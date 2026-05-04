Eine historische Lehre für die dauerhafte Beendigung des Irankrieges

Die militärische Elite der Supermacht USA ist bei ihren Interventionen nach dem Zweiten Weltkrieg an dem Anspruch gescheitert, der Welt Freiheit und Demokratie zu bringen. Die Zahl der Autokratien hat die der Demokratien inzwischen überholt. Der Grund liegt jedoch nicht in einem Mangel an militärischer Stärke, sondern in deren oft voreiligem, überdimensionalen und regelmäßig unsensiblen Gebrauch. Wie jetzt dem Irankrieg ist auch dem Irakkrieg (2003-2011) das Versprechen einer Befreiung vorausgegangen. Der militärische Widerstand des Saddam-Regimes war auch binnen kürzester Zeit gebrochen.

Doch trotz der Beteiligung von fast 50 (!) Bündnispartnern hinterließen Krieg und Besatzung keine befreiten Bewohner, sondern traumatisierte und verelendete Menschen in einem militärisch weitgehend sinnlos zerstörten Land mit schwer belasteter Umwelt. Das psychologische Ambiente aus ständigen Kontrollen, Verhören und Erniedrigungen hat viele Iraker in die Arme von Widerstands- und Terrorgruppen getrieben; auch der IS ist in dieser Zeit entstanden, der ab 2014 den Genozid an Jesiden verübte. Generell besteht das bis heute verwurzelte Resultat in weit verbreiteter Ablehnung gegenüber dem Westen. In der gegenwärtigen Auseinandersetzung der USA mit dem Teheraner Regime sind die meisten Politiker in Bagdad dementsprechend auf der Seite der Islamisten. Damit ist auch der Transit von iranischen Waffenlieferungen an die Hisbollah im Libanon gewährleistet, der Zirkel der Gewalt “erfolgreich” geschlossen.

Authentische Motivation einer Befreiung

Den Eingriff im Iran ohne vorherige Beendigung des Gaza-Krieges zu starten, war zumindest voreilig. Zudem hat schon der bisherige Verlauf gezeigt, dass aus den Fehlern vergangener Militäreinsätze nicht gründlich genug gelernt worden ist, indem auch zivile Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenn das sogar für Universitäten zutrifft und damit Zentren der Opposition gegen das Teheraner Regime, dann bedeutet das die Ankunft in einer Sackgasse der auf beiden Seiten bevorstehenden Fehlentscheidungen.

Auf Seiten des Islamistenregimes und seiner Schützlinge Hamas und Hisbollah gehört das Provozieren von Dauerkrieg und damit das Leiden eigener Zivilisten zur Strategie. Der einmal begonnene Krieg kann folglich nur noch durch eine Ablösung der theokratischen Diktatur zügig und bei minimalem Einsatz militärischer Mittel beendet werden. Mit der authentischen Motivation einer Befreiung gelingt eine solche Operation auf dem soliden Fundament der Selbstbestimmung und der Fairness gegenüber kooperationsbereiten bisherigen Mitläufern des Regimes. Wie schon seit Jahrzehnten in anderen Militärinterventionen versäumen es Medien und Organisationen auch im Iran-Krieg, die klaren strategischen Fehler des Westens wie die Zerstörung von Infrastruktur ebenso klar zu kritisieren, Fehler, die Sympathien und authentische Befreiung unweigerlich verhindern. Stattdessen verfälscht bereits die mediale Etikettierung der Operationen als “Krieg gegen den Iran” die allein konstruktive Zielrichtung gegen ein gefährliches Terrorregime und für die dortige Nation. Es liegt nun an der Trump-Regierung, dem Freiheitswillen der Iraner Geltung zu verschaffen und den regionalen Spannungszustand erfolgreich zu beenden.

Schönfärbende Präsentation amerikanischer Militäraktionen

Die sehr lange Vorgeschichte dieser Spannungen mit ihren wiederholten westlichen Eingriffen zeigt allerdings, dass stabile Dauerlösungen im Nahen Osten und damit verbunden weltweit ein ganzes Paket reformierender Maßnahmen erfordern. Unter diesen hatte die Befreiung der Iraner überhaupt keine Dringlichkeit. Insbesondere war eine wirklich effektive Kontrolle und Demokratisierung des westlichen Sicherheitsapparats aus Militär und Geheimdiensten vorrangig. Denn hier hat sich ein autoritärer Staat im Staate entwickelt, der seine mangelhafte Effizienz in vielen kontraproduktiven Militärmissionen nach dem Zweiten Weltkrieg reichlich unter Beweis gestellt hat. Der Kern seines Versagens lag auf der psychologischen Ebene, nämlich im Umgang mit der betreffenden Landesbevölkerung einschließlich ihrer korrupten Politiker. Diese Fehler blieben jedoch im Westen außerhalb der Wahrnehmung der Bürger.

Der Sicherheitsapparat konnte sich im unkritischen Ambiente der Medienberichterstattung ungestört einer effizienten demokratischen Kontrolle entziehen – in den USA und Großbritannien auch mittels eigener Militärgerichtbarkeit. Wenn die CIA erhebliche Anteile ihres riesigen Budgets in die schönfärbende Präsentation amerikanischer Militäraktionen durch ihr Office of Public Affairs steckt, bedeutet das eine mit Steuergeldern finanzierte Fehlorientierung der ganzen westlichen Zivilisation von inzwischen bedrohlichen Ausmaßen. Schon allein diese Informationsmanipulation untergräbt die Prinzipien und Werte, die da angeblich militärisch verteidigt werden. Sie beweist damit, dass diese mit ganz anderen Mitteln zu verteidigen sind, nämlich mit rationalen Argumenten und durch eigenes authentisches Vorbild auf dem freiheitlichen Weg.

Kontraproduktive Aktivitäten

Obwohl das gegen Verfassungsgrundsätze verstößt, “dürfen” Militär und Geheimdienste ihre Aktivitäten bereits seit dem Philippinisch-Amerikanischen Krieg (1899-1902) ohne hinreichende demokratische Kontrolle hinter einer kombinierten Militärzensur und Geheimhaltung längst abgeschlossener Aktionen abschirmen. Dieser Geheimhaltungskult um das wahre Gesicht westlicher Militäreinsätze wird mit einer gebetsmühlenartig vorgetragenen Besorgnis um die nationale Sicherheit begründet. Dabei wird übersehen, dass immer stärkere militärische Anstrengungen in einem psychologisch fehlgemanagten Ambiente im Einsatzland nicht größere Sicherheit bringen, sondern Maximierung der Selbstbeschädigung. Die Reputation der USA als Ordnungsmacht war bereits vor Trumps zweitem Amtsturnus stark ramponiert, insbesondere seit dem blamabel inszenierten Abzug aus Afghanistan im August 2021. Diejenige Israels wurde dagegen erst im Verlaufe des Gaza-Krieges von der Netanyahu-Regierung förmlich in den Boden gestampft.

Nichts bedroht die Sicherheit westlicher Nationen mehr als kontraproduktive Aktivitäten, die unaufrichtig hinter ihrem Rücken stattfinden und daher, statt sofort kritisiert und abgestellt zu werden, jahrzehntelang weiterlaufen und sich steigern. Ohne Zweifel trifft die Hamas-Terroristen, die ihre Angriffe aus dicht bebauten Wohngebieten heraus vortragen, die übergeordnete Verantwortung für die dadurch bei Gegenschlägen unvermeidbaren Zivilopfer – ein Aspekt, den die Medienberichterstattung systematisch ignoriert. Aber die israelische Antwort auf diese antihumanitäre Kriegsführung spielt diese Verletzung von Werten und Prinzipien mit und kopiert zugleich die über 70 Jahre hinweg seit dem Beginn des Vietnamkrieges (1955-1975) vom US-Militär vorgeführte Verliererstrategie. Statt Lehren aus dem amerikanischen Negativbeispiel zu ziehen, systematisiert die israelische Militärstrategie nach der sogenannten Dahiya-Doktrin den humanitätswidrigen Umgang mit der gegnerischen Bevölkerung, indem eine gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur und Wohngebiete (nach vorheriger Evakuierungsaufforderung) stattfindet, sobald aus diesen heraus geschossen wird.

Mannings Mahnung

Auch an dieser Eskalation antihumanitärer und zugleich selbstzerstörerischer Praktiken trifft die Mainstream-Medien eine erhebliche Mitschuld. Seit dem 7. Oktober 2023 hat keine (!) der großen europäischen oder US-amerikanischen Nachrichtenagenturen die klar definierte Dahiya-Doktrin auch nur einmal thematisiert, also diejenige Strategie, deren humanitäre Auswirkungen über zwei Jahre lang den Schwerpunkt der globalen Medienberichterstattung dargestellt haben. Aufgrund dieser Informationsfilterung und der unzulänglichen demokratischen Kontrolle sind die kontraproduktiven Praktiken des westlichen Sicherheitsapparats fast immer erst nachträglich ans Licht gekommen. Selbst dann, zum Beispiel nach der Iran-Contra-Affäre, sind aus diesen Fehlern keine bleibenden Konsequenzen gezogen worden. Das betrifft unter anderem die exzessive Erhebung von Daten durch NSA und CIA sowie die Tendenzen letzterer zur Informationsverfälschung wie vor beiden Irakkriegen. Noch schwerer wiegt die hinter der Täuschung der eigenen Nation erkennbare demokratie- und rechtsstaatsferne Einstellung. Diese trat auch im extrem unfairen Umgang mit Whistleblowern wie Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning zu Tage.

Letztere wurde für ihren Idealismus zu 35 Jahren Haft verurteilt, im Vollzug gequält und nur auf öffentlichen Druck hin begnadigt. 2013 bemerkte sie in ihrem Verteidigungsplädoyer zu den Dokumenten über die humanitätswidrige Behandlung von Zivilisten und gefangenen Milizionären im Irakkrieg, die sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte: “I believed that if the public, particularly the American public, could see this information, it could spark a debate about foreign policy and the wars in Iraq and Afghanistan. It might cause society to reconsider the need to engage in counterterrorism operations that ignore the human cost to the local populations” (zu Deutsch: “Ich glaubte, dass diese Information eine Debatte über Außenpolitik und die Kriege im Irak und Afghanistan auslösen könnte, wenn die Öffentlichkeit, insbesondere die amerikanische Öffentlichkeit, diese zu sehen bekäme. Die Debatte könnte die Gesellschaft dazu bewegen, die Notwendigkeit solcher Terrorbekämpfungseinsätze zu überdenken, welche die menschlichen Kosten unter den lokalen Bewohnern missachten”).

Große Gefahr schwerster Fehlentscheidungen

Mit diesem Statement übertraf Chelsea Manning die Vertreter der Anklage, die Richter sowie die militärische und politische Führung in ihrem Verantwortungsbewusstsein für die tatsächliche nationale Sicherheit um Welten. Hätte jene breite gesellschaftliche Debatte und Infragestellung stattgefunden, die Chelsea Menning unter größtem Einsatz hatte anstoßen wollen, bestände jetzt im Irankrieg nicht eine dermaßen große Gefahr schwerster Fehlentscheidungen. In dieser Notlage geht es nicht um die zweitrangige Frage, ob man für oder gegen Donald Trump ist, sondern um die Einsicht, dass der voreilig und plump militaristisch aufgezogene Ansatz einer Befreiung der iranischen Nation jetzt auf weitgehend gewaltfreie Weise zu Ende gebracht werden muss – es sei denn, dass schon die bloße Androhung zur Beendigung des Spannungszustandes ausreicht.

Es gilt daher extrem wachsam zu sein und nicht auf neueste Vorschläge aus Militärkreisen hereinzufallen, die in die seit dem Vietnamkrieg bekannte kontraproduktive Richtung fehlleiten: „United States Central Command has prepared a plan for a ’short and powerful‘ wave of strikes, likely including the Islamic Republic’s key infrastructure, in hopes of breaking the stalemate in the talks“. Nicht Teile der Schlüsselinfrastruktur der Islamischen Republik (also der Nation) bilden rationale Ziele, sondern die Schaltstellen und Kommunikationsmittel des islamistischen Regimes. Oder muss eine Geisel erst vergewaltigt werden, bevor sie aus der Hand von Terroristen befreit werden kann?