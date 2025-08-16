Energiepolitische Geisterfahrt: Eon-Chef plädiert für die Wende der Wende

Deutschland war schon immer stolz auf seine großen Ideen. Den Buchdruck. Das Automobil. Die Bratwurst. Und nun die Energiewende. Ein Projekt, das so ambitioniert ist, dass man es fast mit einer Weltumsegelung vergleichen könnte – nur, dass wir unterwegs erst den Kompass erfinden, dann die Seekarten zeichnen und am Ende feststellen müssen, dass das Schiff irgendwo im Gebirge gelandet ist. Das bisherige Motto: Erst einmal Windräder und Solarfelder hinstellen, möglichst viele, möglichst schnell. Der Strom findet seinen Weg dann schon irgendwie. Dass dieser Weg oft quer durchs Land führt, vorbei an überlasteten Netzen und über die Konten von ein paar sehr glücklichen Netzbetreibern, scheint zweitrangig. Hauptsache, die Ausbauzahlen stimmen und die Pressefotos sehen schön aus.

Nun meldet sich Eon-Chef Leonhard Birnbaum zu Wort. Ein Mann, der Strom nicht aus der Steckdose bekommt, sondern aus der Unternehmensbilanz. Er ruft zu einer Wende der Wende auf. Klingt kompliziert, ist aber im Grunde einfach: Weniger blind bauen, dafür gezielter. So wie man auch nicht zehn Kühlschränke kauft, nur weil es gerade ein Angebot gibt, und vor allem nicht, wenn die Küche schon voll ist. Birnbaum beschreibt, was jeder Energiepraktikant im ersten Lehrjahr lernt: Strom dort zu erzeugen, wo er nicht gebraucht wird, ist teuer. An der Küste drehen sich die Rotoren, während im Süden die Industrie auf Strom wartet. Das Netz ächzt, die Kosten steigen und am Ende wundern sich Bürger und Unternehmen, warum ihre Rechnung so aussieht, als hätten sie heimlich ein Schwimmbad beheizt.

Die Realität hält sich selten an Tabellen

Besonders “liebevoll” nimmt Birnbaum die Subventionspraxis auseinander: Wind und Sonne seien zwar kostenlos, doch das drumherum sei ein Goldesel für alle, die sich rechtzeitig in die Fördertöpfe setzen. Manche Anlagen hätten sich längst selbst getragen, würden aber weiter gefördert, als seien sie zarte Orchideen, die ohne Geldregen verwelken. Der Eon-Chef hält wenig von Planwirtschaftsromantik. Die Fünfjahrespläne, die den Strombedarf in der Zukunft angeblich auf die Kilowattstunde genau kennen, hätten den Charme einer Wettervorhersage im Juli für den Dezember, stellt er trocken fest. Die Realität hält sich selten an Tabellen.

So kommt es, dass an manchen Sonntagen der Strompreis ins Negative fällt, weil Sonne und Wind gleichzeitig Überstunden machen, während niemand zu Hause ist, um das Bügeleisen anzuschalten. Der Überschuss wird dann für teures Geld abgeregelt. Das ist so, als würde man ein perfekt gebratenes Steak wegwerfen, weil der Tisch schon gedeckt ist. Birnbaums Vorschläge klingen altmodisch und deshalb fast radikal – und man fragt sich, wie es sein kann, dass man sie seit Jahren ignoriert hat: Erst denken, dann bauen! Mehr Digitalisierung, damit Strom flexibel genutzt werden kann! Verbraucher und Betriebe sollen ihren Bedarf verschieben können, statt starr am Tagesrhythmus zu hängen! Subventionen streichen, die keinen erkennbaren Nutzen mehr bringen!

Wie Autobahnen ins Nichts

All das könnte Milliarden sparen – und dennoch genug grünen Strom liefern. Natürlich ist nicht zu übersehen und sollte der Vollständigkeit halber nicht vergessen werden, dass auch Eon von geordneten Netzausbauplänen profitiert. Doch selbst wenn in Birnbaums bitterer Bestandsaufnahme Eigeninteresse mitschwingt, ist der Kern seiner Kritik doch schwer zu bestreiten. Niemand würde Autobahnen ins Nichts bauen, nur weil die Asphaltproduktion so gut läuft. In der Energiepolitik jedoch scheint es geradezu ein Wettbewerb zu sein, wer die meisten Baustellen pro Quadratkilometer vorzuweisen hat.

Ob die Regierung Merz den Weckruf dieses Energiemanagers ernst nimmt, bleibt offen. Vielleicht beschließt man, alles noch einmal zu prüfen, vielleicht werden nur ein paar Pflaster geklebt, bis die nächste Wahl vorbei ist. Vielleicht pfeift man Birnbaum auch zurück. Sicher ist nur eins: In Deutschland ändert sich meistens erst etwas, wenn vorher feierlich versprochen wird, dass alles so bleibt, wie es ist. Und so dreht sich die Wende weiter im Kreis. Nur diesmal vielleicht mit etwas weniger Schwindel. Das alles mutet nur noch verrückt an – zumindest für “Undoofen” in diesem Land.