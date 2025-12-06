Endstation Diktatur 2026: Wetten, dass….?

Nach dem jüngsten deutschen Fanal von Gießen, wo die Fußtruppen des Linksstaats gegen eine demokratische Parteiversammlung, Polizisten und friedliche Versammlungsteilnehmer mobil machten, war es inbesondere der hochgeschätzte Kollege Roland Tichy, der auf seinen Foren Aufklärung betrieb – also das, was es bei ARD und ZDF im Namen aller Zwangsbeitragszahler schon längst nicht mehr gibt. Was sich in Gießen abspielte, wurde auch hier bei Ansage! seither kommentiert, mit blankem Entsetzen in unseren Köpfen – denn dieser neuerliche deutsche Absturz in primitive, ideologiegesteuerte politische Barbarei nach den leidvollen Erfahrungen zweier deutscher Diktaturen muss wache und kritische Geister so sprach- wie fassunglos machen. Manche fühlen sich auch entmutigt und empfinden ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit angesichts der unheimlichen Entwicklung , mit der die akzeptierte und verharmloste brutale Gewalt gegen Andersdenkende und Oppositionelle immer mehr rote Linien überschreitet.

Doch der Reihe nach; shit happens. Tichys Einblick, dessen Kamerateam vor Ort selbst tätlich von Linksautonomen bei einer Gewerkschaftskundgebung attackiert wurde, kommentiert: „Die Gewalteskalationen in Gießen sind kein Zufall: Parteien, Kirchen und Gewerkschaften rufen Extremisten auf, nach Gießen zu kommen, geben ihnen Raum, unterstützen sie. Die Konsequenz ist ein Land, in dem politische Gewalt Alltag wird.“ Wahrlich: Die Ostzonenhexe Angela Merkel hat beim Aufbau eines linksfaschistoiden tiefen Staates ganze Arbeit geleistet. Verzichten wir angesichts relativ klarer Verhältnisse hier nun auf tiefgreifende Analysen; denn mittlerweile haben wir hier in Deutschland – wie nicht nur von Tichy beschrieben und inzwischen sogar in den USA und bei US-Präsident Donald Trump hinlänglich bekannt ist – eine bizarre, ökosozialistisch orientierte, staatsfinanzierte und gedungene „Volksfront“ gegen jegliche bürgerliche und rechte Vernunft, gegen die größte konservative Oppositionspartei AfD und gegen alle Abweichler.

Linksgrüner Gleichschaltungsapparat

Diese reaktionäre “Zivilgesellschaft” richtet sich letztlich gegen ein immer stärker rumorendes Volk und die vormals freien Bürger der BRD, die genug haben von einer Politik, die ihre Interessen erkennbar schon seit vielen Jahren verrät, indem sie diesen brachial entgegenhandelt und durchregiert. Der zu einem einzigen „Bündnis gegen Rechts“ transformierte linksgrüne Gleichschaltungsapparat ist längst zu allem bereit – und lässt alle Hemmungen fallen, autokratische und sogar diktatorische De-facto-Strukturen zu etablieren. Und genau auf ebendiesen „Final Countdown” ist er schon lange fixiert und taktisch ausgerichtet. Nicht erst in Gießen wurden die breiten paramilitärisch straff organisierten linken Aufmärsche und medialen propagandistischen Kampagnen über deutlich erkennbar; staatlich finanzierte Netzwerke folgen durchschaubarem Agendasetting und wohlorchestrierten Kampagnen.

Man denke etwa nur an die das künstlich aufgeblasene „Remigrations-Geheimtreffen“ von Potsdam als Resultat von volksverhetzenden “Correctiv”-Lügenmärchen, die öffentlich breit inszeniert und medial aufgeblasen wurden; oder an die legitimen, aber zum rechtsextremen Mob umdeklarierten Bauernproteste; oder an den Riesenschwindel des AfD-“Gutachtens” des Bundesverfassungsschutzes zur Anbahnung eines Parteiverbots. Vor allem aber sind es die staatlich inszenierten Massendemos “gegen rechts” und die “zivilgesellschaftlichen” Horden, die immer dann mobilisiert werden, wenn irgendjemand auch nur Anstalten macht, die Brandmauer zu überwinden. Aufmärsche gegen das Volk – das ist DDR pur. Und genau an diesem Punkt sind wir wieder.

Das Gegenteil von Demokratie

Und so ist es auch kein Zufall, dass nach Gießen nicht etwa die dortigen gewalttätigen, kriminellen Antifa-Angriffe auf die Staatsgewalt und auf friedliche AfD-Delegierte thematisiert oder angeprangert wurden, auch nicht die tausenden Fälle von Landfriedensbruch und schwerer Störung der öffentlichen Ordnung – sondern stattdessen im Berliner Senat eine Allparteien-Allianz dröhnte und beschloss, dass via Bundesrat nun endlich eine massive, breite Verbotsoffensive gegen die AfD angestoßen werden soll. Zeitgleich werden in Rheinland-Pfalz per Ministerdekret AfD-Bürgermeisterkandidaten politisch „weggeschossen“ und von demokratischen Wahlen ausgeschlossen, während Beamte eingeschüchtert werden, auch nur eine Nähe zu rechten Parteien zu riskieren.

Das sind diktatorische Methoden, das ist Gleichschaltung, das ist das Gegenteil von Demokratie – und all das passiert, nachdem die linksfaschistischen Schergen in Gießen ihre wahre Fratze gezeigt haben. Inzwischen fallen alle Hemmungen, und dafür gibt es einen Grund: 2026 drohen den wahlweise als System-, Kartell- oder Altparteien zu bezeichnenden Machtusurpatoren des Merkelschen tiefen Linksstaats, der neuerdings sogar offen gegen den erklärten Wählerwillen agiert, bei mehreren Schlüssellandtagswahlen erhebliche Schlappen und Mandatsverluste. Der in Geißen in offene Gewalt mutierte Amoklauf dieser SED 2.0 ist nun on the run – und dürfte mit zunehmender Nervosität nach jeder weiteren Umfrage, im Angesichts des drohenden Machtverlustes, mehr an Fahrt aufnehmen. Es wird eine Welle der Gewalt geben, Anschläge gegen AfD-Politiker werden sich häufen, die Eskalation steigert sich weiter. Mit der politisch bereits jetzt gelenkten Justiz wird möglicherweise auch das AfD-Verbot kommen. Spätestens dann wird es hierzulande dann in etwa so gemütlich werden wie in Venezuela oder Kuba. Wetten, dass…?