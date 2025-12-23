Einsamkeit: Symptom einer zerfallenden Gesellschaft

Es weihnachtet sehr. Die Merkelpoller verschandeln Weihnachtsmärkte, doch nicht eine einzige Moschee in Deutschland benötigt Polizeischutz – es lohnt, vergleichend zu denken in komplett verworrenen Zeiten der staatlich geförderten Desorientierung. Übrigens werden Muslime in den hiesigen Fahrschulen auch nicht (aus Sicherheitsgründen, Stichwort automobiler Muslim-Terroramok unter anderem à l Breitscheidplatz Berlin oder Magdeburger Weihnachtsmarkt, demnächst auch in deiner Stadt…?) gefragt, wohin sie denn ihr Auto denn möchten. Ein anderes Thema ploppt zu den Festtagen inzwischen regelmäßig auf, welches inzwischen ebenso zum „Fest der Liebe“ gehört wie ehemals das Weihnachtsgedicht der Kinder vor verpackten Geschenken und Tannenbaum oder die Sektkorken zu Sylvester: Die Einsamkeit. Huch? O Tannenbaum… wer, wie, wo, was…?

Doch, tatsächlich: Die Einsamkeit ist ein großes gesellschaftliches Thema alljährlich ab dem ersten grauen Herbstnebel. Zum Beispiel für den Bund für Rehabilitation (BDH), den ältesten deutschen Sozialverband, der gerade eben bundesweite Aktionstage mit befreundeten Institutionen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für einsame Menschen respektive eben „gegen Einsamkeit“ absolvierte. Aber auch bei ambitionierten Fachtagungen und Hearings wie etwa den preisgekrönten „Nordwalder Biographietagen“ ist Einsamkeit großes Thema für Expertenrunden und bieten Anlass zu angeregten Diskussionen über Ursachen, Ausmaße, Folgen und reale Problemszenarien und deren mögliche Bekämpfung.

Hundedosenfutter beim Discounter

Schaun mer mal: Die typische einsame Figur dieser Zeit in Deutschland ist eine alte weiße Frau oder ein alter weißer Mann in einem Altersheim, in einer abgedunkelten Sozialwohnung mit Blick auf einen Rollstuhl, auf dem kargen Tisch liegt ein geöffnetes Schreiben vom zuständigen Finanzamt mit der ultimativen Aufforderung an den deutschen Armutsrentner, bis zum Jahresende die fällige Steuererklärung mit den geforderten Anlagen und Bescheiden über Behinderungen und ähnlichem pünktlich (!) einzureichen – sonst droht Zwangsgeld! „Frohe“ Weihnachtsgrüße von einem eiskalten Staat und seiner obskuren, monströsen Verwaltung, die ihr Arschgesicht offen trägt und viel bei alten und behinderten Menschen zu Frust, Verzweiflung, Elend, Depression und so weiter beiträgt. Wir müssen an dieser Stelle wohl nichts weiter sagen zu exorbitant gestiegenen Heiz- und Mietkosten, explodierenden Lebenshaltungskosten und deren Ursachen in einer grundfalschen, inländerfeindlichen Kartellpolitik, welche dafür sorgt, dass viele deutsche Armutsrentner, die vom vergleichsweise üppigen Beamten-Wohlstand nur träumen können, mittlerweile beim Discounter Hundedosenfutter zum Essen kaufen müssen, weil das günstiger ist als Fertiggerichte für Menschen und weil die Tafeln von Zugewanderten, Ukrainern und Großfamilien leergeräumt werden.

Einsam – und warum, warum, warum? Da sagte neulich doch ein Freund zu diesem Thema ganz locker, lapidar und leichtzüngig daher: „Das ist doch nun wirklich kein Wunder! Alle kennen das, es ist längst überall ein Thema, das war doch eben früher auch ganz anders! Da waren die Familien noch eng beieinander und man hielt vielmehr zusammen, selbst Freundschaften wurden mehr gepflegt und waren auch verlässlicher – und heute?“ Die Antwort auf den rhetorischen Fragerest können wir uns getrost schenken – und an dieser Stelle lieber gleich sehr herzlich der linksverbohrten, bösartig ideologischen „Emanzipations”-Bewegung und ihrem jahrzehntelangen Hasskampf gegen das „Rollenbild“ der naturgegebenen, rein biologisch sinnvoll erklärbaren „Frauen als Mütter“ danken. Danke, “Emma” und vor allem Alice Schwarzer, die du dich als spätgeoutede Lesbe enorm siegreich gegen jedes sinnstiftende Zusammensein von Männern und Frauen sowie das einigende Band einer familiären Identität im Nachkriegsdeutschland engagiert und jede heteronormative Vatermutterkind-Familie nachhaltig zerstören geholfen hast!

Linksfemanzipatorische Gehirnwäsche

Wir danken auch all den „lila Latzhosen“ und ihrer mental-fundamentalistischen, toxischen Femanzen-Bewegung seit den unheilvollen 1968er APO-Tagen und ihrer final komplett sozialistisch formierten „Frauenbewegung“, deren deutlichstes Merkmal es bis heute blieb, vorgeblich stets angeblich im Namen aller (!) Frauen zu sprechen, was in Wahrheit noch nie der Fall war – doch diese medial bereitwillig kolportierte Anmaßung war enorm erfolgreich bei der Zertrümmerung eines „tradierten“ und mithin “überkommenen” Männer-, Frauen- und Familienbildes. Ein Leitbild, das als einziges – und zwar über alle gesellschaftlichen und politischen Abgründe der jüngeren Historie hinweg – kulturellen, identitären und emotionalen Halt bot und sozial enorm hilfreich war, indem es hocheffektiv den Zusammenhalt und das Überleben über alle Krisen seit Urzeiten sicherte und Strukturen schuf, die kaum mehr einen Staat benötigten; doch eben deshalb war die Familie allen Sozialisten stets verhasster Dorn im Auge, weil diese ihre Macht immerdar aus der ideellen und sozialen Verwurzelung des Einzelnen beziehen.

Vor jenem geistigen Bürgerkrieg linksfemanzipatorischer Gehirnwäsche der gesamten Gesellschaft, die heute ihre fortgesetzte Entartung im marxistischen Kulturkampf und Wokismus feiert, spielte die Familie in der europäischen Kulturgeschichte noch eine (wenn nicht die) zentrale Rolle. Doch mit einem zunehmend auch linksmedial gestützten Kulturkrieg gegen familiäre und heterosexuell geprägte Normalität wurde die Basis des lebenskulturellen gemeinschaftsprägenden Zusammenhalts der (nicht nur) deutschen Gesellschaft flächendeckend und irreparabel zerstört – mit fragwürdigen (Er-)Folgen: Die Keimzelle des einstigen Nationalstaates ist fast tot, ein Land versinkt in grauer Alltagsapathie, nichts ist den Menschen mehr wert und heilig, Egomanie, Hyperindividualismus und Zynismus sind die hervorstechenden Eigenschaften – und von links wird noch immer munter nachgetreten gegen alles, was sich noch an die letzten Reste bewährter Traditionen und Vertrautheiten klammert.

Ins Schrille abgedriftete Gesellschaft verirrter Extempersönlichkeiten und Ego-Shooter

Besonders unter der Mitregentschaft der Grünen in Bund und Ländern wurde die Definition dessen, was Familie ist, bis in den Schulunterricht und in Jugendzentren hinein durch einen ultralinken wokegender-degenerierten Fetischismus ersetzt. Generationen bestehen nun nicht mehr aus Kernfamilien, also aus Vater, Mutter, Kindern – sondern aus irgendwas und jedem Beliebigen, das sich rein nach „Lesarten“ und gefühlten Befindlichkeiten definiert. „Gleichberechtigt“ wurden andere Familienformen wie die allgegenwärtige alleinerziehende (und nicht selten einsame) Mutter und Patchworkfamilien sowie vor allem gleichgeschlechtliche Partnerschaften frenetisch propagiert und glorifiziert, während Mann und Frau und Kind zum Ätzbegriff stilisiert und herabgewürdigt wurden. Die einstige Hinordnung der Ehe und traditionellen Familie auf Fortpflanzung ist nicht nur rechtlich-materiell passé und steht auch unter keinem staatlich privilegierten Schutz mehr, für den es einst sehr gute Gründe gab. Stattdessen wurde unter der falschen Flagge des Regenbogens Analverkehr zum Highlight kultureller Hegemonie über einst „toxische Männlichkeit“ gestülpt.

Eine derart ins Schrille abgedriftete Gesellschaft verirrter Extempersönlichkeiten und „Ego-Shooter” hat keinen inneren Zusammenhalt mehr. Die Folge: soziale Isolation von immer mehr Menschen, denen Sinn, Halt und ein Nächster zum Lieben fehlt. Der Einsamkeit eine Gasse! Während in der gesamten Gesellschaft beharrlich die klassische Familie zu lediglich einer von von endlos vielen “Möglichkeiten” sozialer Lebensgemeinschaften herabgewürdigt wird, während Kindern und Jugendlichen schon ihre Geschlechtsidentität als übergriffige, ungefragte willkürliche “Zuschreibung” oder “Zuweisung bei Geburt” vermittelt wird und die orientierungslose Depersonalisation als psychischer Idealzustand in arme Seelen indoktriniert wird: Da verschwindet das bewährte Antii-Einsamkeits-Bündnis namens Familie samt Verwandtschaft, eine natürlich gewachsene und historisch-kulturell weltweit tragende gesunde Praxis, gleich mit.

Gegenmodell des Austauschbevölkerung

Großeltern (Oma und Opa), Geschwister, Tanten, Onkel und weitere zur Kernfamilie zählende Angehörige in unterschiedlichen Verwandtschaftsgraden mütterlicher oder väterlicher Herkunft – all das verschwindet weitgehend und schleichend aus unserem Leben. Mit “uns” sind die Deutschen gemeint, die ihrer Heimat, ihrer Seele und ihrer Würde beraubt werden durch eine linke Transformationspolitik, die vor nicht mehr halt macht. Paradoxerweise tritt an die Stelle dieser im Säurebad linksvisionärer dekonstruktivistischer Multi-Kulti-„Gesellschaftsentwürfe” aufgelösten Bindungen eine Austauschbevölkerung, die das genaue Gegenteil lebt: Patriarchale Großfamilien und Sippen, die traditionalistischer an Rollenbildern festhalten als in Deutschland seit Jahrhunderten nicht, die all das voraufklärerische und antimodernistische Übel von Clangesellschaften, die keine staatliche Autorität benötigen und erst recht nicht anerkennen, kultivieren.

Die Deutschen hingegen werden vereinzelt, ihrer Herkunft und Heimat depriviert und sozialwissenschaftlich sterilisiert. Die Familie darf nicht überdauern – auch nicht die ehemalige Wirtschaftseinheit verwandter oder zusammenlebender Personen, die gemeinsam bäuerliche Betriebe oder Firmen – Stichwort Familienunternehmen – bewirtschafteten, befindet sich auf permanentem Rückzug im immer trister werdenden Post-Merkel-Deutschland, dieser Reste- und Transitrampe postsozialistischer Bauart. Denn Fangschuss für die deutsche Gesellschaft im deutschen Bundestag gegen Ende der merkelianischen Schreckensherrschaft war schließlich die Ehe für alle(s) und jeden, sowie daraufhin noch die absurde gesetzlich geschaffene permanente Geschlechterwahl im Zuge des “Selbstbestimmungsgesetzes”, bei beliebig neu proklamierbaren und angeblich frei wählbaren Geschlechtern. Diese Dolchstöße gegen die banale Vernunft und Restautonomie taten ihr Übriges bei der Zerstörung einer intakten bürgerlichen Gesellschaft. Gegenmodell dazu sind die besagten bestens funktionierenden arabisch-türkischer Großfamilien und Clans, die inzwischen auch hier, dank migrantischem Massenimport dieser Kreise, längst gemeinsam größere Betriebe bewirtschaften und somit als Zerrspiegel eines politisch von oben zerrütteten abgewrackten Landes fungieren. Das mag die Frage beantworten, warum Muslime und Einwanderer aus orientalisch-traditionellen Ethnien und patriarchaischen Kulturkreisen wohl in der Weihnachtszeit eher selten einsam? O du Fröhliche!