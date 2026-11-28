Ausgerechnet eine Veranstaltung über Meinungsfreiheit wurde im Europäischen Parlament von massiven Behinderungen überschattet. Die französische Linksabgeordnete Rima Hassan wollte den Auftritt des US-amerikanischen jüdische Philosophen und Wissenschaftlers Dr. Nathan Cofnas verhindern. Als das nicht gelang, kam es zu technischen Problemen, verweigertem Einlass für Besucher und dem Ausfall der deutschen Übersetzung. Für den AfD-Europaabgeordneten Petr Bystron ist der Vorgang ein alarmierendes Signal für den Zustand der Meinungsfreiheit in Europa. Es sollte eine Veranstaltung über Wissenschaftsfreiheit, politische Ausgrenzung und die Grenzen des Sagbaren werden. Doch was sich am Dienstag, dem 24. November 2026, im Europäischen Parlament in Straßburg abspielte, lieferte selbst reichlich Anschauungsmaterial für das Thema.

Bystron hatte Cofnas gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Marc Jongen eingeladen. Der Titel der Veranstaltung: „Cancelled at University for Speaking the Truth – the Battle for Free Speech in the EU“. Schon vor Beginn versuchte die französische Europaabgeordnete Rima Hassan von der Linkspartei La France insoumise, den Auftritt zu verhindern. In einem Schreiben an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte sie, Cofnas den Zugang zum Europäischen Parlament zu verweigern. Außerdem verlangte sie neue Regeln, um Personen, denen die Verbreitung rassistischer Theorien vorgeworfen wird, künftig von solchen Veranstaltungen auszuschließen. Dass eine gewählte Abgeordnete einen Wissenschaftler ausgerechnet von einer Veranstaltung über Meinungsfreiheit ausschließen lassen wollte, wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wer entscheidet in Europa darüber, welche wissenschaftlichen Positionen öffentlich diskutiert werden dürfen?

Technische Probleme, ausgesperrte Besucher – und plötzlich keine Übersetzung mehr

Hassans Versuch, Cofnas auszuladen, scheiterte. Die Veranstaltung konnte stattfinden – allerdings erst mit rund einer halben Stunde Verspätung. Nach Angaben von Petr Bystron kam es zu erheblichen Behinderungen durch die Parlamentsverwaltung. Die Ton- und Übertragungstechnik sei beeinträchtigt worden. Zudem wurde einer 50-köpfigen Besuchergruppe aus Bayern, die eigens zur Veranstaltung angereist war, der Zutritt verweigert. Besonders bemerkenswert war ein weiterer Zwischenfall: Nach etwa einer halben Stunde stellte die zuständige Dolmetscherin ihre Arbeit ein. Als Begründung gab sie an, für eine “andere Aufgabe” benötigt zu werden; offensichtlich hatte man sie abgezogen. Ein Ersatz stand nicht zur Verfügung.

Für deutschsprachige Teilnehmer ohne ausreichende Englischkenntnisse war die weitere Diskussion damit kaum noch verständlich. Bystron spricht von gezielten Behinderungen und wirft der EU-Seite vor, die Veranstaltung technisch sabotiert zu haben. Ob sämtliche Zwischenfälle tatsächlich auf bewusste Eingriffe zurückzuführen waren, ist bislang nicht unabhängig geklärt. Der politische Widerspruch bleibt dennoch offensichtlich: Ein Parlament, das sich regelmäßig zur Verteidigung demokratischer Grundrechte bekennt, sollte gerade bei kontroversen Veranstaltungen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Wer ist Nathan Cofnas – und warum polarisiert er so stark?

Nathan Cofnas ist ein amerikanischer Philosoph und Wissenschaftler jüdischer Herkunft, der insbesondere durch seine Arbeiten und Veröffentlichungen zu Intelligenz, Vererbung, gesellschaftlichen Ungleichheiten und akademischer Freiheit bekannt geworden ist.

Er beschäftigt sich mit Fragen, die in der Wissenschaft und Öffentlichkeit seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert werden: Welche Rolle spielen genetische Faktoren bei kognitiven Fähigkeiten? Wie sind Unterschiede zwischen statistisch untersuchten Bevölkerungsgruppen zu interpretieren? Und welchen Einfluss haben politische Gleichstellungsprogramme auf wissenschaftliche Einrichtungen? Cofnas gehört zu den schärfsten Kritikern sogenannter DEI-Programme, also institutioneller Maßnahmen für Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Seine zentrale Kritik lautet, dass solche Programme wissenschaftliche und berufliche Entscheidungen zunehmend an Gruppenzugehörigkeiten statt an individuellen Leistungen orientierten.

Bei Linken und Wahrheitsverdrängern besonders umstritten sind seine Aussagen über durchschnittliche Ergebnisse von Intelligenztests verschiedener Bevölkerungsgruppen. Cofnas vertritt die Auffassung, dass genetische Unterschiede dabei eine relevante Rolle spielen könnten. In der Debatte über schwarze und weiße Amerikaner wird häufig eine historische Differenz von etwa 15 IQ-Punkten angeführt. Gemeint sind Punkte auf der IQ-Skala, nicht Prozent. Für Cofnas gehört die Untersuchung solcher Fragen zur legitimen wissenschaftlichen Forschung. Seine Kritiker hingegen werfen ihm vor, rassistische Vorstellungen wissenschaftlich zu legitimieren. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Darf bereits die öffentliche Diskussion einer kontroversen wissenschaftlichen Hypothese zum Ausschluss aus akademischen Institutionen führen? Antwort: Natürlich nicht!

Der Fall Jason Arday: Plagiatsvorwürfe, Rücktritt und ein tragischer Todesfall

Besonders große internationale Aufmerksamkeit erlangte Cofnas im Sommer 2026 durch seine Auseinandersetzung mit dem britischen Soziologieprofessor Jason Arday.

Arday war an der renommierten Universität Cambridge tätig und wurde in zahlreichen Medien als außergewöhnliche akademische Erfolgsgeschichte gefeiert. Seine Ernennung zu einem der jüngsten schwarzen Professoren der Universität hatte international Beachtung gefunden. Doch Cofnas begann, Ardays wissenschaftliche Veröffentlichungen und Teile seiner öffentlich dargestellten Biografie kritisch zu untersuchen. Im Juli 2026 veröffentlichte er umfangreiche Plagiatsvorwürfe und stellte Fragen zur wissenschaftlichen Qualität von Ard ays Arbeiten sowie zu verschiedenen biografischen Angaben. Die Vorwürfe lösten eine intensive öffentliche Debatte aus. Arday bestritt Plagiate, räumte allerdings Fehler ein. Im August trat Arday von seiner Professur zurück. Wenige Tage später, am 14. August 2026, wurde der erst 41-jährige Wissenschaftler tot aufgefunden.

In der anschließenden Debatte geriet auch Cofnas unter massiven Druck. Kritiker machten seine öffentliche Auseinandersetzung mit Arday zum Gegenstand schwerer Vorwürfe. Dabei muss zwischen zwei Fragen unterschieden werden: Waren Cofnas‘ wissenschaftliche Anschuldigungen berechtigt? Antwort: Ja. Kann einem Wissenschaftler die Verantwortung für tragischen Folgen einer öffentlichen Kontroverse zugeschrieben werden? Hier lautet die Antwort: Nein. Wissenschaftliche Kritik, auch wenn sie hart ausfällt, darf nicht automatisch mit persönlicher Verfolgung gleichgesetzt werden.

Vom Kritiker zum Ausgestoßenen?

Für Cofnas blieb die Auseinandersetzung nicht ohne berufliche Folgen. Bereits 2024 hatte das Emmanuel College der Universität Cambridge seine Verbindung zu ihm beendet, nachdem er kontroverse Positionen zu Intelligenzunterschieden und leistungsorientierten Auswahlverfahren veröffentlicht hatte. Später arbeitete er an der belgischen Universität Gent.

Nach dem Tod Ardays wurde Cofnas dort zunächst suspendiert und Gegenstand einer disziplinarischen Untersuchung. Ende August durfte er einen Teil seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wieder aufnehmen – allerdings nur unter Einschränkungen.

Der Fall wirft Fragen auf, die weit über die Person Nathan Cofnas hinausreichen: Wie unabhängig können Wissenschaftler arbeiten, wenn ihre öffentlichen Positionen erhebliche berufliche Konsequenzen nach sich ziehen? Wo verläuft die Grenze zwischen berechtigter Kritik an diskriminierenden Aussagen und dem Versuch, kontroverse Forschung aus dem akademischen Diskurs zu verdrängen? Gerade Universitäten sollten Orte sein, an denen auch unbequeme Thesen geprüft, widerlegt oder bestätigt werden können – nicht Institutionen, in denen wissenschaftliche Kontroversen allein durch administrativen Druck entschieden werden.

Intelligenzforschung: Wenn schon die Zahlen zum Politikum werden

Die Auseinandersetzung um Cofnas berührt eine weitere, seit Jahren politisch aufgeladene Debatte: die um die internationale Vergleichbarkeit durchschnittlicher0 IQ-Testwerte. Über lange Zeit waren entsprechende Länderübersichten auch in Wikipedia-Artikeln zu finden; Zu den bekanntesten Veröffentlichungen auf diesem Gebiet gehören die Arbeiten von Richard Lynn und Tatu Vanhanen, die Anfang der 2000er Jahre Schätzungen für zahlreiche Staaten vorlegten. Solche internationalen Ranglisten sind heute weder in der deutschen noch in der englischsprachigen Wikipedia in der früher verbreiteten Form als vollständige Ländertabellen verfügbar. Die englischsprachige Wikipedia behandelt die zugrunde liegenden Arbeiten allerdings weiterhin ausführlich.

Die Entfernung solcher Übersichten wirft dennoch eine interessante Frage auf: Ist es sinnvoll, wenn umstrittene Datensammlungen aus einem Nachschlagewerk gecancelt werden – oder sollten sie mitsamt ihrer Entstehungsgeschichte, ihren Ergebnissen und der wissenschaftlichen Kritik daran nicht vielmehr für die Öffentlichkeit zugänglich, transparent und nachvollziehbar bleiben? Antwort: Natürlich sollten sie das! Gerade bei politisch sensiblen Themen ist Transparenz von besonderer Bedeutung. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen überprüfbar sein, unabhängig davon, ob ihre Ergebnisse politischen Erwartungen entsprechen. Das gilt für die Thesen von Cofnas ebenso wie für die Einwände seiner wissenschaftlichen Gegner.

Rima Hassan wollte den Auftritt verhindern – Bystron hielt daran fest

Vor diesem Hintergrund bekommt die Auseinandersetzung im Europäischen Parlament eine besondere Bedeutung. Rima Hassan warf Cofnas vor, wissenschaftlichen Rassismus zu verbreiten, und verlangte seinen Ausschluss. Petr Bystron und Marc Jongen hielten dagegen an der Einladung fest. Damit standen sich zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Umgang mit kontroversen Positionen gegenüber: Auf der einen Seite die Forderung, bestimmte Redner wegen ihrer Auffassungen von parlamentarischen Veranstaltungen auszuschließen. Auf der anderen Seite der Anspruch, auch unbequeme und heftig kritisierte Positionen öffentlich zur Diskussion zu stellen. Dass Cofnas schließlich sprechen konnte, ist ein Erfolg für die Veranstalter und vor allem für die Meinungsfreiheit.

Der Eklat von Straßburg zeigt, wie schwierig der Umgang mit kontroversen wissenschaftlichen und politischen Positionen inzwischen geworden ist. Meinungsfreiheit bewährt sich nicht daran, ob allgemein akzeptierte Auffassungen ungehindert geäußert werden dürfen. Ihre eigentliche Bewährungsprobe beginnt dort, wo Aussagen Widerspruch, Empörung und heftige Ablehnung hervorrufen.

Meinungsfreiheit gilt gerade für unbequeme Positionen!

Niemand muss Nathan Cofnas zustimmen. Seine wissenschaftlichen Behauptungen dürfen kritisiert werden. Ebenso steht es seinen Gegnern frei, öffentlich gegen seine Thesen zu argumentieren. Doch zwischen Kritik und dem Versuch, einen Redner von einer parlamentarischen Veranstaltung auszuschließen, besteht ein grundlegender Unterschied.

Petr Bystron hat mit der Einladung von Cofnas eine Debatte ins Europäische Parlament gebracht, die andernorts zunehmend von persönlichen Angriffen, institutionellen Konflikten und Ausschlussforderungen geprägt ist. Dass diese Veranstaltung trotz der Widerstände stattfinden konnte, ist ein wichtiges Signal.

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Denn eine freie Gesellschaft muss nicht jede Meinung für richtig halten. Sie muss aber aushalten können, dass auch unbequeme Meinungen öffentlich ausgesprochen und diskutiert werden. Und genau daran muss sich auch das Europäische Parlament messen lassen.