohl es gerade die Grünen und die SPD sind, die Deutschland in eine schwierige Lage gebracht haben. Zwar hat die aktuelle SPD-Grüne-Bundesregierung in den letzten Umfragen ihre Zustimmung von 26 Prozent auf 28 Prozent steigern können, doch das bedeutet immer noch, dass 72 Prozent der Wähler mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Befragungen zu spezifischen politischen Themen zeigen sogar noch geringere Zustimmungswerte. Es ist offensichtlich, dass die Mehrheit der Wähler die Grünen und die SPD nicht unterstützen möchte.

Das zentrale Problem, das ein konstruktives Misstrauensvotum erforderlich macht, ist jedoch die Tatsache, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich weigert, die Vertrauensfrage zu stellen, obwohl seine Regierung keine parlamentarische Mehrheit mehr besitzt. Diese Weigerung führt zu einem politischen Stillstand, der das Land lähmt und die dringend benötigten politischen Korrekturen blockiert. Anstatt auf die veränderten Mehrheitsverhältnisse im Bundestag zu reagieren, klammert sich die aktuelle Regierung an die Macht und setzt ihre umstrittenen politischen Programme fort, obwohl der Rückhalt im Parlament und in der Bevölkerung fehlt.

Begrenzte Zusammenarbeit auf Basis inhaltlicher Übereinstimmungen

Ich halte es daher für ratsam, dass sich die CDU unter der Führung von Friedrich Merz zu einem konstruktiven Misstrauensvotum entschließt, um die aktuelle Bundesregierung abzulösen. Die CDU sollte dabei die Unterstützung der FDP, der AfD und des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) anstreben. Dieser Ansatz sieht vor, dass keine formelle Koalition gebildet wird, sondern stattdessen eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit auf Grundlage inhaltlicher Übereinstimmungen erfolgt. Die beteiligten Parteien könnten im Gegenzug Ministerien oder kommissarische Beauftragte erhalten, was ihnen die Möglichkeit gibt, ihre politischen Anliegen einzubringen.

Anstatt sich hinter “Brandmauern” zu verstecken, sollte die CDU gezielt die Übereinstimmungen mit diesen Parteien nutzen, um die politisch angespannte Situation zu überwinden. Der pragmatische Plan wäre, zunächst die Punkte abzuarbeiten, bei denen eine inhaltliche Übereinstimmung besteht. Sobald diese abgearbeitet sind und nur noch Fragen offenbleiben, bei denen keine Übereinstimmung erzielt wurde, sollte der Kanzler die Vertrauensfrage stellen und den Weg für Neuwahlen freimachen. Dieser Ansatz würde nicht nur eine effiziente Bearbeitung der drängendsten Probleme ermöglichen, sondern auch zeigen, dass es der CDU und den beteiligten Parteien um das Wohl des Landes geht – und nicht um reine Machtsicherung.

Beendigung des politischen Stillstands

Es muss betont werden, dass die CDU ihre Verantwortung nicht nur im Hinblick auf die eigene Machtposition sieht. Sie darf sich nicht von der Konkurrenz zur AfD leiten lassen, sondern sollte im Interesse des Landes handeln. Die CDU muss erkennen, dass der Erhalt von Macht nicht der alleinige Zweck ihrer Arbeit sein darf. Ein derartiger Kurs könnte langfristig auch dazu führen, dass die CDU, ähnlich wie die SPD in der Vergangenheit, für ihre Starrheit und mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften abgestraft wird. Die SPD hat sich damals, ähnlich wie die CDU heute, zu lange geweigert, pragmatische Lösungen anzustreben, und steht heute schlechter da als je zuvor.

Ein solcher Schritt könnte daher nicht nur den politischen Stillstand beenden, sondern auch dazu führen, dass die beteiligten Parteien aus zukünftigen Wahlen gestärkt hervorgehen. Die Wähler würden sehen, dass die Parteien in der Lage sind, pragmatisch zusammenzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Dies könnte das Vertrauen der Bürger in die politischen Akteure wiederherstellen und zur Stabilisierung des politischen Systems beitragen.

Rasche Lösung zum Wohle Deutschlands

Daher, liebe CDU: Wenn Ihnen etwas an Deutschland liegt, dann prüfen Sie die vielen Punkte, in denen Sie inhaltliche Übereinstimmungen mit den Oppositionsparteien der anderen politischen Lager haben, auch wenn Sie bislang eine “Brandmauer” zu diesen errichtet haben! Nutzen Sie diese Übereinstimmungen, um gemeinsam wichtige politische Maßnahmen umzusetzen! Lassen Sie Friedrich Merz vorübergehend als Kanzler wählen, gewähren Sie den beteiligten Parteien Ministerien oder kommissarische Beauftragte – und arbeiten Sie gemeinsam die abgestimmten Punkte ab! Sobald keine Übereinstimmungen mehr bestehen, sollte dann die Vertrauensfrage gestellt werden, um den Weg für Neuwahlen zu ebnen.

Dieser pragmatische Ansatz würde es ermöglichen, die drängendsten Probleme des Landes schnell und effizient zu lösen, ohne langfristige Verpflichtungen einzugehen. Eine solche Vorgehensweise würde auch zeigen, dass die CDU bereit ist, im Interesse des deutschen Volkes zu handeln, statt sich von ideologischen Barrikaden bestimmen zu lassen. Es ist an der Zeit, das Wohl des Landes über parteipolitische Abgrenzung zu stellen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen!