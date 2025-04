Ein Traum: Wie Deutschland zum Vorreiter der gepanzerten Freizeit wird

Es war ein Abend wie jeder andere am Dienstag, den 15. April 2025, als ich mich vor den Fernseher setzte, um Markus Lanz zu sehen. Die Runde war bunt: Stephan Weil, SPD-Politiker mit Antworten schneller als ein Leopard 2A8; Eva Quadbeck, Journalistin mit scharfem Blick; Moritz Schularick, Ökonom mit düsteren Prophezeiungen; und Elmar Theveßen, die Allzweckwaffe des ZDF, früher Terrorismusexperte, jetzt Korrespondent mit globalem Überblick. Man plauderte über dies und das, bis Lanz Schularick auf eine von dessen Prognosen ansprach: “Stimmt es, dass Sie gesagt haben, eine der drei großen deutschen Autofirmen werde in zehn Jahren nicht mehr existieren?” Schularick nickte bedächtig: “Ja, das sagte ich 2020.”

Die Runde spekulierte, welche Firma gemeint sein könnte. BMW? Mercedes? Doch der Unterton war eindeutig: Es ging um Volkswagen. VW, das Herz Niedersachsens, der Stolz der deutschen Ingenieurskunst, in Gefahr? Stephan Weil, nie um eine Idee verlegen, sprang ein: Mit einem Funkeln in den Augen schlug er vor, ein Werk in Niedersachsen könne doch einfach umgestellt werden. Auf was? Na, auf Kriegsprodukte! Panzer, Raketenwerfer, Drohnen – das Zeugs also, das die Welt gerade so braucht. Arbeitsplätze gesichert, Bruttosozialprodukt gestärkt, alles gut! Dass nur etwa 45 Prozent der tatsächlich voll erwerbstätigen Bevölkerung (laut Statistischem Bundesamt, Stand 2023) davon profitieren und die Belastung für die Arbeitenden steigen könnte? Egal. Hauptsache, das BIP stimmt!

Die Lösung für VW: Jedem Deutschen sein eigener Panzer

Ich saß da, die Fernbedienung in der Hand, und dachte: Moment mal, das ist doch genial! Aber wie gestaltet man solch eine Umstellung volkswirtschaftlich sinnvoll? Panzerproduktion allein bringt Arbeitsplätze, klar; aber wie steigert man den Wohlstand der Bevölkerung? Die Antwort traf mich wie ein 120-Millimeter-Geschoss: Jeder Deutsche braucht einen Panzer! Nicht nur für die Verteidigung – nein, für den Alltag! Für den Weg zur Arbeit, den Einkauf, den Urlaub! Eine Werbekampagne müsste her – und wer wäre da besser geeignet als die heilige Dreifaltigkeit der deutschen Rüstungsbegeisterung: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Roderich Kiesewetter und Anton Hofreiter? Sie könnten die Werbetrommel rühren, während Boris Pistorius entspannt zusieht, wie sich das deutsche Volk selbst aufrüstet.

Begeistert von meiner Idee, machte ich mich ans Recherchieren: Ein Leopard 2A4 kostet zwischen 3 und 9 Millionen Euro, ein 2A6 bis zu 7 Millionen, der 2A7+ rund 7,5 Millionen und der topmoderne 2A8 satte 30 Millionen Euro (inklusive Servicepaket). Mein Traum, einen Leopard zum Reisepanzer umzubauen, platzte schneller als ein Reifen auf ukrainischem Schotter; ich hatte schon geplant, meine Immobilie zu verkaufen und damit einen Leopard zu finanzieren. Doch selbst mit dem Erlös wäre ich meilenweit entfernt von einem funktionsfähigen Kampfpanzer.

Panzer mit Zähnen

Mein Plan war so schön: Mit dem Verkauf der Immobilie wollte ich nicht nur meinen Traum vom Reisepanzer verwirklichen, sondern auch ein Zeichen sozialer Verantwortung setzen. Flüchtlingen aus der Ukraine, Afghanistan, Syrien oder Pakistan ein neues Zuhause zu bieten, das wäre die wahre “Wende”: Der Bund könnte sich mit einer großzügigen Mietsubvention einklinken, so wie es sich für ein modernes Land gehört, das immer öfter “neue Wege” geht! Und ich? Ich hätte meinen Leopard umgebaut – mit Klimaanlage, Panoramadach, vielleicht sogar einem kleinen Kühlschrank für die längeren Etappen. Dann wäre ich aufgebrochen. Natürlich gen Osten: Die Ukraine als Ausgangspunkt, dann weiter quer durch Osteuropa, um – in aller Deutlichkeit – Putin zu zeigen, wo es langgeht. Ein Plan, so klar wie die Sicht durch das Periskop.

Enttäuscht, aber nicht besiegt, suchte ich nach Alternativen. Ein Panzerspähwagen vielleicht? Leichter, wendiger, günstiger. Doch auch hier die Ernüchterung: Ein moderner Stryker kostet rund 7 Millionen Euro, ein gebrauchter, entmilitarisierter Radpanzer wie der SPW-40 beginnt bei 65.000 Euro. Für Sammlerstücke wie den Sd.Kfz. 222 aus dem Zweiten Weltkrieg werden sechsstellige Summen fällig. Ich wollte aber keinen Oldtimer fürs Museum; ich wollte einen Panzer mit Zähnen, für den Fall, dass ich in der Ukraine auf “böse Russen” treffe.

E-Panzer mit Ladeinfrastruktur bis Moskau

Dann, endlich, ein Lichtblick: Der OT-64 SKOT, ein tschechoslowakischer Radpanzer, schwimmfähig, mit 14,5-Millimeter-Maschinengewehr. Gebrauchte Exemplare gibt’s bei Spezialhändlern wie panzerverkauf.de für 25.000 bis 40.000 Euro. Oder der BRDM-2: Ebenfalls robust, ebenfalls günstig. Perfekt! Doch auch hier ein Haken: In Deutschland dürfen Privatpersonen nur entmilitarisierte Fahrzeuge besitzen. Die Kanone? Deaktiviert. Mein Traum, als gepanzerter Weltenbummler Osteuropa zu erkunden, drohte erneut zu scheitern. Doch halt – warum nicht die Gesetze ändern? Wenn die Bundesrepublik ernsthaft an Weils Vision einer Panzerproduktion glaubt, könnte sie doch jeden Bürger mit einem funktionsfähigen Radpanzer ausstatten. Für 50.000 Euro pro Stück wäre das machbar! In wenigen Jahren hätte jeder Deutsche seinen eigenen Panzer. Die EU wäre begeistert, Deutschland ein Vorreiter, und der Reiseverkehr gen Osten würde boomen. Die Neubürger bekämen Wohnungen (dank der verkauften Immobilien), und die Deutschen hätten genug Geld für Diesel.

Doch – O Schreck – der Treibstoff! In der Klimakrise? Nein, es müssten schon Elektropanzer sein. Ein Bundesprogramm zur Umrüstung bestehender Panzer auf Elektroantrieb wäre der erste Schritt, aber als Krönung müsste die Entwicklung eines Elektro-Volkspanzers her – ein Panzer für jedermann, emissionsfrei und erschwinglich! Mobile Windräder und Solaranlagen könnten entlang der Route bis zur Ukraine (oder gar Moskau!) für Ladeinfrastruktur sorgen. Jeder Elektropanzerfahrer könnte emissionsfrei reisen, während die Bundeswehr staunt, wie die Bevölkerung die Aufrüstung übernimmt.

Mein Panzertraum

Und zum krönenden Abschluss: Das Bundesbeifahrerprogramm! Migranten, die bislang kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten, könnten künftig als Beifahrer in modernen Elektropanzern zum Einsatz kommen. Um das schnell und unbürokratisch zu ermöglichen, müsste die Schuldenbremse kurzfristig aufgehoben werden – selbstverständlich nur zwecks Einrichtung eines passenden Sondervermögens. Sie helfen beim Laden der Akkus, polieren die Panzerluken oder schieben, wenn’s mal brenzlig wird, den Koloss wieder in Gang. Jeder deutsche Panzerurlauber bekäme seinen persönlichen Beifahrer. Die Integration wäre damit endlich gesichert.

Am Ende saß ich da, ein Lächeln auf den Lippen. Aus einer düsteren Prognose bei Lanz war eine Vision geworden: Deutschland, das Land der gepanzerten Freizeit! Jedem sein Panzer, jedem ein Ziel – und die Welt schaut staunend zu. Vielleicht klappt’s ja diesmal im Osten! Napoleon und seine Nachfolger haben es ja vergeblich versucht… doch diesmal: Volle Fahrt voraus!