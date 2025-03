Ende Gelände, aus das Haus: Keine Unterbringung illegaler Flüchtlinge auf Kosten der US-Steuerzahler mehr

Seit Donald Trumps Amtsantritt lässt sich fast jeden Tag in Echtzeit verfolgen, wie eine effiziente, wirksame Flüchtlingspolitik zur Begrenzung der illegalen Migration aussieht – und damit das exakte Gegenteil dessen, was in Deutschland passiert, wo politisch rein gar nichts geändert wird (oder wenn doch, dann immer nur zum Schlimmeren). Gestern nun hat Scott Turner, der derzeitige Secretary of Housing and Urban Development (HUD), das unter der Biden-Administration aufgelegte Programm zur vom Steuerzahler finanzierten Unterbringung für illegale Einwanderer beendet. Der Grund: Zum einen geht es um die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Verhältnisse, wonach kriminelle Handlungen – zu denen auch die illegale Einreise gehört – nicht noch auf Kosten der Allgemeinheit honoriert werden dürfen; zum anderen versucht die Regierung damit sicherzustellen, dass öffentliche Wohnprogramme wieder ausschließlich amerikanischen Bürgern – die sie auch finanzieren – zugutekommen.

Das, was früher völlig weltweit in jedem Land selbstverständlich war (und es heute auch noch in den meisten Ländern ist), wurde überall im Westen von linken Regierungen – in den USA unter dem Demokraten – missachtet und nach den Wünschen der Migrationslobbyisten auf den Kopf gestellt. Trump greift hier zum Glück endlich konsequent durch und sorgt so dafür, dass die richtigen Signale an die Herkunftsländer der illegalen Zuwanderer gesendet werden

Milliardenkosten für Illegale

Die Unterbringung illegaler Einwanderer hat die US-Steuerzahler in den letzten Jahren Milliarden gekostet. Allein New York City hatte von der Bundesregierung Unterbringungskosten in Höhe von 59 Millionen US-Dollar erstattet bekommen. Zusätzlich musste die Stadt weitaus grössere Summen für rund 14.000 Hotelzimmer und tausende Wohnungen aufbringen, um die „Einwanderer“ zu beherbergen. All dies klingt für deutsche Leser vermutlich nicht ungewöhnlich – findet doch genau dies in der Bundesrepublik ebenso statt und sogar in weitaus schlimmerem Ausmaß. Wie man angemessen darauf reagiert, zeigt nun die neue US-Regierung.

Natürlich ist das Geheul bei den Verfechtern der Migrationsagenda jetzt groß. Die Streichung der Gelder dürfte vor allem in den „Sanctuary”-Cities und Bundesstaaten (deutsche Entsprechung: “sichere Häfen” et cetera) zunächst für Aufregung und anschließend für Geldprobleme sorgen. Ein richtiger und wichtiger Schritt ist die Maßnahme allemal.

