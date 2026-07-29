Endverstrahlte Linke demonstieren gegen Abschiebung afghanischer Schwerkrimineller

Gestern demonstrierten sie wieder leidenschaftlich und voller Inbrunst am Flughafen Leipzig Halle: 260 endverrückte Vertreter unserer gutmenschlichen Vielfaltssekten waren versammelt, um gegen einen der viel zu seltenen, zu reinen Show-Placebos verkommenen Abschiebeflüge aufzubegehren und diesen Verlust von Kulturbereicherern und Fachkräften für dieses Land zu verhindern und zu betrauern. Die Bundesregierung hatte sich tatsächlich wieder einmal dazu durchgerungen, 31 Afghanen in ihre Heimat abzuschieben. Bei den Protesten durften natürlichen die üblichen Parolen der Asyl- und Migrationsindustrie nicht fehlen: „Protect people, not borders – remember you’re rich, your passport is a privilege“, „Stop Deportations – Solidarität“, „Freedom of Movement“, „Refugees Welcome“ – und natürlich auch der Klassiker “Kein Mensch ist illegal“.

Letztgenannter Satz ist im aktuellen Fall gleich mehrfach absurd: 30 der Abgeschobenen waren wegen schwerster Verbrechen vorbestraft, wie versuchter Mord, Vergewaltigung, versuchter Totschlag, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Nötigung, Hehlerei, Geldfälschung, schwerer Raub, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und immer wieder gefährliche Körperverletzung, mit und ohne Messer; ein summarisches Strafregister, das in Vormerkelzeiten nicht einmal eine deutsche Kleinstadt aufs Kerbholz gebracht hätte. Und das bei nur 30 Afghanen von insgesamt 420.000 hier in Deutschland Lebenden, deren statistischer Anteil an der Gewaltkriminalität ausweislich Polizeistatistik um ein Vielfaches höher als ihr eigentlichen Gesamtbevölkerungsanteil ist. Wobei Ex-Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem Aufnahmeprogramm wohlgemerkt alles dafür tat, um diesen Bevölkerungsanteil zu erhöhen – und auch die derzeitige Bundesregierung fliegt “Ortskräfte” weiter ein, so dass der Effekt solcher Abschiebeflüge gleich null ist und sogar überkompensiert wird.

Deutschlands suizidal-schizoide Linke auf die Barrikaden

Diesen Abschiebeflug von 30 Schwerverbrechern und einem abgelehnten Asylbewerber, der angesichts der allgegenwärtigen Migrantenkriminalität noch nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutet, verkaufte Innenminister Alexander Dobrindt als entschlossene Maßnahme im Rahmen der angeblichen Migrationswende. „Abschiebungen nach Afghanistan werden konsequent fortgesetzt. Wer unsere Sicherheit bedroht, hat in Deutschland keine Bleibeperspektive. Unsere Gesellschaft hat ein klares Interesse daran, dass Straftäter unser Land verlassen müssen“, tönte er. Dabei wimmelt es in Deutschland von tickenden islamistischen Zeitbomben. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es bundesweit rund 450 islamistische Gefährder gibt, zudem 9.110 gewaltorientierte Islamisten, die entweder gewalttätig oder gewaltbereit sind oder Gewalt befürworten. Dabei handelt es sich aber um bloße Schätzungen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 28.645 (!) Islamisten erfasst, 2.600 davon allein in Berlin.

Mehr als 900 von ihnen gelten als gewaltorientiert und auch hierunter sind zahlreiche Afghanen. Von einer entschlossenen Bekämpfung dieser Gefahr kann also keine Rede sein, ganz abgesehen davon, dass die Zahl der „normalen“ migrantischen Kriminellen, die ebenfalls längst ausreisepflichtig sind und nicht abgeschoben werden, natürlich noch um ein Zigfaches höher liegt. Und selbst für den gestern ausgeflogenen kriminellen Bodensatz von 30 schwerkriminellen und gemeingefährlichen Afghanen (Subjekte, die nie und nimmer deutschen Boden jemals hätten betreten dürfen, die dieses Land Abermillionen gekostet und seine Bevölkerung bedroht und geschädigt haben!) gehen Deutschlands suizidal-schizoide Linke auf die Barrikaden und versuchen ihre Abschiebung zu verhindern.

Die dümmsten Kälber…

Mit bunt bemalten und gebastelten Schildern und Transparenten für das Bleiberecht von Schwerkriminellen einzutreten: ausgeprägter war das Stockholm-Syndrom dieses dekadenten Milieus wohl selten zu bestaunen als hier. Luca Müller, die Sprecherin des linken Bündnisses, das die Protestversammlung angemeldet hatte, bramarbasierte wirr zusammen, diese Abschiebungen könnten „nur aufgrund der Hinterzimmerdeals der Bundesregierung mit den Taliban stattfinden“. Während von allen Seiten islamistische Gewalt in Bezug auf den CSD verurteilt werde, unterstütze die Bundesregierung mit ihren Deals die islamistischen Taliban, empörte sich eine andere Sprecherin. Das Bündnis forderte die Bundesregierung daher auf, jegliche Zusammenarbeit mit den „menschenverachtenden und frauenfeindlichen Taliban“ ebenso wie Rückführungen nach Afghanistan zu beenden, da diese grundsätzlich nicht zu rechtfertigen seien – auch nicht bei verurteilten Straftätern.

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Linke beklagen also, dass Menschen des Landes verwiesen werden, die ihnen bedenkenlos die Kehlen durchschneiden oder se vergewaltigen würden. Dass diesen Verbrechern unter den Taliban nicht die geringste Gefahr droht und es selbst dann nicht die Aufgabe Deutschlands sein könnte, Schwerstkriminelle zu beherbergen, die jedes Aufenthaltsrecht verwirkt haben, kommt solchen verstrahlten Gestalten gar nicht in den Sinn. Es ist genau so, wie es sinngemäß in einem am Wochenende viral gegangenen X-Beitrag heißt: Sie werden noch die Steine in Regenbogenfarben bemalen, mit denen sie gesteinigt werden.