Ein Rassist als Bundeskanzler?

Wenn es so passiert ist, wonach es aussieht, dann müsste es das für Olaf Scholz jetzt endgültig gewesen sein… achso, stopp, doch nicht: Scholz gehört ja zu den Anständigen, zu den Superdemokraten! Die dürfen alles – auch Rassismus. Und zwar nicht etwa nur konstruierten, zugeschriebenen, in alles und jeden hineingedichteten oder -interpretierten Rassismus, sondern echten, eingefleischten Rassismus im Sinne einer tief verwurzelten und daher unwillkürlich-reflexhaft durchbrechenden Überzeugung, dass schwarze Menschen minderwertig wären und es allenfalls als Quotenfarbige zu etwas bringen könnten. Genau diese Grundhaltung war es nämlich, die Scholz zu seinem als “Aussetzer” verniedlichten Affront gegenüber dem schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo trieb.

Scholz bezeichnete Chialo abwertend als „Hofnarren“ der Union – also quasi als eine Art Alibi-Schwarzen, der es aufgrund Qualifikation und Kompetenz alleine nie zum Senator geschafft hätte, sondern nur wegen seiner Hautfarbe. Laut „Focus“ fiel die beleidigende Bemerkung während einer hitzigen Diskussion über die Haltung der CDU zur AfD. Der als Zeuge anwesende „Focus“-Chefredakteur Georg Meck berichtet, dass die Stimmung auf der Feier zunächst locker gewesen sei, bis Scholz dann die Union wegen ihrer Haltung zur Migration auf einmal polemisch in die Nähe des Faschismus rückte. Als Chialo widersprach, reagierte mit dem spöttischen Kommentar, jede Partei habe ihren „Hofnarren“. Als Chialo nachfragte, ob Scholz ihn persönlich meinte, setzte der Kanzler noch einen drauf und warf Chialo vor, jener sei nichts anderes als ein „Feigenblatt“ für die CDU. Meck, der Zeuge der Szene war, sagte, Chialo sei daraufhin „bestürzt und sprachlos“ gewesen. Er ging gleich nach dem Vorfall zu Chialo, um sicherzugehen, dass er die bizarre Situation soeben auch richtig wahrgenommen hatte, was dieser bejahte. Später bestätigte auch Chialos Büro den Vorfall.

Was ist hier absurd, Herr Scholz?

Der Musikmanager und CDU-Politiker Chialo wurde als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie in Bonn geboren und fungiert seit dem 27. April 2023 als Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt unter CDU-Regierungschef Kai Wegner. Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union, zeigte sich über Scholz unsagbare Entgleisung empört und forderte: „Wenn der Bundeskanzler sich nicht beherrschen kann, muss er vor der Neuwahl zurücktreten.“ In einer Stellungnahme versucht Scholz, sich nun aus dem Rassismusskandal herauszulavieren. Die Bemerkung, so behauptete er, sei im Rahmen einer privaten Unterhaltung über die Zusammenarbeit von CDU/CSU und AfD gefallen, und eben dieses Verhalten der Union sei für ihn ein „Tabubruch“. Aha. So sehr also, dass er dem gleich mit einem eigenen Tabubruch begegnen zu müssen glaubt? Pro forma distanzierte sich der Kanzler zudem von jeglichen rassistischen Absichten: „Der Vorwurf des Rassismus ist absurd“, so Scholz. Über die Berliner Kanzlei Schertz Bergmann geht Scholz außerdem rechtlich gegen “Focus“ vor – allerdings nur gegen ein Detail (es geht dabei um die Formulierung “der Schwarze”).

Absurd? Vielleicht sollte man diesem taktisch dementen, fachlich und menschlich nur mehr als Totalausfall zu würdigenden Kanzler einmal erklären, was absurd ist. Absurd ist es, von “Faschismus” zu schwafeln, wenn es darum geht, einer demokratisch legitimierten Partei mit derzeitigen Zustimmungswerten von 25 Prozent in der Gesamtbevölkerung endlich die ihr zustehende parlamentarische Teilhabe zu gestatten. Absurd ist es, die verbrecherischste und mörderischste Migrationspolitik aller Zeiten weiter als Zeichen von Weltoffenheit und Vielfalt zu verkaufen, während Ströme von Blut durch die Städte fließen und die innere Sicherheit Deutschlands vor die Hunde geht. Und absurd ist es, den eigenen lupenreinen, abgründigen Rassismus zu leugnen, selbigen der AfD jedoch gleichzeitig pauschal und ohne jeden konkreten Anhalt dauerhaft zu unterstellen.

In “bester” Tradition

Apropos AfD: Wir alle wissen natürlich genau, was zur Stunde los wäre, hätte sich das, was sich Scholz hier geleistet hat, ein AfD-Politiker erlaubt – und wenn es nur ein drittklassiger Parteibüttel gewesen wäre: Der Fall wäre als der ultimative Beweis für die “rassistische”, “antidemokratische” und “völkische” Gesinnung dieser Partei gewichtet worden. Verfassungsschützer landauf, landab wären feucht im Schritt geworden, und vermutlich wäre ein Verbotsverfahren nebst Eilantrag auf einstweiligen Ausschluss der Partei von der Bundestagswahl bereits auf dem Weg nach Karlsruhe. Im harmlosesten – oder günstigsten – Fall mag man Scholz‘ Selbstentlarvung vor diesem Hintergrund als unfreiwilligen Beitrag zur Renormalisierung der hysterischen Stimmungslage sehen: Als Augenöffner nämlich, wie verlogen und beliebig die Vorwürfe gegen die AfD in Wahrheit sind und dass alles, was man der AfD anlastet, genauso – oder mehr – auf just die Parteien zutrifft, die sich hier als Verteidiger “unserer Demokratie“ aufspielen.

Ohne die pausenlose Dämonisierung der AfD durch die, die selbst keinen Deut besser sind, wäre selbst der Scholz-Ausfall nichts Besonderes, denn dass es parteiübergreifend plumpe Feindbilder gibt, war auch schon immer bekannt. Neu ist heute allein die allgegenwärtige und unerträgliche Heuchelei. CDU, FDP und SPD waren in der bundesdeutschen Geschichte nicht nur die einzigen Parteien, in denen noch echte Nationalsozialisten saßen (ein erheblicher Anteil ihrer Abgeordneten waren noch in den Sechziger Jahren frühere NSDAP-Mitglieder); viele tickten auch noch im alten Geist und vererbten diesen weiter. Tiefsitzende, anerzogene und zeitlebens nie abgelegte Ressentiments sowohl antisemitischer (“ich habe nichts gegen Juden, aber…”) als auch rassistischer Färbung waren noch vor 30 Jahren in jedem SPD-Ortsverein anzutreffen – und damit dem Milieu, dem auch dieser Kanzler entstammt.

Scheitern an den eigenen Maßstäben

Nie hätte man aber damals, bevor die Linken die totalitäre Durchpolitisierung des Alltags (inklusive Kriminalisierung zwischenmenschlicher Interaktionen in sexistische, rassistische, diskriminierende oder sonstige Kategorien) ausrollten, je daraus abgeleitet, dass es sich bei den Schwarzen und Roten der BRD um “Nazis” handelte. Die Inflationierung dieses Schreckensbegriffs und der damit einhergehende Rigorismus blieben dem “Kampf gegen Rechts” vorbehalten, der seit 10 Jahren zur Zerstörung der einzigen Realopposition AfD mit immer paranoideren Methoden geführt wird. Erst seitdem gilt mittlerweile jeder politische Standpunkt, der vor 20 Jahren noch für die gesunde Mitte stand und noch nicht einmal das Attribut konservativ verdient hätte, als rechtsextremistisch und staatsgefährdend gilt. Doch die Moralisten, die Gutmenschen und gratismutigen “Widerständler” der mitlaufenden Massen genügen dabei nicht einmal den eigenen Maßstäben. Dafür ist Olaf Scholz ab heute der ultimative Kronzeuge.

Wie wahrhaft absurd sich das Theater der deutschen Politik mit jäh vertauschten Rollen ausnimmt, verdeutlicht die Stellungnahme von Dr. Kristin Brinker, Vorsitzende der AfD-Hauptstadtfraktion, zu Scholz‘ rassistischen Ausfall gegen Kultursenator Chialo: “Joe Chialo… als ‚Hofnarren‘ einer angeblich strukturell rassistischen CDU zu bezeichnen, offenbart ein bemerkenswertes Weltbild des schlechtesten Bundeskanzlers aller Zeiten. Offenbar kann er sich schwarze Menschen nicht als ernstzunehmende Politiker vorstellen. Bemerkenswert ist auch, wie dünn der demokratische Lack der selbsternannten Superdemokraten ist, wenn sie ihre Felle und Pfründe wegschwimmen sehen. Erst vor wenigen Wochen schworen sich alle Parteien, im Wahlkampf fair miteinander umzugehen – die AfD wurde davon ausgeschlossen. Mittlerweile hat sich der Wahlkampf zum schmutzigsten seit Jahrzehnten entwickelt. Scholz‘ Ausfall ist ein neuer Tiefpunkt dieser Entwicklung. Er entstellt seinen Urheber bis zur Kenntlichkeit. Scholz hat damit jeden Anspruch auf die Kanzlerschaft verwirkt.” Wie gesagt, in einem demokratisch gesunden, moralisch intakten Land mit aufrichtigen Führungspersönlichkeiten wär’s das jetzt gewesen für Scholz. Doch wir sind hier in Deutschland.