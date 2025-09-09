Eisberg voraus: Paris taumelt schon, in Berlin wird noch gefeiert

Frankreich hat seine politische Generalprobe im Schuldendrama schon hinter sich – die Regierung von François Bayrou ist durchgefallen; Macrons Premier ist mit seiner Vertrauensfrage krachend gescheitert. Sein Sparkurs ist gesprengt, dem Land drohen Generalstreik und Chaos. Zuvor hatte der Anleihenmarkt hat sein Urteil längst gefällt: Die Refinanzierungskosten explodieren, die Politik war praktisch handlungsunfähig. Wer glaubt, diese Entwicklung sei ein französischer Sonderfall, wird bald eines Besseren belehrt werden: Deutschland segelt im selben Sturm – nur mit ein paar Monaten zeitlicher Verzögerung.

In Berlin ist man noch immer stolz auf die hohe Kunst des politischen Steuerns – nur, dass man sich im Kurs geirt hat: Anstatt das Schiff aus der Gefahrenzone herauszumanövrieren, feiern die Steuermänner nämlich ausgerechnet die Titanic-Route als Lösungsweg und Fortschrittsmodell. Der Eisberg ist bereits sichtbar: Das Radar schrillt längst, die Offiziere auf der Brücke haben Tabellen mit Zinslasten und Refinanzierungsplänen vor sich liegen – doch man steht in selbstverliebter und realitätsvergessener Pose am Bug, singt Loblieder auf den „klimafreundlichen Umbau“ und verlangt vom Steuerzahler, die Rechnung für den Champagner zu übernehmen.

Sie reden Konsolidierung, während der Crash naht

Die Fakten sind eindeutig. 2,5 Billionen Euro Schulden lasten auf dem Staat, 34 Milliarden Euro an Zinsen verschlingen die Haushalte, jedes Jahr werden 13 Prozent neu refinanziert, und jeder Prozentpunkt Zinsanstieg kostet weitere 27 Milliarden. Man müsste blind, taub und willenlos sein, um die Dramatik nicht zu erkennen. Viel Unterschied zu Frankreich ist das nicht, im Gegenteil. Doch in Berlin herrscht die Überzeugung, dass man durch mediale Dauerbeschallung und ein paar grüne Zauberworte den Kapitalmarkt hypnotisieren könne. Der Anleihenmarkt, so hofft man, soll glauben, dass Deutschland auch mit einem brennenden Motor noch locker das Ziel erreicht.

Kanzler und Finanzminister sprechen von Konsolidierung, während im nächsten Satz neue Ausgabenprogramme aufgelegt werden. Lars Klingbeil will im kommenden Jahr weitere vier Prozent mehr ausgeben … ganz so, als sei Deutschland die Schweiz nach einem Goldrausch. Der Sozialetat droht unter den Kosten der wirtschaftlichen Depression zusammenzubrechen – aber das ficht den Finanzminister nicht an. Hauptsache, man kann mit erhobenem Zeigefinger gegen Reiche, Erben und Privatiers wettern. Der Deutsche Gewerkschaftsbund liefert dazu die passende Neidkampagne, und die Regierung reicht das Mikrofon weiter. Dabei leben wir schon heute in einem Land mit den höchsten Steuern der Welt.

Die Schlauen packen längst die Koffer

Wer da glaubt, man könne die Schraube noch enger drehen, ohne dass Unternehmen und Kapital endgültig das Weite suchen, verwechselt Wunschdenken mit Realität. Jeder weitere Steuerhieb beschleunigt nur die Abwanderung. Die wirklich Schlauen packen längst ihre Koffer, während die Politik jene anzieht, die sich im deutschen Sozialsystem bestens eingerichtet haben. Auch sie sind schlau – allerdings auf eine andere Art. Die Realität wird derweil wegmoderiert. Man verkauft Steuererhöhungen als „Beitrag zur Gerechtigkeit“, man preist ein Heizgesetz, das Haushalte und Betriebe mit neun Milliarden jährlich stranguliert, als „Modernisierung“. Man spricht von “Technologieoffenheit”, während man zugleich Subventionen ausschließlich in die eigene Ideologie pumpt. Sogar Söder, sonst Meister der Dialektik, ist bei der Mobilitätspolitik nicht mehr Fisch, nicht mehr Fleisch.

Die Bürger wissen längst, dass sie die Zeche zahlen. Sie sehen eine Wirtschaft, die das Kapital ins Ausland treibt, eine Industrie, die abwandert, und einen Staat, der lieber Kriegswirtschaft simuliert, als Diplomatie zu betreiben. In Berlin herrscht ein Kult. Und Wer Zweifel äußert, wird mit Klimapropaganda und Russland-Phobie auf Linie gebracht.

Der Glaube an die eigene moralische Überlegenheit ist zur Ersatzwährung geworden, während die echten Märkte längst den Daumen gesenkt haben. Die Wahrheit ist dabei sehr schlicht und simpel: Keine Notenbank kann dauerhaft eine Zinsstruktur retten, wenn der Markt das Vertrauen verliert.

Auf Kollisionskurs

Aber die Politik hält Kurs, als könne man mit ein paar zusätzlichen Milliarden und den richtigen Schlagzeilen die Mathematik aushebeln. Man gibt sich sicher, dass man schon durchkommt, auch wenn jeder Matrose längst erkennt, dass das Schiff auf Kollisionskurs fährt. Und so bleibt der Eindruck einer politischen Klasse, die sich nicht nur vergaloppiert hat, sondern mittlerweile im Himmel der Korruption ihre Dauerkarte gelöst hat. Die Subventionen fließen, die Ideologen jubeln, die Medien nicken. Und das Schiff steuert unbeirrt, elegant wie eh und je, auf den Eisberg zu.

Wer wissen will, wie Naivität aussieht, der muss nur auf die Kommandobrücke schauen. Dort wird noch gelächelt, dort glaubt man immer noch an die eigene Unfehlbarkeit. Und bald, sehr bald, wird es krachen.