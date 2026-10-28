Ein “Tatort“ zum Abschalten

Der Nürnberger ARD-„Tatort“ vom vergangenen Sonntag mit dem Titel‘ “Gottesgarten“ zog wieder einmal alle Register der infantilen, links-woken Zuschauererziehung, der für dieses ARD-Format seit Jahren typisch ist. Die einstige Kultserie ist leider zu einem weiteren Beispiel öffentlich-rechtlicher Gehirnwäsche und Verdummungsformate herabgesunken; hier werden nur noch Narrative bedient, die der verzerrten Weltsicht und dem geistigen Innenleben der Programmmacher entsprechen, aber mit der Realität weniger gemein haben als die Teletubbies. Auch diesmal knallten bei den Drehbuchautoren offenbar wieder die Synapsen durch. Der Plot: Ein Travestiekünstler wird in einem Nürnberger Stundenhotel erstochen. Die Ermittlungen führen das Polizeiduo Felix Voss und Emilia Rathgeber in ein oberfränkisches Kuhkaff, das natürlich voller zurückgebliebener völkisch-deutscher alter weißer Säcke, reaktionärer Transfeinde, provinzieller Trottel und Heuchler steckt. Der vermeintliche Mord stellt sich schließlich als Selbstmord heraus: Der Travestiekünstler wollte einen Pädophilen und Drogenhändler, der sich einst in dem Dorf an ihm (und anderen) vergangen hatte, in das Hotel locken, um ihn dort aus Rache umzubringen; weil er dies aber nicht über sich bringt, schneidet er sich aus Frust kurzerhand selbst die Kehle durch. Vorher aber schafft es es noch einen Freund anrufen, der ebenfalls ein Opfer des Kinderschänders war. Dieser übernimmt es nun, die Rache zu vollziehen, indem er seinen Peiniger in einem leerstehenden Supermarkt, wo er einst selbst von ihm vergewaltigt wurde, fesselt und umbringt, dann aber von Polizistin Rathgeber, die hier ihren ersten „Tatort“-Auftritt hatte, erschossen wird.

Allein diese hanebüchene Handlung spricht Bände und spiegelt alles wieder, was man über den “Tatort” im Jahr 2026 wissen muss. Noch kaputter aber sind die Dialoge: Ermittler Voss enthüllt der neuen Kollegin, dass sein Lehrer unter dem Namen „Betty Blumenschein“ einst ebenfalls als Travestiekünstler auftrat und er das irgendwie schon erotisch fand. Die Dorfbewohner werden gezeichnet als zurückgebliebene, christlich-hinterwäldlerische Hornochsen, die Jagdtrophäen sammeln und einfach nicht begreifen wollen, dass doch irgendwie jeder schwul oder trans ist. „Der hat sein Leben wechgeworfen … der hat doch gar ned studiert … man wurde ja ständig darauf angesprochen, Nachbarn, Kollegen, war früher ein ganz braver Bu, im Verein und in der Kirch … wird ermordet, selber Schuld … zieht sich an wie a Frau“, sagt der Vater des queeren Opfers. „Bei so einem Vater ist der Tod vielleicht nicht das Schlimmste, was einem passieren kann“, lautet ein Kommentar dazu. Kommissar Voss schärft den Zuschauern ein: „Herr Schaller kannte seinen Elias gar nicht, sondern hat sich selbst auf den Sohn übergestülpt und ihn erdrückt mit seinen Erwartungen. Es geht ihm nur um sich selbst und wie er dasteht. Der wollte eine Version von seinem Sohn, die es nie gegeben hat, und das begleitet einen dann ein Leben lang, damit läuft man immer rum, man ist immer falsch. Zum Kotzen, wirklich zum Kotzen…“. In der Tat: Das gilt auch für diese „Tatort“-Folge, dessen Macher offensichtlich gar nicht merken, dass sie mit solchem Schrott längst die Schwelle zur Selbstparodie überschritten haben.

Unerträgliche Psychologisierung

Selbst Fabian Hinrichs, der Darsteller von Kommissar Voss, bekannte kürzlich im „Stern“, er verstehe, dass das Format bei manchen Zuschauern inzwischen oftmals „zu moralisch und zu belehrend“ ankomme, und grundsätzlich sei „an dieser Kritik etwas dran“. Einer der Gründe sei der Wandel des Formats im Laufe seiner Geschichte, so Hinrichs: Früher sei der “Tatort“ ein klassisches „Whodunit“ gewesen: ein Mord, eine Ermittlung, viele Verdächtige und jede Menge Spannung – und die Zuschauer rätseln fieberhaft mit. Damals habe der „Tatort“ als massenkulturelles “Demokratisierungs-Instrument” gedient, das zeigen sollte: “Der Staat ist nicht so böse, wie er mal war, nicht so verbrecherisch und menschenverachtend“. Das Ziel sei gewesen, Vertrauen in die Polizeiarbeit zu schaffen sowie Schutz und Sicherheit zu vermitteln. Dies habe sich mittlerweile verändert und die Vorwürfe, die aktuellen Folgen seien oft moralisch und belehrend beladen, könne er nachvollziehen, so Voss; allerdings will auch er bei seinen eigenen Nürnberger Folgen „einen inhaltlichen und ästhetischen Moral-Marschbefehl nicht ausmachen“.

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Der gilt jedoch nicht nur für die ganze Fernsehreihe, sondern für das gesamte ARD-Programm. Schade um den “Tatort”, den Generationen als gute TV-Unterhaltung und eine der letzten Valenzen des ÖRR-Eigenangebots wertschätzten, bevor auch hier die Gesinnungsspießer das Zepter übernahmen. Die unerträgliche Psychologisierung der Handlung und die moralinsaure Attitüde der Protagonisten, denen tumbe eindimensionale Deutsche als Antagonisten gegenübergestellt werden, ist nicht nur eine intellektuelle Zumutung; es geht hier auch jeglicher Unterhaltungswert flöten. Am Sonntag wurde ein weiterer Beleg dafür geliefert, dass der „Tatort“ ebenso eingestampft gehört wie das gesamte Gebührenfernsehen. Wer sich gut unterhalten will, soll sich historische “Tatort“-Folgen aus der alten Bundesrepublik, als dieses Land wirklich noch geistig frei, demokratisch und vielfältig im besten Sinne war, anschauen – oder gleich auf US-Netflix-Serien umsteigen. Auf den Rotz, der einem heute von einer geltungssüchtigen linken Autoren- und Regieavantgarde als “Tatort” zugemutet wird, kann man verzichten.