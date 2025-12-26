Eine wahre Weihnachtsgeschichte aus Texas

Es begab sich nur wenige Tage vorm Weihnachtsfest, als viele Leute in einer Stadt in Texas in einem Supermarkt unterwegs waren, um mehr oder weniger gestresst die letzten Besorgungen für die anstehenden Festlichkeiten zu machen. Mühevoll schoben die Leute ihre vollgepackten Einkaufswagen durch die engen Gänge zwischen den Regalen und packten sie nach und nach voll, als wäre es die letzte Gelegenheit, den Kühlschrank und die Speisekammer für die nächsten Monate aufzufüllen. Just als das Gedränge am größten war, geschah das Unvorstellbare: Das Kassensystem fiel komplett aus. Hektisch versuchte man einen Neustart, der aber trotz mehrerer Versuche nicht gelang.

Die Schlangen an den Kassen wurden länger und die ersten Kunden begannen, unruhig zu werden. Noch ließ niemand den vollgepackten Einkaufswagen einfach stehen, um wütend den Supermarkt – eine Filiale der US-Supermarktkette H.E.B. – zu verlassen. Da erscholl die Stimme des Marktleiters aus den Lautsprechern: „Liebe Kunden! Wie viele bereits bemerkt haben, ist unser Kassensystem ausgefallen. Bitte bleiben Sie ruhig. Keiner muss seinen Einkauf zurücklassen. Gehen Sie stattdessen wie gewohnt an die Kassen. Dort wird Ihnen Ihr Einkauf wie sonst auch in Tüten gepackt. Der einzige Unterschied zum gewohnten Ablauf ist heute, dass für Sie das Bezahlen entfällt. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein Frohes Weihnachtsfest! Ihr H.E.B.”

Keine PR-Finte

Nein, das ist keine Geschichte aus dem berühmten Paulanergarten, keine Urban Legend oder Weihnachts-PR-Finte. Diese Story hat sich tatsächlich so zugetragen – und zwar in Burleson/Texas. Der Kommentar der Geschäftsleitung von H.E.B. zu dieser Geschichte: „Während dieser geschäftigen Weihnachtszeit, als unsere Kassen in einer unserer Filialen vorübergehend ausgefallen waren, haben wir allen Kunden mit vollen Einkaufskörben ihre Lebensmittel kostenlos mitgegeben“, heißt es in der Erklärung. Und weiter: „Das Kundenerlebnis steht im Mittelpunkt unseres Handelns!“

Es gibt sie also doch noch in dieser Welt, die kleinen Weihnachtswunder und die menschlichen Gesten. In diesem Sinne: Merry Christmas!

