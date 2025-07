Eine CDU-Wählerin meldet sich zu Wort: Ich finde Herrn Merz gut!

Also, ich finde gut, dass der Merz sich im Bundestag in aller Deutlichkeit für die Verfassungsgerichts-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf ausgesprochen hat! Denn dann macht die SPD wenigstens keinen Untersuchungsausschuss gegen Herrn Spahn, der uns damals ein paar Milliarden Masken zu viel besorgt hat, um unser Leben zu retten. Besser zu viel als zu wenig in den Zeiten von Corona! Mein Mann sagt, ich sehe mit Maske sowieso besser aus; wir tragen sie heute noch, wenn wir “Tagesschau” und “Lanz” gucken oder vor die Tür gehen.

Brosius-Gersdorf wollte ja nicht nur eine allgemeine Impfpflicht, sondern sie sah eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Impfpflicht. Leider konnte sie sich mit dieser wichtigen Forderung damals noch nicht durchsetzen; aber das kann ja bald klappen am Bundesverfassungsgericht. Es ist sowieso gut, wenn mit Brosius-Gersdorf auch mal wieder eine Frau drankommt. Das lief doch schon unter Angela Merkel sehr erfolgreich. Oder jetzt unter Ursula von der Leyen in Europa. Frau Brosius-Gersdorf wirkt ja etwas blass im Fernsehen; ich bin gespannt, wir ihr das knallige Rot der Richterrobe steht.

Zum Glück haben wir die Brandmauer!

Ich wollte eigentlich ja mal Scholz oder Habeck wählen. Oder Wagenknecht, wegen der klassischen Kostüme. Aber mein Mann hat ein Machtwort gesprochen: ‚Nix da, Papperlapapp. Wir wählen Merz!‘, hat er ausgerufen. Denn früher hätten wir doch Merkel gewählt und Merz setzt diesen konservativen Weg der CDU konsequent fort. Und Links wäre nun vorbei. Ja, da hatte er recht! Das sehen wir ja jetzt. „Siehst du, der Merz ist ein anständiger und geradliniger Typ“, sagt mein Mann. ‚Der hält seine Wahlversprechen ein und die Sozen führt er am Nasenring durch die Manege. Wie er es auch mit Trump im Weißen Haus gemacht hat!“ Mich freut es ja auch für seine Frau Charlotte, dass der Merz jetzt endlich mal dran ist. Er hat sie ja schon zum G7-Gipfel mitgenommen. Die beigefarbenen Ballerinas, die zu Handtasche und Gürtel passten, habe ich mir dann auch gleich bestellt.

Am wichtigsten ist mir aber, dass die Rechten nicht drankommen. Denn das hatten wir doch alles schon mal. Damals unter Hitler. Die Petry hatte fünf kleine Kinder und war geschieden. Und die Weidel… was man da so hört! Da sag‘ ich mal nix zu. Na ja, AfD geht ja sowieso nicht, wegen diesem Bernd Höcker. Das sagen doch alle. Der ist ein Faschist. Der ist gefährlich. Der will die Flüchtlinge aus Syrien wieder nach Hause in den sicheren Tod schicken. Nur gut, dass wir dank Herrn Merz die Brandmauer haben! Wegen Herrn Merz stehen die Grenzen weiter offen und er lässt auch weiter die armen Flüchtlinge aus Afghanistan einfliegen. Und alle erhalten Bürgergeld. Wir könnten noch viel mehr aufnehmen. Wir sind ein reiches Land!

Es ist genug Geld da und die Wirtschaft brummt wieder

Die Wirtschaft brummt jetzt unter der CDU wieder, sagte Herr Merz im Bundestag. Es ist genug Geld für alle da. Natürlich müssen die Deutschen ab sofort mehr arbeiten, sagt Herr Merz, und werden später in Rente gehen, damit das so bleibt. Denn es werden ja noch sehr viel mehr Flüchtlinge aus der ganzen Welt kommen, darunter viele Großfamilien, die wir integrieren und mit Wohnraum versorgen können, wenn wir alle ein bisschen enger zusammenrücken. Gut finde ich auch, dass unter Merz diese Nicht-Regierungs-Organisationen noch mehr Geld kriegen. Da gehören ja auch die “Omas gegen Rechts” dazu, wo ich ab und zu mal dabei bin und mir etwas dazu verdiene. Denn dem Faschismus müssen wir überall entgegentreten.

Dieses Geld, dass der Staat erwirtschaftet hat, darf niemals in die Hände der AfD fallen! Das wird es zum Glück ja auch nicht, denn Frau Brosius-Gersdorf hat ja bereits angekündigt, dass sie die AfD sofort verbieten wird, wenn sie erstmal das Sagen hat. Das ist sowieso am besten für unsere Demokratie, wenn nur demokratische Parteien im Bundestag unter sich sind. Dann ändert sich nichts und uns geht es auch weiterhin gut. Dafür steht die CDU! Dafür habe ich sie gewählt!