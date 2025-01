Ein Träumchen: Binnen einer Woche hat Trump den kompletten woken Spuk abgeräumt

Man hatte so etwas zwar kühn ersehnt (und ersehnt es sich für Deutschland immer noch) – aber dass es tatsächlich so schnell ginge und möglich wäre, das hätte wohl keiner erwartet: Gestern vor einer Woche erst hat Donald Trump seine zweite US-Präsidentschaft angetreten – und es bereits geschafft, den gesamten woken Wahnsinn, der die USA in seinem Würgegriff hielt, auf den Müllhaufen zu legen oder der zeitnahen Auflösung zu überantworten. Nachdem er bereits in den ersten Stunden unter anderem den Notstand an der US-Südgrenze ausgerufen hat, die seit Jahren von Millionen illegaler Migranten überrannt wird, und die Bundesbehörden anwies, nur noch Mann und Frau als Geschlechter anzuerkennen, setzte er seine Dekrete zur Wiederherstellung einer rationalen Politik diese Woche über fort.

So verbot Trump etwa die Ausstellung von Reisepässen mit der Geschlechtsoption „X“, die unter seinem Vorgänger Joe Biden eingeführt worden war. Er schickte sämtliche Bundesbeauftragten für „Diversity, Equity and Inclusion“ (DEI) in bezahlten Urlaub, bevor ihre Stellen komplett abgeschafft werden, und erteilte die Anweisung, alle Büros und Stellen für Diversität und Inklusion seien landesweit innerhalb von 60 Tagen zu schließen. Die Behördenleiter wurden angewiesen, bis Mittwochabend entsprechende Schulungen abzusagen, die damit verbundenen Auftragnehmer zu kündigen und sämtliche Webseiten und Social-Media-Konten mit entsprechender Werbung zu löschen. Bundesmittel wird es für keine Projekte dieser Art mehr geben. Trump trocknet damit mal eben eine ganze parasitäre Industrie an transwoken und queren Aktivistenzirkeln aus. Außerdem verbot er die Regenbogenfahne an US-Einrichtungen im In- und Ausland und drohte allen, die sich nicht daran halten, mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur fristlosen Kündigung.

Nationale Interessenpolitik

Auch die Durchsetzung seiner restriktiven Abschiebepolitik vollzieht er mit unerbittlicher Konsequenz: Als der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sich weigerte, Abschiebeflüge mit illegalen Migranten aus den USA ins Land zu lassen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social: „Kolumbien gefährdet unsere nationale Sicherheit. Wir werden uns das nicht gefallen lassen!“, verhängte sofort 25-prozentige Strafzölle, die eine Woche später Woche verdoppelt würden, und drohte ein Einreiseverbot für kolumbianische Regierungsmitglieder und deren Familien an. Mit Erfolg: Nur wenige Stunden später knickte der Sozialist Petro ein – und bot Trump in einer unterwürfigen Geste sogar an, die Kosten für die Abschiebeflüge zu übernehmen. Ein erfrischender Schlag ins Gesicht auch jener deutscher Linksmedien, die sich schon zu früh gefreut hatten, dass Petro Trumps Migrationspolitik erfolgreich sabotiere und Trump alt aussehen lasse.

Trump tut also genau das, was auch in Deutschland nötig wäre: Er setzt machtvoll nationale Interessen durch – und liefert, wofür er gewählt wurde. Dazu gehört auch die Kippung der gesamten kulturmarxistischen Agenda, inklusive der sofortigen Streichung allen woken Unsinns. Bei uns täte dies ebenfalls Not, vor allem was absurde Steuergeldveruntreuungsprogramme wie „Demokratie leben“ betrifft, die das gesellschaftiche Klima vergiften und nur dazu dienen, linken Pseudoaktivisten ein Leben auf Kosten des Steuerzahlers zu ermöglichen. Und dass Trump Druck auf Länder ausübt, die sich weigern, ihre illegal in die USA eingereisten Landsleute zurücknehmen, müsste ebenfalls ein Vorbild für die deutsche Politik sein.

Den Irrsinn auch bei uns dringend beenden!

Astatt jahrelange fruchtlose Verhandlungen über Rückführungsabkommen zu führen und den Ländern sogar noch Geld zu bezahlen, müsste Druck über die Einbehaltung von Entwicklungshilfe und ähnliche Maßnahmen ausgeübt werden. Doch stattdessen lässt man sich lieber nach Strich und Faden auf der Nase herumtanzen und bettelt darum, dass Menschen, die sich zu Unrecht in Deutschland aufhalten, von ihren eigenen Ländern wieder aufgenommen werden.

Trump hat in nur einer einzigen Woche gezeigt, dass eine entschlossene Politik nötig und möglich ist, um die existenziellen Probleme der unbegrenzten Massenmigration von außen und der Selbstzerstörung durch linksradikalen Irrsinn im Innern zu beenden. Alles, was es dazu braucht, sind eine aufrichtige, redliche, entschlossen-pragmatische Politik, Mut und Selbsterhaltungstrieb. Beides ist in Deutschland schon lange nicht mehr vorhanden, wie allein der peinliche und abstoßende Eiertanz von CDU-Chef Friedrich Merz in der Migrationspolitik in den letzten Tagen zeigt.