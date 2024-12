Eine kleine Weihnachtsgeschichte

Vier Jahre ist es nun schon her, dass man uns, dem Pöbel, zur Gesunderhaltung einen „Pieks“ verpassen wollte. Mit Ingredenzien, die man in die Gefahrenklasse 5 einstufte (wohlgemerkt: 5 von gerade einmal 6) – also giftiger als ein gerade verspeister Fliegenpilz! Aber das soll heute mein Thema nicht sein. Vielmehr geht es mir um die Ausgrenzung derer, die sich diesem Pieks entzogen haben. Irgendwie erinnert die Sache doch an das Märchen Hänsel & Gretel der Gebrüder Grimm aus Cassel; wir kennen sie alle noch: Der Hänsel und die Gretel waren stundenlang im Finsteren durch den Wald gestrauchelt – durstig, hungrig, matt und müde wurden sie dabei, bis sie, welch eine Überraschung, an ein Knusperhäuschen (so eins wie auf dem Weihnachtsmarkt) gelangten. Daraus hervor trat die alte, grauselige Hexe Agnes. Sie war ganz furchtbar anzuschauen, doch sie stellte sich gar freundlich und lockte so das Geschwisterpaar ins Innere ihrer Behausung. Hänsel und Gretel waren völlig vorurteilsfrei, nichts konnte sie erschrecken, weder Frauen mit Rauschebärten und Ringel vorne untendran, noch Männer mit Oberweiten, breiten Hüften und nem Schlitz…, nein, Hänselchen und Gretelchen waren wirklich “auf Linie”(Koks allerdings ausgeschlossen)!

Und so, wie Agnes, das alte, grässliche Weib, sie nun lockte, wollten die beiden nicht unhöflich sein – und traten endlich ein, angelockt von köstlichem Speis und Trank und weichen, warmen Betten für die Nacht. Das Erwachen am nächsten Tag war jedoch ernüchternd – denn Sklavendienst war nun angesagt: Mit Hausarbeit bis in die Nacht. Schlimmer noch: Für Gretel gab’s statt teuren, leckeren Speisen nur ranzige Abfälle. Das Hänschen hingegen wurde gut gepflegt und gemästet, er wurde über die Zeit immer runder und gesunder. Auch die Hexe Agnes schien sich merklich zu verjüngen: Jedenfalls schielte sie mit ihren gierigen, lüsternen Blicken nach dem wohlgenährten Hänsel und konnte bald ihre gichtigen, krummen Finger nicht mehr bei sich halten: Eines Tages fiel das scheußliche Weib über den armen Hänsel her, sie reckte ihm beide Hände entgegen, um ihn zu packen und sonstwas mit ihm zu veranstalten! Wollte sie ihn vielleicht als Soldat in die Ukraine schicken? Die beiden Teenager jedenfalls erschraken fast zu Tode – und stießen im Affekt die böse Hexe in den brandneuen, zertifizierten und mit EU- Mitteln geförderten Holzpelletofen. Dank Rußpartikelfilter verbrannte alles völlig geruchs- und emmisionsfrei. Und hier ist die Geschichte aus.

Erst Genuss vorm Impf-Häuschen, dann Frondienst

Was hat das nun alles mit dem Pieks zu tun? Nun, ich erzähle gern Geschichten. Und es gibt da Parallelen: Die Zupieksenden, die sich damals ängstlich und zaudernd vor dem Impf-Häuschen herumdrückten, mussten auch erst mit Bratwurst, Brötchen, Senf und Eis ins Innere gelockt und überredet werden. Doch nach dem Genuss von Speis und Pieks war Frondienst angesagt: Arbeiten und Steuern zahlen bis zum Umfallen gehörten ab jetzt zum alltäglichen Tun. Denn die Oberen vom Impf-Häuschen waren arg verschwenderisch, sie rafften das Geld der Gepieksten und Ungepieksten und stopften es sich gierig in die eigenen Taschen. Und damit nicht genug: Unnützer Tand wie bunte, blaue oder weiße Masken wurden dem Pöbel ebenfalls aufgeschwatzt. Zuerst wurde Panik geschürt und Angst verbreitet, dann Kasse gemacht! Wer sich aber fern davon (und die Nerven be)hielt, über den wurde zuerst übel geredet und gehetzt, und dann wurde er schließlich ausgegrenzt.

Eines schönen Tages in jener Zeit wollten meine Tochter und ich auf den Weihnachtsmarkt zu Kassel gehen, einfach die Lichter, die Gerüche und den Trubel genießen. Bei den dortigen Merkel-Pollern endlich angekommen, kamen wir nach geduldigem Schlangestehen schließlich am Checkpoint beim Einlass an die Reihe. “Impfausweis bittäää!”, so schallte es uns in fast militärischem Ton entgegen. Aber wir beide besaßen ja keinen solchen, den wir hätten vorweisen können… Sehr schade! Also zogen wir, inzwischen durstig und hungrig geworden, wieder ab.

Der Lichterglanz, der Duft nach Bratwurst und Glühwein: Alles war so nah und doch so fern. Ach…

Duftkerzen mit Frittierfett

Wieder zuhause angekommen, grübelten wir vor uns hin und sagten uns bald: Wer braucht schon Weihnachtsmärkte mit unendlich langem Anstehen und Geschiebe? Horrende Preise zahlen, bis der Geldbeutel Vakuum zieht oder gar Falten schlägt wie Agnes‘ hässliche Fratze und ihr ledriges Dekolletee?!? Pah! Selbst ist die Tochter, selbst ist der Papa! Also entwickelten wir beide eine Idee: Warum nicht Duftkerzen kreien? Sämtliche Düfte des Weihnachtsmarktes (und ich meine wirklich fast alle Düfte, allein Pippi und Kotze auslassend) – eingefangen in wunderbaren Duftkerzen zum Selberverwenden oder zum Verschenken? Mein persönlicher Favorit wäre übrigens “Frittenfett”! Alles, was wir beide da an Erfindungsgeist entfalteten, fasste ich in einer schwärmerischen E- Mail zusammen und präsentierte diese anschließend meinem Patentanwalt in Paderborn. In den Jahren davor hatten mein Geschäftspartner und ich schon allerlei Nützliches entwickelt und patentiert auf den Markt gebracht… aber diesmal war das anders. Irgendwie spürte ich förmlich, wie mein Anwalt wohl beim Lesen meiner Mail die Augenbrauen hochzog und die Stirn in Falten legte. Tatsächlich: Seine Antwort auf unsere “Erfindung” fiel diesmal reichlich kurz und ohne jede Rückfragen aus: So etwas gäbe es längst; man könne sich den jeweiligen Duft zwar schützen lassen… aber das? In jedem deutschen Haushalt eine Fritteuse….?

Inzwischen haben sich die Zeiten geändert: Wir Ungepieksten dürfen nun wieder überall hinein und sogar, über Merkel-Poller kletternd, auch auf den Weihnachtsmarkt gelangen! Ist das nicht toll? Ihr seht, am Ende wird immer alles gut! Und wenn es noch nicht gut geworden ist, dann war es auch noch nicht das Ende… Frohe Weihnachten Euch allen!