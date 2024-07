Ein Staat dreht durch: Jetzt werden schon Sommerfeste verboten

Auch in der Woche nach dem ungeheuerlichen und beispiellosen Verbot des Magazins „Compact“ durch Innenministerin Nancy Faeser lässt der Würgegriff des Linkstaates um die kritische Presse nicht nach. In Sachsen-Anhalt war es den Behörden nicht zu dumm, das für den morgigen Samstag eigentlich geplante „Sommerfest der Pressefreiheit“ zu verbieten, das auf dem Gut des ehemaligen AfD-Politikers André Poggenburg hätte stattfinden sollen. Der Vorwand dafür lautet, dass es sich dabei um eine “Ersatzveranstaltung” des ursprünglich für diesen Tag vorgesehenen „Compact“-Sommerfestes handele.

Die zuständige Polizeiinspektion Halle und das Innenministerium bestätigten, dass eine Verbotsverfügung übergeben worden sei, verweigerte aber weitere Auskünfte, da das Verbot noch nicht rechtskräftig sei. Poggenburg als Vertreter des Veranstalters „Aufbruch Deutschland“ teilte mit, gegen die Verbotsverfügung rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Es ist kaum vorstellbar, dass diese justiziell bestandskräftig ist; ein – in diesem Staat ja mittlerweile ebenfalls denkbares – Verbot unter Verweis auf “Hitzeschutzmaßnahmen” wäre da wahrscheinlich aussichtsreicher.

Nächste Runde der politischen Hetzjagd

Für das untersagte Sommerfest als Gast angekündigt war unter anderem der „Identitären“-Aktivist Martin Sellner, dem das Land Brandenburg kürzlich erst erfolglos die Einreise nach Deutschland verbieten wollte. Ersatzweise machen sich die Behörden nun eben mit dem Verbot eines Sommerfests zum Narren, bloß weil dieses in indirektem Zusammenhang mit einem aus fragwürdigsten Gründen verbotenen Magazin stehen soll. Letzteres geht nun immerhin juristisch gegen den eklatanten Machtmissbrauch Faesers vor: Gestern bestätigte das Bundesverwaltungsgericht eine entsprechende Klage von “Compact”, die am Mittwochabend eingegangen sei.

„Compact“-Chefredakteur Jürgen Elsässer will die Auflösung der durch Faeser so hinterlistig wie willkürlich zum “Verein” erklärten Compact-Magazin GmbH und die Einziehung derer Vermögenswerte per Eilantrag so schnell wie möglich stoppen lassen. Derzeit ist noch offen, wann das Gericht entscheiden wird. Die von Faeser begonnene Hetzjagd auf die freie Presse geht also in die nächste Runde und man kann nur hoffen, dass die Justiz diesem beispiellosen Anschlag auf das Grundgesetz bald ein Ende machen werden. Bis dahin müssen nun auch noch “politisch gelesene” Sommerfeste dran glauben.