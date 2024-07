“Einwanderungsland” Deutschland: Wenn Migranten Deutsche über ihre Geschichte belehren…

Am Donnerstag haben die Grünen wieder einmal ihre ganz spezielle Sicht auf Deutschland demonstriert, die erklärt, warum Deutsche dank der Massenmigration ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Angesicht der inzwischen völlig außer Kontrolle geratenen Migrantengewalt hat die AfD einen Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Thema „Kulturelle Differenzen als mögliche Ursache von Integrationsproblemen bei Zuwanderern in Deutschland“ gestellt. Diese soll sich unter anderem mit der Frage befassen, welche sozialisierten Differenzen in Verhaltenskulturen und Wertehaltungen dazu beitragen können, den voneinander abweichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Integrationserfolg beziehungsweise -misserfolg unterschiedlicher Zuwanderergruppen in Deutschland und anderen Ländern der westlichen Welt zu erklären. Der Antrag wurde am Donnerstag im Bundestag beraten.

Dabei erklärte der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann, dass die große Mehrheit in Deutschland die Masseneinwanderung aus dem westasiatischen Raum, dem Orient und Afrika ablehne. Die Deutschen würden sich zunehmend fremd im eigenen Land fühlen, Gegengesellschaften, „die unserer Kultur feindlich gegenüberstehen“, sich immer rasanter ausbreiten. Dabei gehe es nicht um die Ausländer an sich, sondern um Migranten aus bestimmten Herkunftsgebieten mit fremden Männlichkeitsvorstellungen und einer viel zu hohen Gewaltbereitschaft, betonte Baumann ausdrücklich. Den Grünen als geschworener Umvolkungspartei (mit dem unausgesprochenen Ziel der ultimativen Deutschlandabschaffung respektive “Deutschlandüberwindung”) fiel dazu natürlich nichts Besseres ein als ihr immer gleicher primitiver Sermon: Keine „seriöse und demokratische Partei“ könne den AfD-Vorstoß mittragen, weil dieser „im Sinne Sarrazins“ primär auf Menschen mit türkischer und arabischer Herkunft abziele und auf einer „ethnopluralistischen Grundvorstellung“ basiere, so die berüchtigte Grünen-Abgeordnete Lamya Kaddor.

Dummheit und Arroganz

Völlig richtig: Das Staatsvolk einer Kulturnation basiert auf einer ethnopluralistischenb Grundeinstellung und wer in irgendeinem arabischen Land, der Türkei oder sonst einem geschichtsträchtigen gewachsenen Land das Gegenteil behaupten würde, würde sogleich für verrückt erklärt oder noch deutlich härter angegangen werden. Bloß in Deutschland wird das, was anderswo eine Kampfansage wäre – kulturelle und identitäre Selbstaufgabe – als grandioses Desiderat gefeiert, das unbedingt zu verwirklichen sei. Kaddors Kollegin Schahina Gambir setzt in puncto Dreistigkeit sogar noch einen drauf: Sie entgegnete auf Baumanns Frage, ob das deutsche Volk überhaupt ein Mitspracherecht bei der Frage gabe, inwiefern Deutschland ein Einwanderungsland sein solle: „Also ich finde, Sie sollten sich mit der Historie Deutschlands auseinandersetzen. Vielleicht setzen Sie sich auch noch mal in den Geschichtsunterricht rein und hören da zu. Deutschland ist ein Einwanderungsland, Sie sehen das Parlament, Sie sehen auf der Tribüne, Deutschland ist vielfältig, und ich würde Ihnen empfehlen, sich daran zu gewöhnen und das zu akzeptieren.“

Diese Grünen-typische Mischung aus Dummheit und Arroganz, in der jetzt schon Migranten den Deutschen ihre eigene Geschichte (v)erklären, bestätigt einmal mehr dass dieser Partei die zahllosen Opfer der inzwischen alltäglichen migrantischen Gewaltexzesse völlig gleichgültig sind. Ihrer Meinung nach haben Deutsche es freudig, zumindest aber widerstandslos hinzunehmen und vor allem zu finanzieren, dass eine unbegrenzte Anzahl von Migranten sich in ihrem Land ansiedelt, ohne auch nur die allergeringsten Integrationsbemühungen in die heimische Kultur zu zeigen. Morde, Vergewaltigungen, Clankriminalität, Islamfaschismus und andere Begleiterscheinungen sind als Preis für die kulturelle Bereicherung gefälligst in Kauf zu nehmen und nicht unnötig aufzubauschen. Genau das ist die Sichtweise der Grünen, die Gambir hier noch einmal eindrucksvoll unterstrichen hat. Im Grunde muss man ihr dafür dankbar sein, denn solche offenherzigen Selbstentlarvungen tragen dazu bei, die gemeingefährliche Agenda zu enthüllen, die hinter den mittlerweile alltäglichen Barbareien in diesem Land stecken.