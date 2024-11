„Energiewende“: Einmal von Deutschland nach Australien und zurück

Von der australischen Wüste bis ins vormalige Industrieland Deutschland zeigt sich dieser Tage einmal mehr, was man bei klarem Verstand schon längst weiß: Mit Strom aus Windrädern und Siliziumbrettern kann nicht einmal eine Kleinstadt mit 3.600 Sonnenstunden pro Jahr zuverlässig versorgt werden, geschweige denn eine Industrienation mit weit ungünstigeren klimatischen Bedingungen. Es war vor ziemlich genau 30 Jahren, als ich vom australischen Adelaide zu einer Busfahrt durch den südlichen Teil des Kontinents aufbrach. Erst im Laufe der Reise wurde mir klar, wie groß dieses faszinierende Land ist. Nach den ersten fünfhundert Kilometern im Greyhound erreichten wir einen Ort, dessen Namen mir von geglückten spätpubertären Aktienexperimenten her bekannt war: Broken Hill. Das Städtchen ist von weitem vor allem durch große Abraumhalden und Minentürme in der platten, rötlichen Wüste erkennbar.

Im benachbarten Silverton wurde im Jahr 1885 die Broken Hill Proprietary Company Limited gegründet. Heute ist die BHP Group Limited eines der weltweit größten Bergbauunternehmen. Aus Silverton wurde nach einem kurzen Silberrausch, der um die dreitausend Einwohner mit sich brachte, wieder eine Geisterstadt, in der gegenwärtig nur noch um die 50 Menschen hausen. Denn bald wurden in Broken Hill selbst deutlich ergiebigere Erzvorkommen entdeckt; neben Silber wird dort bis heute hauptsächlich Blei und Zink abgebaut. Seit 2018 ist nördlich von Silverton ein Windpark mit 58 Windkraftanlagen und einer Nennleistung von 200 Megawatt in Betrieb. Die einprägsamste Erinnerung war damals die weißen Kniestrümpfe, oben fünf Zentimeter breit umgeschlagen, die das Buspersonal in Broken Hill zusammen mit kurzer Hose, Kurzarmhemd und Krawatte trugen: Züchtige, dicke Wolle bis zum schamlos entblößten, haarigen Knie, bei geschätzten zweiunddreißig Grad im Schatten.

Igittigitt-Diesel-Generatoren heiß begehrt

Wie viele andere Verwaltungsorgane der westlichen Hemisphäre wurde auch der Stadtrat von Broken Hill die fette Beute des Klimawahns. In einem Fünfjahresplan dokumentierte das Stadtparlament seinen Geisteszustand. Dutzende Maßnahmen sollen u.a. für den Endsieg in Sachen “100 Prozent Klimaneutralität” sorgen. Wie gut das funktioniert, zeigte sich, als am Donnerstag, dem 17. Oktober, ein Gewittersturm sieben verrostete Masten der einzigen Überlandleitung zerstörte, die Broken Hill an das australische Stromnetz anbindet. Zunächst waren offenbar “nur” 10.000 Einwohner der weiteren Umgebung von dem einsetzenden Stromausfall betroffen.

Ein Igittigitt-Diesel-Generator aus den 1980er Jahren erhielt in Broken Hill die Energieversorgung zunächst einigermaßen aufrecht – aber eben nur für drei Tage. Allein der Aufsichtsbehörde ist es zu verdanken, dass der Generator überhaupt noch bereitstand; der Energieversorger selbst hatte das, dank neuester Technik, für unnötig gehalten. Doch am Montag, dem 21. Oktober, war es dann auch mit der Notversorgung des Städtchens selbst vorbei. Das Aggregat gab wohl seinen Geist auf, und ein weiterer Ersatzgenerator war nicht einsatzfähig.

Auf einen Schlag „100 Prozent klimaneutral”!

Immerhin war die Stadt damit, bis auf den Autoverkehr, auf einen Schlag “100 Prozent klimaneutral”! Doch die Sektkorken knallten trotzdem nicht. Bei Temperaturen um vierzig Grad fällt es ohne Strom auch recht schwer, den Sekt kaltzustellen. Restaurants und Geschäfte stellten ihren Betrieb ebenso ein wie alle drei Erzminen in der Umgebung. Ein dank ausgefallener Klimaanlage verschwitzter Kinobetreiber berichtete über seine Not: In kurzer Zeit liefen Schäden im Millionenhöhe auf, und insgesamt 20.000 Einwohner waren tagelang ohne Strom. Kleinere Igittigitt-Verbrenner-Generatoren wurden eilig herbeigeschafft und angeworfen, um wenigstens einzelne Einrichtungen mit Strom zu versorgen. Auch Gaskocher und Taschenlampen erwiesen sich bei der Flucht aus der hunderprozentigem Klimaneutralität als begehrt und hilfreich.

Nun gibt es bei Broken Hill nicht nur die genannte Windfarm von Silverton mit 200 Megawatt Leistung, sondern auch noch eine Solarfarm mit 50 Megawatt. Nach dem Sturm schien die Sonne auch gleich wieder. Das “Erneuerbare-Energien”-Paradies Broken Hill verfügt darüber hinaus auch noch über einen hochmodernen Batteriespeicher mit 100 Megawattstunden Kapazität. Insgesamt wurden in den letzten Jahren um die 650 Millionen Aussie-Dollars, rund 400 Millionen Euro, in die Infrastruktur von Broken Hill investiert. Das Problem ist, dass diese astronomisch teure Infrastruktur nicht einmal dazu in der Lage ist, Strom in der Stabilität zu erzeugen, die auch nur ein kleines Stadtnetz benötigt. Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen in einem Stromnetz ständig ausbalanciert werden, da sonst Über- oder Unterspannungen entstehen, die angeschlossene Geräte und Netzinfrastruktur zerstören können. In einem solchen Fall wird das Netz zur Schadensverhütung heruntergefahren und die Versorgung fällt aus.

Goldene Nasen für windige Investoren

Es ist eine jahrzehntelang bekannte Tatsache, dass erneuerbare Energieträger eine doppelte Infrastruktur benötigen, weil sie nicht grundlastfähig sind. Die Rechnung, die die Sonne nicht stellt, stellen dafür die Hersteller und Betreiber der notwendigen Doppelinfrastruktur. Bei der gegenwärtigen Nebelflaute in Deutschland sind dies die Energiekonzerne der Nachbarländer, die uns beispielsweise am 7. November Strom zu sagenhaften 820 Euro pro Megawattstunde verkauft haben – bei einem Endverbraucherpreis von um die 420 Euro pro Megawattstunde, beziehungsweise 42 Cent pro Kilowattstunde. Diese Doppelkosten wurden in Deutschland mit dem vom damaligen grünen Umweltminister Jürgen Trittin und seinem Staatssekretär Rainer Baake propagierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) herbeisubventioniert. Die Regierung Schröder/Fischer setzte dieses im Jahr 2000 in Kraft; bis heute wurde das EEG achtmal novelliert und auch unter den vier von Angela Merkel geführten Regierungen im Kern nicht verändert.

Baake war später erster Direktor der Lobby-Organisation “Agora Energiewende” (bekannt vom Lobby-Skandal in Robert Habecks Wirtschaftsministerium um Ex-Staatssekretär Patrick Graichen), die vom einflussreichen amerikanischen Stiftungs-Aktivisten Hal Harvey gegründet wurde. Die “Zeit” nennt Harvey den “mächtigsten Grünen der Welt”; er war maßgeblich an der Skandalisierung der Diesel-Manipulationen durch VW im Jahr 2015 beteiligt und schwärzte gemeinsam mit Elon Musk das Unternehmen in einem Brief an die kalifornische Umweltbehörde CARB an. Beste Verbindungen unterhält Harvey zu den Investment-Firmen im Silicon-Valley, die sich mit der Energiewende goldene Nasen verdienen. Ob die enormen Investitionen auch für preisgünstigen und zuverlässigen Strom sorgen, ist für die Investoren zweitrangig, wenn ihre Gewinne erst einmal eingefahren und mittels Offshore-Steuerverkürzung maximiert sind. Der erste kalifornische Windmühlen-Rausch endete bereits Anfang der Neunziger mit der Abschaffung der Abschreibungsmöglichkeiten, die ihn ein Jahrzehnt zuvor gestartet hatten.

Höchste Strompreise weltweit

Über das Strom-Debakel in Broken Hill und die Diskussion über den Einstieg Australiens in die Kernenergie gibt es eine sehr aufschlussreiche Video-Doku. Ach ja: Das Prinzip, mit dem in Broken Hill Energie für theoretisch über 100.000 Haushalte erzeugt werden sollte, realiter jedoch die rund 10.000 Haushalte von Broken Hill nachts ins Dunkle und tagsüber ins Heiße geschickt und zusätzliche Millionenschäden verursacht wurden, wird von unserer politischen Elite seit zwei Jahrzehnten auf ein Industrieland mit um die 84 Millionen Einwohnern eins zu eins übertragen. Das offenbar gewollte Ergebnis sind schon jetzt die höchsten Strompreise weltweit und eine Massenflucht der Industrie. Wer die dafür verantwortlichen Parteien weiterhin wählt, findet’s offenbar gut. Da kann man dann nicht mehr helfen.

Sollte doch noch ein überfälliges Umdenken einsetzen, wird es gleichwohl Jahrzehnte dauern, die Folgen dieser Geisterfahrt zu korrigieren. Deutschland wird es ergehen wie Silverton: Als die Quellen des Wohlstands versiegten, wurde Silverton zur Geisterstadt. So wird auch aus Deutschland nach der Deindustrialisierung wohl ein Geisterland werden – jedoch ein bewohntes. Denn anders als in Silverton dürfte sich ein Fortzug für 84 Millionen Einwohner unmöglich gestalten. Irgendwann werden in der Schweiz und in Österreich die Zugbrücken hochgezogen. Was das für das täglich neu auszuhandelnde Zusammenleben im Geisterland bedeutet, will man sich nicht ausmalen. Für Hinweise, was uns vor dieser Dystopie bewahren wird, ist der Autor dankbar.