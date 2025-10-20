Eine Klausur als vorgezogene Totenmesse: Die Union besiegelt ihren eigenen Untergang

Gestern hat sich das CDU-Präsidium sich zu einer zweitägigen Klausur in den Berliner Grunewald zurückgezogen, um über ihre “Strategie” bei den bevorstehenden Landtagswahlen zu beraten und ein Krisenmanagement angesichts der explodierenden Umfragewerte zu finden. Dies führt natürlich unweigerlich zu der Frage, wie lange man sich die Anti-AfD-Brandmauer noch leisten will. Wie unrettbar diese Partei verloren ist, zeigt sich jedoch daran, dass bei der Grunewald-Klausurtagung bezeichnenderweise nicht über eine mögliche Öffnung zur AfD beraten wird (und eine demokratische Normalisierung des Verhältnisses zur stärksten Partei Deutschlands, die praktisch ausnahmslos vertritt, wofür die CDU bis Merkel selbst stand) – sondern über eine noch drastischere Abgrenzung von ihr, sprich: wie diese Brandmauer noch höher gezogen und noch martialischer bewacht werden könnte.

Was die Union hier treibt, wäre in etwa so wie eine Therapiesitzung schwer abhängiger Alkoholkranker, die beschließen, künftig noch hochprozentigeren Fusel zu konsumieren. So stellte der von allen guten Geistern verlassene manische Pseudologe und Wählerbetrüger Friedrich Merz als Bundeskanzler und Parteichef bereits im Vorfeld einmal eindeutig klar, dass er zur AfD weiterhin maximale Distanz halten will. Die AfD werde „in den nächsten Wahlauseinandersetzungen unser Hauptgegner“ sein, bekräftigte er. Denn deren „ausgestreckte Hand“ wolle „uns in Wahrheit vernichten, so sagt sie es ja selbst“. Deshalb werde man „noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen“.

Marsch in die Bedeutungslosigkeit

Wie das gelingen soll, nachdem Merz selbst den Wahlkampf nur mit von der AfD abgekupferten Inhalten gewonnen hat, die er dann in seiner linksunterwürfigen Koalition mit der SPD ausnahmslos alle verriet, dazu schwieg der Lügenkanzler natürlich. Wenigstens insofern reicht sein Realismus, dass er richtigerweise analysiert, der Meinungskampf und die künftigen Wahlkämpfe würden „vermutlich allein um die Frage gehen: die oder wir“: Wohl wahr – doch diese Entscheidung ist bei der Mehrheit der Deutschen eben bereits zugunsten der AfD gefallen. Der rückgratlosen, entkernten und sich selbst untreu gewordenen Post-Merkel-Union ist derselbe Marsch in die Bedeutungslosigkeit einer Kleinpartei vorgezeichnet wie der SPD.

Merz schwurbelte vor em Klausurauftakt weiter, Es sei eine “falsche Erzählung”, anzunehmen, die CDU könne „alles durchsetzen“, wenn sie nur die Brandmauer einreißen würde. Tatsächlich wäre dies in jeder Hinsicht die einzige Rettung für die CDU: Etlicher nach einem schmerzhaften Ablösungsprozess nolens-volens zur AfD gewechselten einstigen Unionswähler würden in diesem Fall fraglos zurückkehren, und vor allem bestünde der demokratisch angemessene Umgang mit der AfD genau darin, sie an Regierungen zu beteiligen. Sollte sich dann – was die Union ja predigt – wirklich erweisen, dass sie nur heiße Luft und haltlose Versprechen verbreitet hätte und sich zeigen, dass sie “auch nur mit Wasser” kocht, dann würde sie zwangsläufig wieder schrumpfen, weil ihr der Nimbus der Heilsbringerin fehlen würde. Die Tatsache, dass der panische AfD-Exorzismus aller anderen Parteien bislang geradezu fanatisch auf die Verhinderung einer AfD-Regierungsbeteiligung um jeden Preis abzielte, legt jedoch den Schluss nahe, dass man ihr sehr wohl zutraut, die Probleme anzupacken und zu lösen, die man selbst in Jahrzehnten den Deutschen eingebrockt hat –und eben deshalb will man sie mit allen Mitteln von der Macht fernhalten.

Subtile Drohung des Schattenkanzlers Klingbeil

Bei Merz kommt noch erschwerend hinzu, dass er sein persönliches Schicksal an die linkste Koalition aller Zeiten gekoppelt hat und als Marionettenkanzler unter der wahren Führung Lars Klingbeil alles abnickt, was ihm die weiterhin strippenziehende linksgrüne Klasse vorgibt. Von Klingbeil kam vor der Grunewald-Klausur denn auch die kaum subtile Drohung, an der Brandmauer ja nicht zu rütteln: „Ich erwarte von allen in der Union, die Verantwortung tragen, dass sie sehr deutlich machen: Mit der AfD gibt es keinerlei Form der Zusammenarbeit, weder im Bund noch in den Ländern”, kommandierte dieser. Genau auf diese Kooperation oder zumindest Annäherung hatten letzte Woche die Vorschläge ehemaliger Unions-Spitzenpolitiker wie dem Ex-Generalsekretär Peter Tauber und dem längst in Ungnade gefallen Historiker Andreas Rödder abgezielt, die auf das offensichtlich völlige Scheitern der Brandmauer hinwiesen und die linke Geiselhaft der Union anprangerten.

Auf einem Bürgerdialog im Sauerland log Merz deshalb geradezu beschwörend, es gebe „keine Gemeinsamkeit“ zwischen CDU und AfD. Das, was die AfD bekämpfe – die Europäische Union, den Euro, die NATO –, sei das, was Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark gemacht habe. Eine Zusammenarbeit werde es nicht geben, „jedenfalls nicht mit mir als dem Parteivorsitzenden“, so Merz. „Wir müssen vor allem den Wählerinnen und Wählern in Deutschland ein gutes Angebot machen, sodass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, erneut möglicherweise bei der nächsten Wahl wieder diese Partei zu wählen“, schwadronierte er weiter, –obwohl es in Wahrheit de facto keinen eifrigeren Wahlhelfer für die AfD gibt als diesen Lügenkanzler. Ähnlich populistischer Unsinn kam von weiteren Parteigranden: „Wir sind die Brandmauer, CDU und CSU“, faselte Unions-Fraktionschef Jens Spahn. Die Union stehe „für Anstand im politischen Umgang und gegen Judenhass und Hetze“. Diese Worte aus dem Mund eines halbseidenen Masken-Maklers, der Milliarden Steuergelder verschleuderte und dessen Partei Juden- und Schwulenfeinde in Armeestärke nach Deutschland importierte, sind wohl der Gipfel der Heuchelei. Allein CDU-Vize Karl-Josef Laumann schaffte es, noch tiefer zu sinken, indem er die AfD als „Nazi-Partei“ diffamierte.

Demagogisches Geschwätz

Dieses demagogische Geschwätz ist die Reaktion auf die wohlbegründete nackte Angst von immer mehr Union-Posteninhabern in Bund und Ländern, die angesichts der zusammenbrechenden Umfrageergebnisse mit Ämter- und Mandatsverlust nach sämtlichen kommenden Wahlen rechnen müssen. Der Unmut dieser Funktionäre innerhalb der Union stellt die einzige realistische Hoffnung auf einen Putsch, eine Palastrevolution dar, die den verlogenen Kanzler stürzen und anschließend eine Rückgewinnung von verlorenem Vertrauen einleiten könnte. Dass es auf der jetzige Klausur so kommt, ist unrealistisch, eher werden hier die CDU-Lemminge Merz in den Untergang folgen. Denn dieser ist mit seiner Entourage Vernunftargumenten schon lange nicht mehr zugänglich – sondern vielmehr wild entschlossen, die Klausur zur Verschärfung des Brandmauer-Kurses der Partei zu nutzen.

Die CDU-Klausur wird also aller Wahrscheinlichkeit nach die Selbstzerstörung der Partei beschleunigen. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt peilt die AfD sogar die absolute Mehrheit an, bei allen anderen Wahlen kann sie mit massiven Stimmenzuwächsen rechnen, in bundesweiten Umfragen liegt sie seit Wochen auf dem ersten Platz. Aber die realitätsfremden Traumtänzer an der Unionspitze bilden sich immer noch ein, sie könnten diesen Trend stoppen. In Wahrheit befeuern sie ihn nach Kräften und werden dies über kurz oder lang mit ihrem Untergang bezahlen. Die Einstimmigkeit droht der Union perspektivisch genauso wie der SPD. Von nichts kommt eben nichts.