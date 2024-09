Eine verhüllte Botschaft in den “Die drei ???”-Büchern

“Die drei ???” kennt wohl jeder. Es handelt sich um die drei Jungen einer Kinderkrimi-Reihe, die als Detektive regelmäßig erfolgreich sind. Dass sie einen Fall einmal nicht lösen, kommt nicht vor. Ihre Abenteuer erscheinen seit Jahrzehnten in Buchform. Doch beinahe ebenso lang gibt es um die Buchreihe ein ungelöstes Rätsel. Dieses wurde nun entdeckt und gelöst – zumindest zum Teil. Denn der Erfinder der legendären “Die drei ???”-Bücher (sprich: “Die drei Fragezeichen”) versteckte in den von ihm verfassten Episoden der Serie eine geheime Botschaft; eine Riesenüberraschung für alle Fans, denn die haben fünf Jahrzehnte lang nichts davon gewusst.

Erster Schöpfer der “drei ???“ war ein gewisser Robert Arthur, dessen eigene Radiosendung während der McCarthy-Ära abgesetzt wurde. Der Vater seiner zweiten Ehefrau Joan Vaczek war ein ungarischer Diplomat gewesen, daher lebte Joan Vaczek mit ihren Eltern zeitweise in Kairo. Dieser Sachverhalt dürfte bei Fans der “drei ???” bereits für Assoziationen sorgen. Arthur verbrachte seine Kindheit auf diversen Militärstützpunkten der USA, bedingt durch den Beruf seines Vaters. Auch das hat offenbar auf die Absichten des Autors beim Abfassen seiner Buchreihe eingewirkt.

Politische Geheimgesellschaften in den USA

Diese Hintergründe müssen nichts bedeuten. Zumindest müssten sie nicht viel bedeuten. Nimmt man aber sorgfältig unter die Lupe, welche Art von Hintergrundgeschichten Arthur in seinen Episoden aufgriff und welch skurrile Randnotizen und Randbemerkungen er dem aufmerksamen Publikum anbot, dann ergibt sich tatsächlich ein gewisses Bild. Und dieses Bild erzählt von US-amerikanischer Weltherrschaft und ordnet sie historisch ein. Zu guter Letzt deutet Arthur in den Büchern auf politische Geheimgesellschaften in den USA und über sie hinaus. Bei näherer Betrachtung tritt glasklar zutage: Robert Arthur verhüllte in den “drei ???”-Kinderkrimis eine durchaus schwerwiegende Botschaft.

Noch dazu arbeitete Arthur ein Rätsel in seine Bücher von den drei Jungen ein, das er ebenfalls in den Geschichten verpackte – und es gilt, dieses zu entdecken und zu lösen. Mit diesem Rätsel weist Arthur darauf hin, dass die genannte Botschaft wirklich existiert. Häufig arbeitete Arthur in seine Bände geniale Sprachrätsel ein, welche von den drei jungen Detektiven zu lösen sind. Für den kindlichen Leser stellen insbesondere diese Rätsel eine große Faszination dar, und Liebhaber der Bücher erfreuen sich an diesem Detail noch als Erwachsene; manche der Sprachrätsel unter ihnen gelten als sie legendär. Doch der eigentliche Clou: Arthur schuf außerdem episodenübergreifendes Sprachrätsel. Doch das haben seine Leser nie bemerkt. Dieses Rätsel wiederum verweist auf seine politische Botschaft.

Ein hochpolitisch denkender Mensch

Wer Näheres über diese Botschaft und zu diesem Faszinosum erfahren will, für den bietet sich ein neu erschienes Buch des Autors Ihno Beutler an: “Robert Arthur und die acht Papageien. Eine verhüllte Botschaft in den drei ??? Büchern” beleuchtet die Hintergründe und deckt das große Geheimnis in Arthurs Oeuvre auf. Der Inhalt der 76 Seiten des dürfte Freunde der Buch-Reihe mehr als überraschen und wer sie liest, dem erscheint im Nachhinein betrachtet die Annahme als fast fahrlässig, Robert Arthur wäre als Autor nicht ebenso verfahren wie die geheimnisvollen Protagonisten in seinen Büchern. Tatsächlich war er war ein hochpolitisch denkender Mensch.

Arthurs Kinderkrimis feiern im September ihr 60-jähriges Jubiläum. Was hätte Arthur wohl gesagt, wenn man ihn um einen Kommentar zu Beutlers “Robert Arthur und die acht Papageien” gebeten hätte? Nun, geantwortet hat bereits zu Lebzeiten in Gestalt eines seiner Protagonisten; in einer seiner Episoden heißt es: “Kleine Bücher können große Ratschläge geben.“