Endlich: Verfassungsschutzbüttel Haldenwang hat Ende Dezember fertig

Wenn es in diesem Jahr doch noch einmal eine gute Nachricht von der Ampel-Regierung gibt, dann die, dass der unsägliche Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang, eine der größten Fehlbesetzungen, die jemals ein öffentliches Amt in der Bundesrepublik bekleidet haben, im Dezember endlich in den Ruhestand verabschiedet wird. Unter Haldenwangs Ägide ist der Verfassungsschutz zu einer reinen Gesinnungspolizei im Dienste des Linksstaates geworden, der seine Befugnisse immer weiter ausdehnt und sich als aktive politische Kraft im Kampf gegen die AfD betätigte, obwohl er ausdrücklich zu Neutralität verpflichtet ist. Haldenwang glänzt durch haarsträubende Inkompetenz in allen Bereichen und ist eine einzige Schande für sein Amt.

Während in früheren Jahren kaum jemand wusste, wer der Chef dieser Behörde ist, war der eitle Selbstdarsteller Haldenwang durch unzählige mediale Auftritte geradezu omnipräsent. Sogar ein Referatsleiter im Ministerium von Haldenwangs Herrin Nancy Faeser kritisierte: „Sein hohes Amt verlangt entschieden mehr Neutralität als er in seiner sechsjährigen Dienstzeit bewiesen hat.“ Weil er sich aber als eifriger Lakai in ihrem ewigen Kampf gegen den selbstgeschaffenen rechten Popanz engagierte, hielt Faeser stets die schützende Hand über ihn. Nun soll er aber doch endlich entfernt werden – angeblich aus “gesundheitlichen Gründen”. Haldenwangs Nachfolge soll nun – logisch – eine Frau antreten (vermutlich findet sich keine geeignete Transfrau); dabei gilt die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg offenbar als derzeit aussichtsreichste Kandidatin. Badenbergs Nominierung ist insofern verwunderlich, als sie bei weiten Teilen des Linkskartells auf der schwarzen Liste steht. Dies insbesondere, seit die bei ihrem Amtsantritt in Berlin im April letzten Jahres noch parteilose, dann in die CDU eingetretene Politikerin juristisch prüfen lassen wollte, ob die Klimaterroristen der „Letzten Generation“ als kriminelle Vereinigung eingestuft werden müssten, nachdem in sieben Bundesländern Razzien gegen sie durchgeführt worden waren.

Verwunderliche Personalie

Badenberg wagte es sogar, zu erklären, Leben und Alltag der Menschen in Berlin seien durch Aktionen der Klimairren gefährdet. Ihr Ziel sei es, so Badenberg, einen Beitrag zu leisten, um für „Recht und Ordnung im Land Berlin“ zu sorgen. Damit hatte sie beim Polit-Establishment im Shithole an der Spree bereits maximal “verschissen”; um das Maß – aus linker Sicht – jedoch endgültig voll zu machen, sprach sie sich auch noch skeptisch über die Aussichten eines Verbotsverfahrens gegen die AfD aus. Ein solches sei derzeit nicht sinnvoll, da die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorlägen, weil keine ausreichenden Beweise für die rechtsextremistischen Bestrebungen der Partei gebe und daher eine Niederlage vor Gericht drohe.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass Faeser ausgerechnet Badenberg für die Nachfolge Haldenwangs in Erwägung zieht, da sie völlig gegensätzliche Positionen vertritt. Möglicherweise will man hier gewisse Wogen glätten, denn ausgerechnet Haldenwang dämonisierte die AfD bislang nach Kräften und befürwortet bedingungslos ihr Verbot. Auch die Klima-Kriminellen verteidigte er mit Händen und Füßen und bestritt groteskerweise, dass irgendeine Gefahr für den Staat von ihnen ausgehe. Angesichts einer solch eklatanten Fehlbesetzung wie Haldenwang scheint also wenig plausibel, dass Faesers Wahl auf eine relativ vernünftig wirkende Kandidatin fallen sollte. Badenberg, die als 12-Jährige mit ihren Eltern aus dem Iran nach Deutschland geflohen war, scheint jedenfalls – zumindest dem ersten Anschein nach – im Gegensatz zu Haldenwang nicht erpicht darauf, hierzulande ein totalitäres Gesinnungsüberwachungssystem zu errichten. Vielleicht gereicht ihr ja das abschreckende Beispiel des Mullah-Regime in ihrem Herkunftsland zu einer skeptischeren Haltung gegenüber staatlichen Repressalien. So oder so – selbst wenn der Schein, dass sich Badenberg als würdige und fähige Verfassungsschutzpräsidentin erweisen könnte, trügen sollte: Schlimmer als unter der hochnotpeinlichen und schändlichen Präsidentschaft Thomas Haldenwangs kann es nicht mehr werden.