Es ist schon bemerkenswert, mit welcher moralischen Emphase unsere transatlantischen Tugendwächter seit 2022 von „unprovozierter Aggression“ faseln. Als hätte Wladimir Putin eines Morgens einfach beschlossen, aus purem Übermut ein paar Panzer spazieren zu fahren. Die Realität ist etwas prosaischer – und für die Salon-Grünen und NATO-Groupies außerordentlich unangenehm. Der russische Einmarsch war die klassische Reaktion einer Großmacht, dessen elementare Sicherheitsinteressen jahrelang mit Füßen getreten wurden. Notwehr, wie sie im Völkerrecht steht, wogegen man das bei uns nur dann anerkennt, wenn es Israel oder die Ukraine betrifft. Bei Russland gilt plötzlich ein moralisch überzeichneter Wertekompass.

Wer jahrelang die Sicherheitsinteressen eines nuklear bewaffneten Landes ignoriert, eine massive Drohkulisse an dessen Grenzen aufbaut, feierlich gegebene Versprechen bricht, einen Regime-Change-Putsch mitfinanziert und den anderen anschließend als neuen Hitler dämonisiert, der muss sich hinterher nicht wundern, wenn der andere irgendwann „хватит!“ (“es reicht”) sagt. Das ist keine Entschuldigung für jedweden russischen Raketeneinschlag, das ist schlichte Realpolitik. Wer das nicht versteht, hat entweder nie Clausewitz gelesen – „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“, oder der verdient sein Geld damit, es nicht zu verstehen. „Not one inch eastward“ – das war die zumindest informelle Zusage an Gorbatschow beim Ende des Kalten Krieges.

Atemberaubende Doppelmoral

Heute stehen NATO-Truppen und -Infrastruktur praktisch an der russischen Westgrenze. Man stelle sich vor, China würde Militärbündnisse in Mexiko und Kanada schmieden und dort Raketen stationieren. Die US-amerikanischen „Falken“ würden innerhalb von 48 Stunden zu Präventivschlägen aufrufen und niemand würde von „unprovozierter Aggression“ sprechen. Aber wenn Russland das Gleiche in seiner historischen Einflusssphäre tut, ist es plötzlich „imperialistisch“. Die Doppelmoral ist atemberaubend. Auch der “Euro-Maidan” 2014 war kein Volksaufstand reiner Herzen.

Es war eine von westlichen Akteuren (USA, EU, NGOs) kräftig unterstützte Machtübernahme, bei der Neonazis des Asow-Regiments und Ultranationalisten der Swoboda-Partei und des Rechten Sektors eine durchaus tragende Rolle spielten – etwas, das man im deutschen Leitmedium heute noch als „russische Propaganda“ abtut, obwohl die Videos und die Telefonate von Obamas außenpolitischer Beauftragter Victoria Nuland – bekannt durch den wörtlichen Ausspruch „Fuck the EU“ – heute bestens dokumentiert sind.

Minsk war eine Täuschung

Danach folgte die systematische Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass – acht Jahre Bürgerkrieg mit Tausenden Tote. Darüber wurde bei uns weitgehend geschwiegen. Arrangierte Verträge wie die Minsker-Abkommen wurden seitens der ukrainischen Seite regelmäßig verletzt und dienten, wie sogar Angela Merkel offen bekannte, vor allem der Aufrüstung Kiews. Die Dämonisierung lief ab da auf Hochtouren. Aus dem berechenbaren, wenn auch harten Machtpolitiker Wladimir Putin wurde der neue Antichrist. Wer noch 2014 für Minsk-Abkommen oder Neutralitätsstatus der Ukraine plädiert hatte, galt plötzlich als Putin-Versteher oder Schlimmeres.

Frieden war dabei nie das Ziel der NATO. Es ging um die Schwächung Russlands, um die Fortsetzung des amerikanischen Unipols mit anderen Mitteln. Die Ukraine wurde zum Stellvertreter-Schlachtfeld gemacht – auf Kosten ukrainischer Soldaten und europäischer Energiepreise. Und wer will heute eigentlich den Frieden verhindern? Die ehrliche Antwort ist: Jene, die von diesem Konflikt politisch und finanziell profitieren. Die Rüstungsindustrie, die transatlantischen Think-Tanks, die Falken in der Union, die grün-linken Ideologen, die endlich ihren großen „Kampf gegen den Autoritarismus“ haben, und natürlich die ukrainische Führung, die ohne westliche Milliarden längst am Ende wäre.

Die Wahrheit ist für die Hofberichterstatter bitter

Wer ernsthaft Frieden wollte, hätte im Frühjahr 2022 auf Istanbul gesetzt, statt Selenskyj zu verbieten, einen ausgehandelten Vertrag zu unterschreiben. So bekam Europa seine hausgemachte Energiekrise, Deindustrialisierung und die Gefahr einer Eskalation bis zum Letzten. Russland hat klargemacht: Keine NATO in der Ukraine, keine Bedrohung der russischen Minderheiten, keine ewige Stellvertreter-Armee an der Grenze. Das sind keine irren Maximalforderungen, das ist klassische Sphärenpolitik, wie sie seit Jahrhunderten praktiziert wird. Die westliche Antwort darauf war: Mehr Waffen, mehr Sanktionen, mehr moralische Hybris. Und wenn das scheitert, dann eben noch mehr von demselben.

Die unbequeme Nachricht für alle Gutmenschen und Sonntagpazifisten ist diese: Imperien und Großmächte lassen sich nicht mit bunten Fahnen und Gender-Seminaren in die Schranken weisen. Sie reagieren auf Macht, Interessen und rote Linien. Wer diese ignoriert, züchtet genau die Konflikte, die er dann laut schreiend „unprovoziert“ nennt. Putin hat nicht aus Sadismus gehandelt. Er hat gehandelt, weil der Westen ihm jahrelang gezeigt hat, dass Zurückhaltung bestraft wird. Das ist keine angenehme Erkenntnis; aber sie entspricht der politischen Realität. Und genau deshalb wird man sie bei uns weiter als „rechte Propaganda“ diffamieren. Willkommen in der Realität! Sie ist unschön, aber wenigstens nicht woke.