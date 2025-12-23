Eine große Weihnachtsbitte: ANSAGE benötigt nochmals Ihre Unterstützung, liebe Leser!

Liebe Leser,

zunächst einmal sagen wir all denen unter Ihnen, die uns mit einer Spende geholfen und damit ihre Wertschätzung für kritischen, freien Journalismus bekunden haben, herzlichen Dank! Wir wissen, dass diese Hilfe in diesen schweren Zeiten keinesfalls selbstverständlich ist.

Heute möchten wir – vor allem an all jene Leser, die die bislang noch nicht gespendet haben – nochmals an Sie appellieren und anlässlich der bevorstehenden Feiertage um eine Unterstützung ersuchen. Der Fortbestand dieses Mediums steht und fällt mit der Hilfestellung seiner treuen Leser und Spender. Ansage! ist ein rein idealistisches Projekt, das wirtschaftlich defizitär – also ein “Zuschussgeschäft” – ist; die moderaten Werbeeinblendungen und Spenden dienen allein der Kostendeckung. Unser Ziel ist auch gar keine Gewinnabsicht – sondern geht uns darum, dieses wichtige Meinungsportal zu erhalten in einer immer irreren und verrückteren Gesellschaft als Stimme der Vernunft, oft auch als Ventil von Entrüstung und als eine der letzten Bastionen des gesunden Menschenverstandes weiter wahrgenommen zu werden.

Leider laufen derzeit laufende große Klagen von linksextremen, teils oder ganz steuerfinanzierten Organisationen, die uns taktvollerweise wieder einmal just gegen Jahresausklang und taktvollerweise just in der Adventszeit erreichten und uns leider Weihnachten gründlich vermiesen. Diese machen akut das Leben schwer. Es geht darum um wirklich ungeheuerliche völlig absurde Unterstellungen und Vorwürfe (sobald dies prozessual opportun ist, werden wir darüber berichten). Anwalts- und absehbare Gerichtskosten sind hier vom Risiko her allerdings durchaus existenzbedrohend.

Deshalb bitten wir Sie hiermit nochmals inständig um eine “weihnachtliche Unterstützung”, damit wir weiterhin gestärkt und kampfeslustig im publizistischen Abwehrkampf der freien Medien gegen Mundtotmachung, Zensur und Diffamierungen durch zunehmend gesinnungsstaatliche Repressionen seitens der EU und auch der Politik in Deutschland bestehen können!

Wir sagen ganz herzlich danke! Hier geht es zum Spendenbereich.

Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen, liebe Leser, frohe Weihnachten, besinnliche Festtage im Kreise Ihrer Lieben und innere Ruhe und Einkehr.

Die Ansage-Redaktion