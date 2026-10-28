Ein “Tatort“ zum Abschalten

Der Nürnberger ARD-„Tatort“ vom vergangenen Sonntag mit dem Titel‘ “Gottesgarten“ zog wieder einmal alle Register der infantilen, links-woken Zuschauererziehung, der für dieses ARD-Format seit Jahren typisch ist. Die einstige Kultserie ist leider zu einem weiteren Beispiel öffentlich-rechtlicher Gehirnwäsche und Verdummungsformate herabgesunken; hier werden nur noch Narrative bedient, die der verzerrten Weltsicht und dem geistigen Innenleben der Programmmacher entsprechen, aber mit der Realität weniger gemein haben als die Teletubbies. Auch diesmal knallten bei den Drehbuchautoren offenbar wieder die Synapsen durch. Der Plot: Ein Travestiekünstler wird in einem Nürnberger Stundenhotel erstochen. Die Ermittlungen führen das Polizeiduo Felix Voss und Emilia Rathgeber in ein oberfränkisches Kuhkaff, das natürlich voller zurückgebliebener völkisch-deutscher alter weißer Säcke, reaktionärer Transfeinde, provinzieller Trottel und Heuchler steckt. Der vermeintliche Mord stellt sich schließlich als Selbstmord heraus: Der Travestiekünstler wollte einen Pädophilen und Drogenhändler, der sich einst in dem Dorf an ihm (und anderen) vergangen hatte, in das Hotel locken, um ihn dort aus Rache umzubringen; weil er dies aber nicht über sich bringt, schneidet er sich aus Frust kurzerhand selbst die Kehle durch. Vorher aber schafft es es noch einen Freund anrufen, der ebenfalls ein Opfer des Kinderschänders war. Dieser übernimmt es nun, die Rache zu vollziehen, indem er seinen Peiniger in einem leerstehenden Supermarkt, wo er einst selbst von ihm vergewaltigt wurde, fesselt und umbringt, dann aber von Polizistin Rathgeber, die hier ihren ersten „Tatort“-Auftritt hatte, erschossen wird.
Allein diese hanebüchene Handlung spricht Bände und spiegelt alles wieder, was man über den “Tatort” im Jahr 2026 wissen muss. Noch kaputter aber sind die Dialoge: Ermittler Voss enthüllt der neuen Kollegin, dass sein Lehrer unter dem Namen „Betty Blumenschein“ einst ebenfalls als Travestiekünstler auftrat und er das irgendwie schon erotisch fand. Die Dorfbewohner werden gezeichnet als zurückgebliebene, christlich-hinterwäldlerische Hornochsen, die Jagdtrophäen sammeln und einfach nicht begreifen wollen, dass doch irgendwie jeder schwul oder trans ist. „Der hat sein Leben wechgeworfen … der hat doch gar ned studiert … man wurde ja ständig darauf angesprochen, Nachbarn, Kollegen, war früher ein ganz braver Bu, im Verein und in der Kirch … wird ermordet, selber Schuld … zieht sich an wie a Frau“, sagt der Vater des queeren Opfers. „Bei so einem Vater ist der Tod vielleicht nicht das Schlimmste, was einem passieren kann“, lautet ein Kommentar dazu. Kommissar Voss schärft den Zuschauern ein: „Herr Schaller kannte seinen Elias gar nicht, sondern hat sich selbst auf den Sohn übergestülpt und ihn erdrückt mit seinen Erwartungen. Es geht ihm nur um sich selbst und wie er dasteht. Der wollte eine Version von seinem Sohn, die es nie gegeben hat, und das begleitet einen dann ein Leben lang, damit läuft man immer rum, man ist immer falsch. Zum Kotzen, wirklich zum Kotzen…“. In der Tat: Das gilt auch für diese „Tatort“-Folge, dessen Macher offensichtlich gar nicht merken, dass sie mit solchem Schrott längst die Schwelle zur Selbstparodie überschritten haben.
Unerträgliche Psychologisierung
Selbst Fabian Hinrichs, der Darsteller von Kommissar Voss, bekannte kürzlich im „Stern“, er verstehe, dass das Format bei manchen Zuschauern inzwischen oftmals „zu moralisch und zu belehrend“ ankomme, und grundsätzlich sei „an dieser Kritik etwas dran“. Einer der Gründe sei der Wandel des Formats im Laufe seiner Geschichte, so Hinrichs: Früher sei der “Tatort“ ein klassisches „Whodunit“ gewesen: ein Mord, eine Ermittlung, viele Verdächtige und jede Menge Spannung – und die Zuschauer rätseln fieberhaft mit. Damals habe der „Tatort“ als massenkulturelles “Demokratisierungs-Instrument” gedient, das zeigen sollte: “Der Staat ist nicht so böse, wie er mal war, nicht so verbrecherisch und menschenverachtend“. Das Ziel sei gewesen, Vertrauen in die Polizeiarbeit zu schaffen sowie Schutz und Sicherheit zu vermitteln. Dies habe sich mittlerweile verändert und die Vorwürfe, die aktuellen Folgen seien oft moralisch und belehrend beladen, könne er nachvollziehen, so Voss; allerdings will auch er bei seinen eigenen Nürnberger Folgen „einen inhaltlichen und ästhetischen Moral-Marschbefehl nicht ausmachen“.
Der gilt jedoch nicht nur für die ganze Fernsehreihe, sondern für das gesamte ARD-Programm. Schade um den “Tatort”, den Generationen als gute TV-Unterhaltung und eine der letzten Valenzen des ÖRR-Eigenangebots wertschätzten, bevor auch hier die Gesinnungsspießer das Zepter übernahmen. Die unerträgliche Psychologisierung der Handlung und die moralinsaure Attitüde der Protagonisten, denen tumbe eindimensionale Deutsche als Antagonisten gegenübergestellt werden, ist nicht nur eine intellektuelle Zumutung; es geht hier auch jeglicher Unterhaltungswert flöten. Am Sonntag wurde ein weiterer Beleg dafür geliefert, dass der „Tatort“ ebenso eingestampft gehört wie das gesamte Gebührenfernsehen. Wer sich gut unterhalten will, soll sich historische “Tatort“-Folgen aus der alten Bundesrepublik, als dieses Land wirklich noch geistig frei, demokratisch und vielfältig im besten Sinne war, anschauen – oder gleich auf US-Netflix-Serien umsteigen. Auf den Rotz, der einem heute von einer geltungssüchtigen linken Autoren- und Regieavantgarde als “Tatort” zugemutet wird, kann man verzichten.
10 Kommentare
So isses……diese saudummen Produktionen auf den Sondermüll…..!!!!
Diese neun Krimis, Serien und Talkshows immer die gleichen Themen der Volksverdummung. Kann ich nicht mehr aushalten. Hab mir jetzt einen Mini PC zugelegt und Linux drauf installiert und sehe nur noch was aus der Mediathek was ich selber raus suche, oft die älteren Filme und Beiträge. Die ganzen vor eingestellten Geräte gingen wieder Retour.
Von schizoiden Psychopathen für demente Hirnverbrannte.
Im „Tatort“ ist von vornherein klar, dass der Täter oder der „eigentlich“ Schuldige hinter dem armen, zur Verzweiflung getriebenen Täter ein weißer, einheimischer, heterosexueller und rächzextremer Deutscher ist. Manchmal ist er intelligent genug, um sich raffinierte Schleichwege einfallen zu lassen, aber gerade dann ist er besonders rächzextrem. Der krasseste „Tatort“, den ich mir zugemutet habe, ist schon etliche Jahre her. Vorgestellt wurden der Nazibauer, die Nazibäuerin, der Nazibauernnazisohn, der Nazibauernnazikneckt, die Nazibauernnaziwohnküche mit dem Hitlerbild an der Wand und die Nazibauernnazinachbarschaft. An den Plot oder fehlenden Plot erinnere ich mich nicht mehr. Wer unter 70 schaut noch „Tatort“?
Wenn diese Frauen ihren Dildo finden, bin ich der Kaiser von China! Die äußern Merkmale sagen mir, ich als Maseur und Profi, das sie nicht einmal 10 Meter gerade aus laufen können. Nicht einen einzigen Klimmzug schaffen und in der Birne i<brauchen sie ärztliche Hilfe! Aber es würde heute passen , denn so wie die Kriminallität sich hier ausbreitet, zeigt es uns, das da unfähige Idioten am Werk sind!
Was bin ich froh, daß ich seit 2022 GEZ befreit bin und sowieso schon seit 2015 keine GEZ Medien mehr konsumiere, denn mit Merkels Grenzöffnung, war für mich der Ofen aus. 2 Jahre lang habe ich mit den Geldeintreibern gekämpf und letztendlich gewonnen. Daher kann ich zum aktuellen Fernsehen nur pauschale Urteile abgeben, weil ich kein Fernsehen schaue. Das Internet ist da unterhaltsamer und informativer. Jedem der sich angewidert von dem ÖRR abwendet, sollte es mir gleich tun und sofort seine Einzugsermächtigung kündigen. Im Internet sich auf einschlägigen Seiten informieren und sich dann auf einen langen Kampf einstellen, aber es lohnt sich.
Was einen am meisten ärgert , ist dass man die Produktion von so einem Bullshit auch noch durch seine GEZ Zwangsgebühren mitfinanziert!
Der gesamte ÖRR ist inzwischen von links bis linksradikal gekapert. So sehen die Sendungen und vor allem die Nachrichten auch aus. Einseitig politisiert bis in den letzten Winkel. Zu reformieren gibt es da nichts. Komplett abschaffen!
Wie so Vieles war der Tatort mal ein Straßenfeger, dem man entgegenfieberte. Er brauchte auch keinen Mord. Auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=7YFIHcKz-a8) kann man sich den Tatort Nr. 6 Frankfurter Gold vom 4. April 1971 ansehen, in dem es um Wirtschaftskriminalität geht. Nicht im Stile von René Benko oder gar Cum-Ex-Scholz. Ein „solider“, von sich überzeugter Kleinkrimineller verwüstet seinen Bekanntenkreis. Großartige Charakterdarstellungen von Hans Christian Blech, Karl Lieffen, Fritz Rasp und Michael Gruner. Sehenswert.
Noch 2021 konnte der Tatort (Nr. 1168 „Wo ist Mike?“ vom 16. Mai 2021) auch philosophisch:
„Manchmal reicht es nicht, die Wahrheit zu sagen. Sie muss auch stimmen.“
„Tatort zum Abschalten“ – Absolut, nur noch zum Kotzen! Genauso wie der letzte Kieler Tatort, der Axel Milberg als Kommissar abgelöst hat: Diese Almila Bagriacik, TÜRKISCHE Schauspielerin OHNE Schauspielausbildung (Migranten brauchen sowas nicht…), die an der Seite von A. Milberg mitspielen durfte, ist nun die Hauptfigur im Kieler Tatort. Was für ein Niveau-Abfall (Abfall im Wortsinn…) gegenüber Milbergs Tatorte!! Eine verfluchte Schande.
Man kann mittlerweile eh keinen Tatort oder anderen Film oder Serien mehr gucken, die seit ca. 2019 produziert werden – fast ohne Ausnahme sind das die reinsten Propaganda-Filme, die nur noch Narrative bedienen (müssen??): überwiegend „Klimawandel: Klimakatastrophe“, queere „Probleme“ – die reinsten „Aufklärungs-Lehrfilme“ für das dumme und böse queer-phobe deutsche Volk, was mittels ständiger Anwesenheit eines queeren „Schauspielers“ noch forciert wird. So, wie nun allmählich sämtliche älteren Tatort-Schauspieler (hauptsächlich Männer!) durch Frauen, und oft Migrantinnen ersetzt werden – diese offensichtliche Frauendominanz istz -wie auch in der Politik- längst unerträglich: Mittlerweile gibt es auch keinen einzigen deutschen Film mehr oder Serien, in denen wir NICHT plakativ mit Negern und Negerinnen (die eher keine Schauspielschule absolviert, geschweige denn Bühnenerfahrung haben…) konfrontiert werden – um uns an den Bevölkerungsaustausch im Fernsehen zu gewöhnen… Auch heterosexuelle Menschen treten immer mehr in den Hintergrund in den Filmen, so als gäbe es nur noch Lesben(Paare), Homos, Homo-Paare, Transen-Präsenz wie jüngst noch bei „Jenseits der Spree“, DER/DIE jetzt festes Ensemble-Mitglied ist (mit Glied… und eindeutig als männlich erkennbar), damit wir uns auch daran zu gewöhnen haben… Jeder soll so leben, wie er will – aber ich finde es zum Kotzen, wenn man uns Deutschen all das manipulativ aufzwingt, um uns zu politisch korrekten, neoliberalen, woken Zombies umzuerziehen.