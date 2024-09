Eine kleine Einführung in die Rassenkunde mit Maithink

Mai Thi Nguyen-Kim hat es weit gebracht. Die Chemikerin startete mit einem kleinen Youtube-Kanal und schaffte es, dank Rückendeckung aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bis ganz nach oben. Mittlerweile moderiert sie ihre eigene Sendung “Maithink” auf ZDFneo. Immer dann, wenn sie über wissenschaftliche Fakten referiert, macht sie einen soliden Job – außer wenn die wissenschaftliche und die politische Sphäre kollidieren. Dann ist natürlich nicht mehr das wahr, was am ehesten durch Studienergebnisse abgesichert ist, sondern was am ehesten den Vorstellungen der linksgrünen Journalistenklasse entspricht. In ihrer letzten Sendung zeigte sich dies besonders deutlich, als Nguyen-Kim auf die Rassenfrage zu sprechen kam: Da erklärten uns Berufsschwarze, was es mit dem institutionellen Rassismus auf sich hat; ein sprechendes Gemüse, nämlich die “Alman-Kartoffel”, widerlegte den “Mythos vom antiweißen Rassismus” und zu guter Letzt wurde uns vor Augen gehalten, warum die Polizeiliche Kriminalstatistik keine Aussagen über Ausländerkriminalität treffen kann.

Das alles ist nicht neu und wurde daher auch schon an anderer Stelle hundertfach “widerlegt”. Interessant wird es eher, wenn Nguyen-Kim uns „wissenschaftlich“ darüber aufklärt, warum es keine Menschenrassen gibt. Dieser Abschnitt macht dabei nur sechs Minuten in der halbstündigen Sendung aus, was zeigt, dass sie nicht allzu viele Argumente für ihre These aufführen kann. Denn dass es Menschenrassen gibt, ist schon mit bloßem Auge erkennbar und würde daher deutlich mehr Argumente zur Widerlegung erfordern, als wir bei “Maithink” geboten bekommen.

Fehlende Maßstäbe

Bereits 2019 hatten Biologen in der “Jenaer Erklärung” die Existenz von Menschenrassen geleugnet und dabei viele Fehler gemacht. Nicht alle Punkte aus der damaligen Debatte sollen hier nochmals wiederholt werden, denn es gibt viele weitere, gute Argumente, die sehr wohl für die Existenz von Menschenrassen sprechen. Immer dann, wenn gesagt wird, dass die Unterschiede zwischen den Menschen viel zu gering wären, um von Menschenrassen zu sprechen, fällt auf, dass dafür nie der entsprechende Maßstab angegeben wird. Angenommen, die Polizei teilt uns einfach nur mit, dass wir “zu schnell” gefahren sind, so wüssten wir doch gern, in welcher Zwickmühle genau wir uns hier befinden. Sind wir in der Tempo-30-Zone 10 Stundenkilometer zu schnell gefahren, kommen wir vermutlich noch glimpflich davon. Waren wir 100 Stundenkilometer zu schnell unterwegs, ist der Führerschein weg. Der Unterschied ist erheblich.

Hat es also einen Grund, warum nie angegeben wird, wie groß eigentlich die Unterschiede sein müssten, um von Menschenrassen sprechen zu dürfen? Zumindest ein weniger präziser heißt es dann bei Nguyen-Kim, dass die Unterschiede innerhalb der Rassen größer sind als die zwischen den Rassen. Sie sagt es nicht, sondern impliziert es nur: Wären die Unterschiede zwischen den Rassen größer als innerhalb der Rassen, würde das Rassenkonzept Sinn ergeben. Doch einen solchen Maßstab gibt es nicht. Tatsächlich wird die Größe der genetischen Unterschiede im sogenannten Fixation Index beziffert. Dieser beträgt beim Menschen rund 15 Prozent. Sicherlich: Das heißt, dass die übrigen individuellen Unterschiede, die nicht an die Rasse gekoppelt sind, 85 Prozent betragen und damit deutlich größer sind. Aber es ist Unsinn, hier von einer 50-Prozent-Grenze auszugehen. Tatsächlich nimmt man auch bei vielen Tieren die Existenz von Rassen an, ohne diesen Schwellenwert zu überschreiten. Bei manchen Tieren liegt der Fixation Index höher, bei manchen niedriger als beim Menschen. Die menschlichen Rassenunterschiede sind also weder ungewöhnlich klein noch ungewöhnlich groß, sondern liegen ziemlich genau im Mittelfeld.

Einzelfälle sind ohne Aussagekraft

Dann wiederum heißt es, dass die Übergänge zwischen den Rassen fließend seien, so dass sich keine klaren Trennlinien im Erbgut finden ließen. Das stimmt nicht (wie noch gleich gezeigt werden wird); doch selbst wenn es stimmen würde, hätte es keinerlei Aussagekraft. So gibt es beispielsweise einen fließenden Übergang zwischen den Jahreszeiten und doch verwechselt niemand Sommer und Winter. Der Alterungsprozess ist ebenso fließend, doch niemand würde ein Baby für einen Rentner halten. Genauso finden wir einen fließenden Übergang im Farbspektrum und können trotzdem Rot und Blau voneinander unterscheiden. Dass Unterschiede fließend sind, bedeutet eben nicht, dass es keine Unterschiede gibt.

Nguyen-Kim sagt, dass die rein optischen Unterschiede zwischen den Menschenrassen “vernachlässigbar klein” und kein guter Indikator für die tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse seien. Natürlich kann sie auch ein einzelnes Beispiel aus dem Ärmel zaubern, das ihre Sichtweise bestätigt. Bloß sind Einzelfälle ohne große Aussagekraft, wenn man ihnen große Studien entgegenstellen kann. Denn tatsächlich gibt es ein wissenschaftliches Instrument, das diese Frage beantworten kann: Die sogenannte Clusteranalyse. Sie kommt nicht nur in der Genetik zum Einsatz, sondern überall dort, wo man Klarheit in ein Dickicht aus Datenmengen bringen will. Dabei wird untersucht, ob bestimmte Eigenschaften zueinander gehäuft auftreten.

Erhellungen dank Clusteranalyse

Nur durch eine Häufung von Eigenschaften lässt sich die Rasse definieren. Die Hautfarbe allein reicht hierfür nicht – was Nguyen-Kim auch korrekt erwähnt. Denn Afrikaner, dravidische Inder und Aborigines haben alle die gleiche dunkle Hautfarbe, gehören aber nicht derselben Rasse an. Was die Moderatorin allerdings nicht erwähnt, ist, dass die Kombination aus Hautfarbe und anderen Eigenschafen sehr wohl eine solche Einteilung zulässt. Die Clusteranalyse ist ein mathematisches Verfahren und als solches für den Laien kaum verständlich. Aber, keine Angst: Die Resultate einer solchen Analyse lassen sich bildlich sehr einfach darstellen. Da die Clusteranalyse reine Mathematik ist, ist sie gewissermaßen „farbenblind“. Der genetische Code lässt sich als riesige Datenmenge darstellen, so dass die Clusteranalyse nicht weiß, ob sie gerade das Erbgut eines Afrikaners oder Europäers analysiert. Sollte sich das Ergebnis einer solchen Analyse mit dem rein optischen Eindruck decken, wäre dies ein gutes Indiz für die Existenz von Menschenrassen.

Angenommen, es gäbe drei Menschenrassen. Wird die Clusteranalyse in der Untersuchung des Erbguts dann auch drei Cluster finden? Ganz so einfach ist es nicht. Die Clusteranalyse findet nicht heraus, wie viele Cluster es gibt; man muss ihr schon vorab sagen, wie viele Cluster sie finden soll. In unserem vereinfachten Beispiel mit drei Menschenrassen würde sie drei Cluster finden – weil sie eben drei Cluster finden soll. Sie würde allerdings auch fünf, oder zehn oder sogar hundert Cluster finden, wenn wir ihr dies auftragen würden. Ist die Clusteranalyse damit also ein willkürliches Instrument, das immer nur das jeweils gewünschte Ergebnis liefert? Nein, keineswegs. Denn selbst wenn sie die drei Cluster findet, hieße das nicht automatisch, dass diese Cluster auch perfekt mit den optisch erkennbaren Rassen übereinstimmen. Bevor auf die Ergebnisse einer echten Clusteranalyse eingegangen wird, muss an dieser Stelle ein grob vereinfachtes Beispiel ausreichen: Angenommen, auf einer kreisförmigen Insel leben im Norden Weiße und im Süden Schwarze. Wie würden zwei Cluster auf der Landkarte aussehen? Denkbar wären drei Szenarien:

Im ersten Szenario erscheint die gesamte Insel grau: Beide Cluster überlappen vollständig. Das Erbgut einer jeden Person gehört zur Hälfte dem einen und zur Hälfte dem anderen Cluster an. Bei einer solch vollständigen Durchmischung ergibt das Rassenkonzept keinen Sinn. Im zweiten Szenario erscheint ein Cluster im Inneren und ein Cluster im Äußeren der Insel. Vielleicht essen die Küstenbewohner viel Fisch und haben sich evolutionär angepasst, während die Gebirgsbewohner mit weniger Sauerstoff in der Luft auskommen müssen. Hier würde das Rassenkonzept Sinn ergeben. Die beiden Rassen wären allerdings Gebirgsbewohner und Küstenbewohner. Die äußerlichen Unterschiede wären bedeutungslos. Der weiße Gebirgsbewohner hätte mehr Gemeinsamkeiten mit dem schwarzen Gebirgsbewohner als mit dem weißen Küstenbewohner und umgekehrt. Im dritten Szenario erscheinen zwei Cluster im Norden und Süden der Insel. Beide Cluster wären deckungsgleich mit dem äußerlich erkennbaren Unterschieden zwischen Weiße und Schwarzen. Eine Rasseneinteilung würde Sinn ergeben. Und tatsächlich zeigt eine Clusteranalyse – natürlich! – exakt dieses Resultat.

Die Ergebnisse einer Clusteranalyse werden oft in einem Balkendiagramm dargestellt. Hier steht jeder Balken für ein Individuum und die Nord-Süd-Richtung entspricht der Achse von links nach rechts. Als Ergebnisse der Clusteranalyse wären wiederum fünf verschiedene Szenarien denkbar:

Das erste Szenario entspricht dem obigen Szenario „grau“. Die Clusteranalyse würde zwei Cluster finden, wobei die Gene jeder einzelnen Person genau zur Hälfte beiden Clustern angehören. Eine Rasseneinteilung ergäbe also keinen Sinn. Im zweiten Szenario ist eine gewisse Schräglage erkennbar: Zwar gehören alle Menschen beiden Clustern an, jedoch ist der eine Cluster stärker im Norden, der andere stärker im Süden vertreten. Vielleicht tauchen manche Erbkrankheiten häufiger im Norden oder im Süden auf, aber insgesamt wären die Unterschiede vernachlässigbar. Eine Rasseneinteilung würde auch hier keinen Sinn ergeben. Im dritten Szenario ist die Schräglage noch weiter ausgeprägt: Ein Individuum ist vollständig dem einen und ein Individuum vollständig dem anderen Cluster zuzuordnen. Für diese beiden Personen würde eine Rasseneinteilung sogar Sinn ergeben, für die anderen acht Personen, die sich in der breiten Übergangszone befinden, allerdings nicht.

Im vierten Szenario sind jeweils vier Personen vollständig einem der beiden Cluster zuzuordnen. Nur zwei Personen befinden sich in der Übergangszone und auch bei ihnen ist eine Tendenz zu einem der beiden Cluster erkennbar. Wenn man ein Auge zudrückt, kann man hier tatsächlich sinnvoll von zwei verschiedenen Rassen sprechen. Im fünften Szenario gibt es keine Übergangszone. Alle Personen gehören entweder dem einen oder dem anderen Cluster an. Das Rassenkonzept ergibt hier zweifelsfrei Sinn. Eine echte Clusteranalyse fördert Ergebnisse zutage, die etwa zwischen Szenario vier und fünf liegen: Rassen sind also nicht perfekt trennscharf, aber die Übergänge eher zu vernachlässigen.

Im Übrigen muss jede Wissenschaft – abgesehen von der Mathematik – mit kleinen Ungenauigkeiten und Unschärfen leben. Die perfekte Theorie gibt es nicht, aber wenn sie in 99 Prozent der Fälle richtig liegt, hat sie eben ihre Berechtigung. Im Übrigen: Auch Clusteranalysen, die man mit Hunden oder Pferden durchgeführt hat, liegen eher beim vierten als beim fünften Szenario, und dennoch wird das Rassenkonzept bei ihnen nicht verworfen.

Warum wir nicht alle aussehen wie Barack Obama

Laut Nguyen-Kim sei es jedoch unsinnig, beim Menschen von Rassen auszugehen – weil die ständigen Migrationsströme zu immer neuen Vermischungen führten und jede mögliche klare Rassengrenze damit aufgeweicht würde. Man kann schon mit bloßem Auge sehen, dass diese These falsch sein muss: Denn wenn die Migration wirklich in erheblichem Ausmaß geschehen würde, hätten sich die Menschen ja so weit vermischt, dass gar keine Unterschiede mehr sichtbar wären. Gäbe es einen erheblichen Austausch zwischen Afrika und Europa, würden wir alle so aussehen wie Barack Obama. Tatsächlich ist die Migration weit weniger stark ausgeprägt, als Nguyen-Kim uns weismachen will – wie die nachfolgende Karte zeigt: Blaue Regionen stehen für starke Migration, braune für schwache Migration. Wüste, Gebirge oder Meere können eben tatsächlich dafür sorgen, dass der Genfluss zwischen verschiedenen Regionen schwächer ausfällt.

Kommen wir nun aber zu einer tatsächlichen Clusteranalyse des menschlichen Erbguts: Das Datensample des Human Genome Diversity Projects (HGDP) enthält das Genom von rund 1.000 Personen aus 51 Ethnien. Den Wissenschaftlern war es ein Anliegen, möglichst die Ursprungspopulation einer Region zu untersuchen. Dazu wurden nur Versuchsteilnehmer aufgenommen, deren Großeltern selbst nur bis zu 100 Kilometern entfernt vom eigenen Geburtsort geboren wurden. Das kann hierzulande schon ein schwerwiegendes Problem darstellen, denn etwa ein Fünftel der Deutschen wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus den Ostgebieten vertrieben und musste sich weiter westlich niederlassen. Im HGDP lassen sich sieben Cluster ausmachen, die auch gut mit sieben Menschenrassen übereinstimmen: Afrikaner, Orientalen, Europäer, Inder, Asiaten, Ozeanier und Amerikaner (im Sinne von native americans):

Die Aborigines tauchen nicht als eigene Rasse auf, weil sie im Datensample gar nicht erst enthalten waren. Sie würden anderenfalls aber vermutlich als eigener Cluster oder als Untercluster des ozeanischen Clusters erscheinen. Wie man sieht, sind die sieben Menschenrassen tatsächlich weitgehend klar voneinander abgrenzbar. Mit einer Ausnahme: Die Orientalen weisen tatsächlich große Überlappungen mit den umliegenden Rassen auf. Ein Marokkaner ist eben zum Teil auch Afrikaner, ein Türke zum Teil Europäer, ein Iraner zum Teil Inder und so weiter. Es gibt kein “reinrassiges” orientalisches Volk. Verwunderlich ist das nicht – denn der Nahe Osten ist auf dem Landweg mit Afrika, Europa und Asien verbunden. Hier hat das Argument der Migrationsströme also seine Berechtigung. Umgekehrt lassen sich indische und asiatische Rasse gut voneinander abgrenzen, denn zwischen ihnen liegt das Himalaya-Gebirge. Und die amerikanische sowie die ozeanische Rasse sind durch das Meer von der asiatischen Rasse getrennt.

Alles spricht für die Existenz von Menschenrassen

Bleibt die Frage, ob es auch Unterrassen gibt; denn einerseits würden wir auch innerhalb der europäischen Rasse ein eher spanisches oder eher russisches Aussehen ausmachen, und andererseits erlaubt die Clusteranalyse, einen Cluster nach weiteren Unterclustern zu durchsuchen. Vermutlich wird dieser Ansatz aber ins Leere laufen. Europäer und Afrikaner lassen sich schon rein äußerlich mit absoluter Gewissheit unterscheiden. Russen und Deutsche kann man hingegen schon eher verwechseln. Sie ließen sich vielleicht mit einer Genauigkeit von 60 Prozent voneinander unterscheiden, wobei reines Raten bereits in 50 Prozent der Fälle zum Erfolg führt. In diesem Fall gilt also tatsächlich, dass die Migration innerhalb Europas keine klare Abgrenzung zulässt. Unterteilt man die Europäer aus dem HGDP in Untercluster, sieht man große Überlappungen; einzig die Basken und Sarden stechen noch aus der Masse heraus. Etwas deutlicher wäre das Bild für die Asiaten, denn dort ließen sich die Japaner und Jakuten noch am klarsten als einzelner Cluster identifizieren.

Dieses Problem wird dadurch erschwert, dass das Datensample des HGDP beschränkt ist. In geplanten Nachfolgestudien mit 10.000 Versuchsteilnehmern aus mehr als 51 Völkern ließen sich präzisere Ergebnisse erzielen. Aber vermutlich ergibt eine noch feinere Rassenunterteilung nur wenig Sinn. Erwähnt sei an dieser Stelle noch kurz, dass es neben der Clusteranalyse auch die sogenannte Hauptkomponentenanalyse gibt, die mathematisch anders funktioniert, aber ebenfalls Muster in großen Datenmengen aufzeigen kann. Die Darstellungsform ist eine andere, aber – O Wunder! – die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse sprechen ebenfalls für die Existenz von Menschenrassen. Ob es einem gefällt oder nicht: Immer mehr Studien aus den letzten Jahren können immer deutlicher Rassenunterschiede benennen und ihre Zahl wird noch weiter zunehmen. Komplett verleugnen kann auch Nguyen-Kim diese Unterschiede nicht: So musste sie beispielsweise zugeben, dass Asiaten einen anderen Stoffwechsel haben und daher häufiger laktoseintolerant sind oder schneller betrunken werden. Sie sollte wenigstens so konsequent sein und sich auch dem übrigen Stand der modernen Wissenschaft nicht länger verschließen.