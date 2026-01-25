Ein „Spiegel“-Titelbild, das einfach alles sagt über den Zustand der linksgrünen Moralblase

Die vom “Spiegel” meinen es wirklich ernst – genau so, wie zu vermuten steht. Es ist eine einzige Parodie der Wirklichkeit, was uns in diesen Breitengraden von den sogenannten “Qualitäts-” und “Leitmedien” erzählt wird – und das aktuelle Cover des früheren Nachrichtenmagazins bringt es fast schon wie eine Karikatur auf den Punkt: Die tapferen Feldherren und Kämpfer des starken Europa – Merz, von der Leyen, Macron,

Frederikssen, Meloni – in Rüstung, Kettenhemd und voller Montur gegen die bösen Feinde der wertebasierten Weltordnung. Fehlt nur noch der unbeugsame Selenskj, der mit Nord Stream unsere Infrastruktur weggesprengt hat und dafür bis heute mit unendlich vielen Milliarden gepampert wird. Der Realitätsverlust scheint total.

By the way: Was macht eigentlich Georgia Meloni in dieser Riege der unerschrockenen Helden? Ist sie inzwischen in den Kreis der aufrechten Demokraten aufgenommen worden? Wird da wie immer mit zweierlei Maß gemessen, oder kann die “rechtsextreme” Alice aus beziehungsweise in diesem bunten Wunderland auch noch hoffen? Jedenfalls haben die zu bekämpfenden Feindbilder nun einen neuen Oberschurken und Anführer: Trump. Der gute Donald scheint sogar an Wladimir Putin und Xi Ping vorbeigezogen zu sein, von Viktor Orban und Robert Fico schon gar nicht mehrzu reden…. An ihm können arbeiten sie sich nun alle an, um sich mit dem eigenen Totalversagen nicht auseinandersetzen zu müssen. Zugegeben: Natürlich treibt es Trump derzeit so richtig wild, und das auch auch zum eigenen Vorteil; aber warten wir doch mal ab, was am Ende dabei rauskommt! Das ganze (doppel-)moralische und selbstgerechte Gesülze der Europäer im Rahmen der Globalisierung hat bisher jedenfalls nichts, rein gar nichts Konstruktives gebracht – außer riesigen Gewinnen für die Drahtzieher und, ja, auch für deren Marionetten.

Liebe Freunde, man kann diesem ganzen Theater wirklich nur noch mit Sarkasmus und Ironie begegnen. Europa und die EU sind durch eine woke linksglobalistische Agenda auf dem direkten Weg nicht nur in die Irrelevanz, sondern auch in die Verarmung und die endgültige Preisgabe ihrer kulturellen Werte. Und das übriges wohlverdient, wie unsere linksgedrehten Vorkämpfer aus Medien und Politik meinen – denn als Ex-Tätervölker (nicht mehr nur die Deutschen, sondern auch die anderen “postkolonialen” und “klimaegoistischen” Ausbeutungsgesellschaften Europas) haben sie auch nichts anderes verdient. So richten sie, stets unter dem Deckmantel der hohen Moral und der “Menschlichkeit”, einen unfassbaren Schaden an. Dass gerade jene, die nun wirklich nichts begreifen und weiter für ihre (beziehungsweise “unsere”) Demokratie und unseren Niedergang kämpfen, alle anderen mit Schmutz bewerfen und sie als grundsätzlich “dumm” beschimpfen, bestätigt das alles.