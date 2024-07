Die 1683 in Paris geborene Nichte des legendären Prinzen Eugen von Savoyen (welcher sich gegen die Türken erheblich besser geschlagen hat als unser Nationalteam) verbrachte ihr gesamtes Erwachsenenleben bis zum Alter von 52 Jahren unverheiratet in einem Turiner Kloster. Da Letzterer nach dem Tod seiner Haupterben – seines Neffen und dessen Sohns – eher Versehen und aufgrund seines eigenen, frühen Todes 1736 kein neues Testament mehr verfasst hatte, wurde seine Nichte schlagartig und quasi über Nacht zur reichsten Österreicherin und zu einer der reichsten Erbinnen Europas.

Ihr Onkel hinterließ ihr nicht nur unermesslichen Reichtum in Form von zwei Millionen Gulden in bar, sondern auch zahllose Schlösser, Paläste und Latifundien, die berühmte 15.000 Bände starke Bibliothek, sowie eine Kunstsammlung mit 400 Gemälden Alter Meister. Sie verließ daraufhin fluchtartig das Kloster, angelte sich einen 20 Jahre jüngeren, feschen, wenngleich verschuldeten Prinzen und führte fortan zusammen mit diesem ein Leben in Saus und Braus. Dieser Prinz aus dem Hause Sachsen-Hildburghausen, geboren im heute zu Hessen gehörendem Erbach, erhielt als “Morgengabe” beispielsweise gleich mal 300.000 Gulden in bar, sowie das opulente Schloss Hof im heutigen Niederösterreich.

Verfressen und versoffen

Das Duo (siehe Beitragsbilder oben) verschleuderte und versteigerte fortan sämtliche Besitztümer (unter anderem an Maria Theresia von Österreich aus dem Hause Habsburg, die sich die Bibliothek und einige Schlösser sicherte), verfraß, versoff und verkonsumierte das gewaltige Erbe, leistete sich sämtliche luxuriöse Annehmlichkeiten ihrer Zeit und schmiss regelmäßig riesige feudale Partys. Der Groll der Österreicher darob fand Ausdruck in einem Couplet, das an die Tür der Prinzessin genagelt wurde:

Est-il possible que du Prince Eugene la gloire

Soit ternie par une si vilaine Victoire?

Ist es möglich, dass Prinz Eugens Gloria,

seinen Glanz verliert durch eine böse Victoria?

Die 1738 geschlossene Ehe blieb währenddessen , wenig überraschend, kinderlos, aber auch unterkühlt. Bereits 1743 vertraute die Prinzessin ihrem Tagebuch – ihre Ehe längst aufs Tiefste bereuend – an: “Mein Gatte hat mich nur des Geldes wegen geheiratet, und mich immer mit Geringschätzung und Verachtung behandelt.” Am Wiener Hof aber stand ihr als “herzhaft kühner und listiger Feldherr” (so das Genealogisch-historische Archiv Sachsens im Jahr 1737) geltender Gemahl gleichzeitig in höchster Gunst.

Aufstieg und Fall eines Original-GröFaz: Stoff mit Potenzial

Inwiefern “listiger Feldherr“? Nun ja, er wusste immerhin sogleich den angeheirateten neuen Finanzrahmen für sich zu nutzen: Prompt flanierte er nach der Eheschließung mit brillantbesetzten Hüten durch Wien, wurde bald zum Generalfeldmarschall der Reichsarmee befördert, fungierte als Taufpate des späteren Kaisers Josef II. und ermöglichte die Karriere des österreichischen Komponisten Carl Ditters von Dittersdorf.

Der Nimbus des Unbezwingbaren währt bis 1757, als im Siebenjährigen Krieg die Schlacht bei Roßbach (damals im Kurfürstentum Sachsen, heute in Sachsen-Anhalt gelegen), wo er den Preußen König Friedrichs dem Großen unterlag, das Ansehen des Feldherrn und der von ihm geführten, mit den französischen Truppen koalierenden Reichsexekutionsarmee schwer beschädigt wurde. Die Scheidung des ungleichen, lediglich im Verscherbeln, Verfeiern und Verschwenden geeinten Paares lag da allerdings bereits fünf Jahre zurück. Seine letzten Lebensjahre verbringt der Original-GröFaZ als Prinzregent im heimatlichen Hildburghausen. Er stirbt ebendort 1787, fast 25 Jahre nach seiner einstigen Gemahlin, die bereits 1763 – 11 Jahre nach ihrer Scheidung – völlig verarmt, wieder zurückgekehrt nach Turin, einem Schlaganfall erlegen war.

Warum um alles in der Welt wurde diese Geschichte eigentlich noch nie verfilmt? Prinzessin Maria Anna Victoria von Savoyen und Prinz Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen – was für ein Stoff!