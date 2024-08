England macht Faesers feuchte Träume wahr: Knast für Familienvater wegen “Who the fuck is Allah”-Ausruf

Die linke britische Labour-Regierung verfällt bei der Aburteilung der Teilnehmer der migrationskritischen Proteste in regelrechte Exzesse, die zugleich lächerlich und zutiefst beängstigend sind. Nun wurde der 61-jährige David Spring zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Ende Juli bei einer Demonstration in der Nähe der Downing Street in London “Who the fuck is Allah“ („Wer, verdammt noch mal, ist Allah“) skandiert hatte. Zudem gehörte er zu einer Gruppe, die aus einem abgesperrten Bereich ausgebrochen war und deshalb mit Polizisten aneinandergeriet. Dabei beschimpfte er die Beamten auch als „Wichser“, stimmte in Sprechchöre wie „Ihr seid keine Engländer mehr“ ein und äußerte seine Ablehnung der Islamisierung. Gut eine Woche später schlug dann der Staatsschutz bei ihm auf; am 8. August wurde Spring verhaftet. Gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärte er, nicht zum randalieren in die Hauptstadt gekommen zu sein, sondern um seinen Unmut über die Unterbringung von Migranten in Hotels kundzutun.

Das Bekenntnis, sich zu schämen und die Bitte um Entschuldigung, die er dem Gericht über seinen Anwalt übermitteln ließ, hatten keinen Erfolg: Im Eilverfahren wurde er, wie andere “Unruhestifter”, abgeurteilt, womit die erodierende britische Staatsgewalt die brodelnde, kurz vor der gesellschaftlichen Machtergreifung stehende, hochgradig militante muslimische Community zu besänftigen versucht. Deshalb wird, wie dies zunehmend auch in Deutschland der Fall ist, indigenen Missetätern und um die Zukunft ihrer Heimat bangenden Einheimischen kein Pardon gegeben, während Täter mit Migrationshintergrund zunehmend Narrenfreiheit genießen. Dass dieser Totentanz der Justiz am Ende nur den Niedergang jeder rechtsstaatlichen Ordnung beschleunigt und einen früher oder später ohnehin unweigerlichen Bürgerkrieg näherrücken lässt, darf in England allerdings ebenfalls nicht ausgesprochen werden.

Satanische Perversion

Die Verteidigung Springs, der 42 Jahre als Lokführer tätig war und nun im Ruhestand ist, er sei zusammen mit viel jüngeren Männern in die Ausschreitungen geraten, konnte Richter Benedict Kelleher ebenso wenig erweichen wie seine Bitten um Gnade, da seine Frau bei sehr schlechter Gesundheit sei und er sich um sie kümmern müsse. Mit der willkürlichen Begründung, Springs Handlungen hätten andere zu Unruhen “ermutigen” können und dies womöglich auch getan, verurteilte er ihn zu anderthalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung. Die Freiheitsstrafe sei notwendig, um andere von ähnlichem Verhalten abzuhalten.

Die Bosheit und geradezu satanische Perversion dieser Vorgänge lassen nur noch schaudern: Da wird ein pensionierter Lokführer mit festem Wohnsitz, der unter normalen Umständen allenfalls zu einer moderaten Geldstrafe verurteilt worden wäre, für 18 Monate ins Gefängnis, weil er bei einer Demonstration mit Polizisten aneinandergeriet. Würden derartige Maßstäbe auch in anderen Fällen angewandt, müssten etliche Klimakleber, auch in Großbritannien, für mindestens zwanzig Jahre oder mehr einfahren, von migrantischen Vergewaltigern und muslimischen Landfriedensbrechern ganz zu schweigen. Da es sich aber um einen weißen Arbeiter handelt, kann keine Strafe drakonisch genug sein. Die Regierung will offensichtlich so viele Exempel wie möglich statuieren, um weitere Proteste möglichst im Keim zu ersticken. Das ist der einzige Grund für die Schnellgerichte, die den Delinquenten Strafen von grotesker Unverhältnismäßigkeit aufdrücken sollen. Die völlig willkürliche „Hass-und-Hetze“-Gesetzgebung unter Labour-Premier Keir Starmer führt zu einer immer weiteren Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dass ausgerechnet in deren Mutterland derartige Zustände entstehen konnten, ist ein schlimmes Fanal für Kontinentaleuropa – da zu befürchten steht, dass eine entsprechende ähnliche Entwicklung in Ländern wie Frankreich oder Deutschland noch extremer ausfallen wird. Immer mehr Menschen in England werden sich inzwischen fragen, wozu sie eigentlich aus der EU ausgetreten sind, wenn sie deren Zensurregime und Freiheitsfeindlichkeit nun von der eigenen Regierung und auch noch in verschärfter Form serviert bekommen. Man kann nur hoffen, dass von der britischen Liebe zur Freiheit noch genug übrig ist, dass die Gutsherrenjustiz der Starmer-Regierung zum Bumerang für sie wird und den woken Exzessen endlich ein Ende bereitet wird.