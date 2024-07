Elsässer: “Mein Anwalt meinte vor einem Jahr, ein Compact-Verbot könne nie passieren”

Seit am Dienstag in konzertierten Polizeiaktionen die Redaktionsräume des “Compact”-Magazins und der Privatwohnsitz von dessen Herausgeber Jürgen Elsässer “aufgemischt” wurden und das “Compact”-Firmenkonglomerat von Innenministerin Faeser – unter der willkürlichen Definition als “Verein” – verboten wurde, ist in Deutschlands kritischer Gegenöffentlichkeit höchste Wachsamkeit angesagt. Faeser hat mit ihrer neuesten Attacke auf Grundgesetz und Rechtsstaat den Rubikon überschritten – und am Ende dieses Skandal kann entweder nur das finale Ende der Pressefreiheit in Deutschland stehen, oder aber der Rücktritt der SPD-Linksextremistin Faeser.

“Compact”-Chef Elsässer, eine streitbare Medienpersönlichkeit der Gegenwart, ist seit dem Verbot gegen sein Magazin ein gefragter Interviewgast bei den freien Medien. Für den “Deutschlandkurier” interviewte auch Ansage!-Mitarbeiter Oliver Flesch den “Compact”-Herausgeber über die jüngsten Ereignisse. Nachfolgend einige Auszüge aus dem Gespräch.

“Juristisch blütenweiße Weste”

Oliver Flesch: Gab es irgendwelche Hinweise auf ein “Compact”-Verbot?

Jürgen Elsässer: Nein. Wir sind völlig unvorbereitet in die Sache reingelaufen. Vor etwa einem Jahr habe ich mit unserem Anwalt über das Szenario gesprochen, ob der Staat ein Medium einfach so verbieten kann, und er hat gesagt, unmöglich das kann niemals passieren. Erschwerend kommt hinzu, dass wir in den 14 Jahren seit unseres Bestehens noch nie verurteilt wurden. Weder wegen Volksverhetzung, Rassismus oder Antisemitismus, noch wegen Aufstachelung zur Gewalt. Wir haben also juristisch eine blütenweiße Weste.

Flesch: Auf einem Foto sah ich, dass sie Euch sogar die Büromöbel weggenommen haben – was hatte es denn damit auf sich?!

Elsässer: Ja, das war ein unglaublicher staatlicher Diebstahl! Die haben hier in der Redaktion in Falkensee nicht nur die Computer sondern auch die Schreibtische mitgenommen. Nicht alle, gezielt den Schreibtisch von mir und meiner Frau; meine Karl May-Sammlung haben sie auch mitgenommen, die ja in keinem erkennbaren Zusammenhang zu Compact steht, mein Brockhaus-Lexikon, Kunstgegenstände meiner Frau …

Flesch: Unglaublich.

“Die haben alles geräubert!”

Elsässer: Ja. Aber am aller allerschlimmsten lief es in der Zweitwohnung meiner Frau im Hessischen, in der sie sich zufällig aufhielt. Da standen plötzlich schwer bewaffnete Polizisten – das muss man sich mal vorstellen! – um das Bett meiner Frau rum! Meine Frau wacht auf und dann wurde der Befehl gegeben: „Stehen Sie bitte auf!“ Schlaftrunken erwiderte sie: „Entschuldigung, ich ich bin nackt …“ – „Dann ziehen sie sich was an!“ Die warfen ihr dann ein T-Shirt hin, gingen aber nicht aus der Wohnung raus!

Flesch: Unfassbar.

Elsässer: Ja. Wird noch besser: Meine Frau hat kurz vorher von ihrem Privatkonto 16.000 Euro abgehoben – die hat der Staat konfisziert! Meine Frau hat eine private Münzsammlung – konfisziert! Ein abgemeldeter Jaguar aus der Garage, schon Jahre nicht mehr gefahren – konfisziert!

Flesch: Alter…

Elsässer: Warte, in dem Haus wohnt noch ein Mitarbeiter, ein IT-Mann, der macht nicht viel, bekommt vielleicht 1000 Euro brutto, der arbeitet auch für andere Unternehmen, bei dem haben sie alle Geräte beschlagnahmt – der kann überhaupt nicht mehr arbeiten! Seinen Tresor haben sie auch geknackt, da hatte er Gold und Silber für seine Altersvorsorge drin, haben sie auch mitgenommen. Einen Sportwagen auch noch. Alles private Wertgegenstände die mit Compact rein gar nichts zu tun haben, aber die haben das alles geräubert.

Das vollständige Interview sehen Sie nachfolgend.