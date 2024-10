Eine Bundesaußenministerin auf Pippi-Langstrumpf-Niveau

Zum vorgestrigen „internationalen Weltmädchentag“ durfte natürlich eine nicht fehlen: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Diese nutzte den horizontadäquaten Anlass für eines ihrer üblichen Schwurbelstatements, ganz so, als wolle sie ihren seichten Intellekt unter Beweis stellen: Via Instagram teilte sie zu einem Kinderfoto, das sie offenbar in der Verkleidung als Pippi Langstrumpf zeigt, mit: „Als Kind wollte ich eigentlich Gärtnerin werden, dann Sportreporterin, später Journalistin. Heute hab ich offensichtlich einen ganz anderen Beruf. Jede Frau auf dieser Welt war einmal ein Mädchen mit Träumen. Und dieser Post ist für all diese Mädchen da draußen: Ganz egal ob ihr später einmal Lehrerin, Olympionikin, Altenpflegerin oder Physikerin werdet: Was zählt ist, dass ihr das, was ihr liebt, aus vollem Herzen leben könnt.“ Dann folgte das in linksfeministischen Kreisen obligatorische Lamento über die angeblichen Aufstiegshindernisse für Frauen: „Ich wünsche Euch, dass Euch dabei niemand aufhält – kein Mann, keine Rechtslage, keine Religion. Nicht das harte Urteil anderer, der Selbstzweifel, nicht Hass und Hetze auf dem Schulhof oder im Netz“, so Baerbock.

Dass es im Land der Frauenquoten und der schulischen Bevorzugung von Mädchen überhaupt keine Hindernisse für Frauen mehr gibt, sondern längst faktische institutionelle Bevorzugung gegenüber Männern, und dass ausgerechnet sehr wohl eine bestimmte Religion Mädchen und Frauen “aufhält”, nämlich der Islam, der Frauen sogar rabiat unterdrückt. Das erwähnte Klein-Annalena natürlich nicht. Eine Prise Selbstmitleid durfte auch nicht fehlen: „Manchmal fühlt man sich ganz allein, erst recht wenn ein Shitstorm kommt – das kenn ich selbst ganz gut“, greinte die Ministerin. Dass sie sich das „harte Urteil anderer“ durch ihre aberwitzige Inkompetenz, mit der sie Deutschland auf der Weltbühne immer und immer wieder zur Lachnummer macht, redlich verdient hat, entzieht sich Baerbocks Vorstellung und Selbstreflexion. Wie alle Grünen ist es auch für sie undenkbar, dass sie irgendetwas falsch machen könnte, da sie alle Moral auf ihrer Seite hat – wie sie sich zumindest einbildet.

Schauderhafter Narzissmus

Zudem beschränkt sich die Kritik an ihr ohnehin auf die freien Medien und Social-Media-Kommentare, da sämtliche Mainstream-Medien in grüner Hand sind. Ansonsten wäre sie nämlich längst nicht mehr im Amt, respektive nach den Lügen in ihrem Lebenslauf und ihrem zusammenplagiierten Buch gar nicht erst so weit gekommen. Der letzte Satz in ihrem Mädchentag-Statement spricht dann auch Bände. Es handelt sich um das „Pippi-Langstrumpf“-Zitat: „‘Wunderbar! Bezaubernd!’ – ‘Was findest du so bezaubernd?’, fragte Tommy. ‘Mich’, sagte Pippi zufrieden.“ Damit hat Baerbock ihren eigenen infantilen Narzissmus perfekt auf den Punkt gebracht. Sie findet sich in all ihrer Peinlichkeit selbst einfach „wunderbar“ und „bezaubernd“, obwohl es dafür wahrlich keinen Grund gibt. Der Text ist so authentisch Baerbock, dass man sicher sein kann, dass er nicht von ihrem Social-Media-Team stammt, sondern auf ihrem eignen Mist gewachsen ist.

Dass selbst solch schauderhaftes Geschwätz ihre eigene Blase nicht befriedigen kann, zeigt die Kommentarspalte, wo sich sofort die notorischen Israel-Hasser versammelten, denen Baerbocks Unterstützung für die Palästinenser und ihre öffentlichen Maßregelungen der israelischen Regierung immer noch nicht weit genug gehen. Hier wurde ihr vorgeworfen, wie viele palästinensische Mädchen nicht so ein schönes Leben hätten, wie Baerbock es ausgemalt habe. Dass dies vor allem an der islamischen Steinzeitideologie und der zynischen Brutalität der Hamas liegt, blenden sie dabei wie immer aus. Damit fassen Baerbocks Statement und die Reaktionen darauf das ganze Elend der Grünen wie unter einem Brennglas zusammen.