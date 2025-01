Elon Musk hängt nicht mehr: Ein Armutszeugnis für Deutschland

Beim AfD-Wahlkampfauftakt in Halle war Elon Musk gestern der Überraschungsgast, der den Versammelten per Video-Liveschalte Mut und Selbstvertrauen zusprach. Musk setzte damit seine durch seinen XSpace-Talk mit Alice Weidel begonnene Unterstützung für die AfD, die er richtigerweise als einzigen Garanten eines tatsächlichen Politikwechselns in Deutschland erkannt hat, fort. Parallel dazu nehmen die Anfeindungen des etablierten politischen Lagers und der Medien gegen ihn zu. Das gilt auch für den gleichgeschalteten linken Wissenschafts- und Kulturbetrieb, der dieser Dämonisierung Musks nun folgt – obwohl der Erfinder und Tech-Unternehmer dort jahrelang als gefeierte Ikone galt.

Diese Woche hat das Deutsche Museum in München das Bild von Elon Musk aus seiner Raumfahrt-Ausstellung entfernt. Drei Jahre lang hing er dort – als Visionär gewürdigt. Jetzt ist er weg. Nicht, weil seine technischen Errungenschaften in Zweifel gezogen wurden. Nicht, weil seine Unternehmen gescheitert sind. Sondern weil er die falsche Meinung hat. Weil er die ÁfD und Alice Weidel unterstützt. Man will ihn dort nicht mehr sehen und haben, zumindest hängt er nicht mehr an der Wand. Sieht man den Hass, den sie ihm entgegenfauchen, wünschten sie sich wohl, er existierte nicht. Das ist schändlich. Das Deutsche Museum ist links, sehr links. Und eine Schande. Kleine Beamte maßen sich an, ein Urteil zu fällen. Doch in Wahrheit fällen sie ein Urteil über Deutschland. Sie beschädigen das Ansehen deutscher Erfinder und Ingenieure, ja eigentlich des ganzen Volkes.

Ein Pionier wird ausradiert

Elon Musk war als Raumfahrt-Pionier und großer technischer Vordenker anerkannt und gewürdigt. Jetzt ist er ausgelöscht. Sein Vergehen? Keine Fehlleistung. Kein Skandal. Keine Verurteilung. Er hat sich positiv über die AfD geäußert. Das genügt, um aus der Geschichte getilgt zu werden. Dabei war es dieses Land, das einst echte Visionäre hervorbrachte. Deutschland hatte einst Pioniere wie Diesel, von Braun, Röntgen. Heute hat es Bürokraten mit Radiergummis. Ihr Auftrag? Geschichte säubern. Bücher verbrennen.

Denn wer hier ausradiert wird, der war zuvor jemand. Musk hat mit Tesla die Automobilindustrie aufgerüttelt, mit SpaceX die Raumfahrt revolutioniert. Aber das zählt nicht mehr. Eine falsch verstandene Geste, eine falsche Meinung – und schon wird Geschichte umgeschrieben. Die Kleinheit dieser Entscheidung spiegelt die Kleinheit ihrer Macher. Sie wollen das Publikum für die Sterne begeistern, aber sie können nicht einmal andere Meinungen verknusen. Dabei sollte ein Technikmuseum technische und wissenschaftliche Leistungen würdigen – nicht politische Linientreue.

„Er hängt nicht mehr“ – ein Satz, so vielsagend, dass einem das Blut in den Adern gefriert

Besonders grotesk ist, dass das Museum Musks Entfernung auch noch allen Ernstes als „unpolitische Entscheidung“ verkauft: Man wolle keine lebenden Personen ehren. Ach, plötzlich? Wieso hing er dann jahrelang dort und jetzt plötzlich nicht mehr? Eine fadenscheinige Ausrede – denn die Wahrheit ist: Musk hat sich nicht dem linken Zeitgeist unterworfen. Die Heuchelei ist offensichtlich. Übrigens war Wernher von Braun, dessen Raketenprogramm die NASA zum Mond brachte, lange in der Ausstellung vertreten – obwohl er unter Hitler Karriere machte. Ebenso Hermann Oberth, auch ein Pionier der Raketentechnik. Ihre Bilder dürfen hängen bleiben.

Mit toten Raketenforschern, die im Gegensatz zu Trump tatsächlich den Hitlergruß machten, hat man in München kein Problem. Doch Musk, der nie in einem totalitären Regime diente, sondern einfach nur politisch unbequem wurde, wird gestrichen. Deutschland reiht sich bereitwillig in diese groteske Kampagne ein. Aber es geht hier nicht nur um Elon Musk. Es geht um eine Kultur der Angst. Um das Prinzip, dass nur noch die „richtigen“ Personen gewürdigt werden dürfen. Wer heute nicht mehr „hängt“, war gestern noch ein Pionier.

Man könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre.