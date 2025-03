Eine Nullnummer mokiert sich über eine „Nullnummer“: Pistorius mosert über Ukraine-Friedensverhandlungen

Kaum hatte US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert und einen 30-tägigen Waffenstillstand für russische Angriffe auf Energieinfrastruktur ausgehandelt, fühlte Noch.Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sich berufen, die Ergebnisse des Gesprächs als „Nullnummer“ abzukanzeln. Mit dem vereinbarten Ende der russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur werde „ausgerechnet die Infrastruktur weniger angegriffen, die in der Ukraine am besten geschützt ist“, fabulierte Pistorius im ZDF-“Morgenmagazin“. „Putin spielt hier ein Spiel, und ich bin sicher, dass der amerikanische Präsident da nicht lange wird zusehen können“, befand er und zeigte sich überzeugt, die Bedingungen Putins für eine Waffenruhe würden vorwiegend darauf abzielen, die Ukraine zu schwächen, damit er weiter aufrüsten und weitere Truppenverbände an der Grenze zur Ukraine oder in den besetzten Gebieten zusammenziehen könne.

Es werde einen Zeitpunkt geben, an dem Trump „darauf reagieren wird, reagieren wird müssen, auch im Sinne der Stärke und des Ansehens der Vereinigten Staaten von Amerika“, so Pistorius weiter. Den Systemlingen und hoffnungslos ins Abseits manövrierten Politikern in ihrer sklavischen Ukraine-Nibelungentreue ist die Vorstellung ein Graus, dass Trump das schaffen könnte, was sie selbst seit drei Jahren nicht schaffen (oder sogar zu verhindern versuchen) – ein Ende des Sterbens und Frieden herbeizuführen.

Trump hat mit einem Telefonat mehr erreicht als Europas Maulhelden in drei Jahren

Ein typischer Provinz-Apparatschik des deutschen Parteienstaates, der in seinen 65 Lebensjahren eine siebenjährige Amtszeit als Oberbürgermeister von Osnabrück und eine zehnjährige als niedersächsischer Innenminister vorweisen kann und dessen militärische Laufbahn ihn bis in den stolzen Rang eines Obergefreiten führte, maßt sich also an, zwei auf der Weltbühne gestandenen Staatsmännern Lektionen zu erteilen; komischer wird es diese Woche nicht mehr. Pistorius steht in Wahrheit einer erbärmlichen Truppe vor, die faktisch einsatzunfähig und nicht einmal mehr in der Lage ist, ihre eigenen Kasernen zu bewachen. Dafür muss sein Ministerium einen privaten Sicherheitsdienst bezahlen – was den Steuerzahler allein im vergangenen Jahr 666 Millionen Euro kostete. Das ist der Zustand der deutschen Bundeswehr, die “kriegstüchtig” und kampftauglich gegen Russland sein sein will. Und ihr Oberbefehlshaber in Friedenszeiten, selbst eine Nullnummer, spielt sich auch noch als politisch-militärischer Geostratege auf.

Auch wenn die von ihm im Wahlkampf angekündigte Beilegung des Konflikts “in 24 Stunden” wohl allzu ambitioniert war: Donald Trump hat allein mit diesem Telefonat mehr zustande gebracht als die europäischen Maulhelden, die international keinerlei relevante Rolle mehr spielen, in den drei Jahren, die das gausame und völlig sinnlose Ukraine-Gemetzel nun schon andauert – weil westliche Pseudodemokraten ein korruptes Regime zum Torwächter westlicher “Freiheit” ausgerufen haben und keinen anderen Kriegsausgang als den Siegfrieden über eine atomare Supermacht akzeptieren wollen. Hingegen steht Pistorius exemplarisch für alles, was in der völlig kranken deutschen und europäischen Politik schiefläuft.

Den Frieden sabotieren

Zuerst wurde das diplomatische Kapital Deutschlands zerschlagen durch Sanktionen und fortwährende Beleidigungen Putins und Russlands (wodurch nicht nur das Versöhnungs- und Vertrauenserbe Willy Brandts und Helmut Kohls restlos zerstört wurde, sondern womöglich auf Generationen hinaus eine neue Entfremdung und Feindschaft zwischen Deutschen und Russen begründet wurde). Und dann wird alles, was den Ukraine-Krieg endlich pragmatisch beenden könnte, schlechtgeredet und missgemacht, indem man nun, da ein Frieden greifbar ist, die Propaganda auf angebliche russische “Großkriegspläne” (U. von der Leyen) fokussiert.

Und während Trump das vorantreibt, was von Beginn an hätte unter allen Umständen versucht werden – eine diplomatische Friedenslösung zu finden –, pumpen Deutschland und Europa immer neue Milliarden und Waffen in die Kiewer Kleptokratie, um einen Konflikt zu verlängern, der Europa nichts als Schaden zufügt. Länder, die nicht einmal mehr fähig sind, sich selbst zu verteidigen und deren innere Sicherheit wegen Millionen importierter Muslimen zusammenbricht, drehen immer weiter an der Eskalationsschraube und richten ihre Arroganz nun sogar gegen den existenziell wichtigen westlichen Hauptverbündeten USA, deren Präsident in den Statements deutscher Politiker und Kommentaren der Journaille noch schlechter wegkommt als Donald Trump. Es ist eine verantwortungslose und verbrecherische Agitation, die hier betrieben wird und die Deutschland einmal mehr in seiner Geschichte in die Isolation treibt. Mit womöglich auch diesem bekanntem Ausgang.