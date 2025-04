Eine Warnung vor Friedrich Merz, der Union und ihren Wählern

Wer wirklich dachte, mit Friedrich Merz ziehe endlich wirtschaftliche Vernunft und bürgerliche Stabilität ins Kanzleramt ein, erlebt nun – insofern er das überhaupt noch wahrnimmt oder begreift – das absolute Gegenteil. Die geplante Koalition zwischen CDU und SPD entpuppt sich nicht als Korrektur der Ampel-Politik, sondern als deren konsequente und drastische Fortsetzung mit konservativer Etikettierung. Die Union, vor langer Zeit das politische Rückgrat der Leistungsbereiten, wird zum Erfüllungsgehilfen einer Agenda, die tief in den ideologischen Utopien grüner Sozialingenieure wurzelt.

Was geplant ist: Heizen und Autofahren sollen teurer werden – und zwar gezielt. Friedrich Merz sagte es gestern bei Caren Miosga klipp und klar: „Es wird zuerst einmal für alle teurer.“ Grund sei die CO₂-Bepreisung, die künftig über das EU-weite Emissionshandelssystem gesteuert wird. „Wir haben uns entschlossen, beim CO₂ nicht mehr mit überflüssiger Regulierung und Bürokratie zu arbeiten, sondern mit Anreizen – CO₂ wird teurer“, so Merz. Und er wiederholt: „Das wird teurer. Ja, es wird teurer.“

“Entlastung” als vages Zukunftsversprechen

Im Klartext: Wohnen und Mobilität – die Grundpfeiler bürgerlichen Lebens – werden politisch massiv verteuert. Nicht aus ökonomischer Notwendigkeit, sondern zur „Verhaltenslenkung“. Merz behauptet zunächst, man wolle nicht erziehen, räumt dann aber selbst ein: „Ja“, steigende Preise sollen die Menschen zu alternativen Verhaltensweisen zwingen. Eine implizite Ökodiktatur – verpackt als „marktgerechte Transformation“.

Die Bürger zahlen doppelt: Der sogenannte „Klima- und Transformationsfonds“ soll diese Belastungen irgendwann ausgleichen – vielleicht. Merz spricht von einem „Klimageld“, das weder konkret geregelt ist noch überhaupt existiert, und das unter “Finanzierungsvorbehalt” stehen wird. Derweil steigen CO₂-Kosten sofort. Die vermeintliche Entlastung bleibt ein vages Zukunftsversprechen, während das Portemonnaie der Bürger schon heute zur Ader gelassen wird. Und so geht der Trick mit der Steuerlüge: Steuern sollen laut Koalitionsvertrag nicht erhöht werden – doch gleichzeitig wird in nahezu jedem Lebensbereich über CO₂-Abgaben, indirekte Verbrauchssteuern und neue Umlagen tief in die Tasche der Bürger gegriffen. Merz sagt offen, dass „die Krise das neue Normal“ sei – ein Offenbarungseid an jene, die von ihm Stabilität erwartet hatten.

Merz führt ein grün grundiertes Umverteilungs- und Erziehungsregime

Und wer ist schuld daran? Nicht allein Merz. Nicht allein die CDU-Spitze. Es sind vor allem die Wähler der Union, die diesen Kurs ermöglicht haben. Und erst recht die medialen Unterstützer und Parteigänger dieser Blockpartei. Diejenigen, die trotz aller gebrochener Wahlversprechen, trotz Preisexplosionen, trotz Migrationstausendschaften und sozialpolitischer Verwahrlosung weiterhin die Union als vermeintlich “kleineres Übel“ wählen und für die Union werben. Sie haben den Wandel zur grünen Union möglich gemacht. Sie tragen Mitverantwortung – nicht nur für die politischen Entscheidungen, sondern auch für die Verarmung der eigenen Mitte.

Friedrich Merz führt keine konservative Regierung. Er führt ein ideologisch grün grundiertes Umverteilungs- und Erziehungsregime, das den Bürger schröpft, gängelt und belügt. Die Union steht nicht für Freiheit, Wohlstand und Eigentum; sie steht für Belastung, Bevormundung und Bruch mit allem, wofür sie einmal eingetreten ist. Und ihre Wähler sind die willfährigen Erfüllungsgehilfen dieser Farce. Wer Merz gewählt hat, hat die Teuerung, Staatslenkung und anhaltende Massenmigration für uns alle gewählt. Wer weiter Union wählt, wählt Umverteilung und Erziehung statt Freiheit und Selbstverantwortung. Und wer das nicht erkennt, wird bald selbst erkennen müssen, was es heißt, sich das eigene Grab anzukreuzen.