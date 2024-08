Enissa Amani und das Versagen des Staatsfunks

Wenn man in einer Talkrunde schon Julia Klöckner zustimmen muss, dann muss es wahrlich schlimm um die anderen Diskutanten aussehen: Neben Philip Peyman-Engel, Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen“, begaben sich in die „Hart aber fair“-Runde vom 12. August ansonsten ausnahmslos Totalausfälle. Da haben wir zum einen Lamya Kaddor, die inzwischen für die Grünen im Bundestag angekommen ist und vor allem dadurch bekannt wurde, dass sie als islamische Religionslehrerin eine Klasse betreut hatte, aus der zwei Schüler später zum Islamischen Staat gegangen sind, um sich, statt sich auf den Hauptschulabschluss vorzubereiten, dort lieber als Terroristen zu verwirklichen. Anschließend schrieb Kaddor ein Buch und war von ihrer Autorentätigkeit und dem Schuldienst so traumatisiert, dass sie erst mal zwei Jahre nicht arbeiten konnte. Nun ist sie im Bundestag. Eine ganz normale Politikerkarriere bei den Grünen.

Doch die schwere Frau aus Ahlen war bei weitem nicht der Höhepunkt dieses gruseligen Ensembles: Auch Enissa Amani gab sich und ihrer Unmaßgeblichkeit in Louis Klamroths Sendung die Ehre, indem sie in einer Art hysterischen Anfalls (vor 150 Jahren wurden Frauen deswegen noch klinisch behandelt) ihren Hass auf Israel zum Besten gab. Man muss Peyman-Engel wirklich zugutehalten, dass er angesichts von Amanis Auftritt nicht die Fassung verlor; ich hätte das nicht geschafft. Chapeau an dieser Stelle!

Der ÖRR zensiert schamlos

Was aber noch weitaus schwerer wiegt als die schwere Frau aus Ahlen und die Tatsache, dass Frau Amani den tiefen Teller nicht erfunden hat, ist, dass letztere überhaupt eingeladen wurde. Oder anders gefragt: Warum wird eigentlich nicht auch Frank Franz, Vorsitzender von „Die Heimat“ (ehemals NPD) eingeladen? Es wäre dasselbe Kaliber. Denn eine Frau, die ganz offen mit dem islamofaschistischen Mullah-Regime sympathisiert und sich dessen Symbole zu eigen macht, bekommt hier eine Bühne geboten, um ihren Hass auf Israel zu feiern. Amani wirkt wie das Sprachrohr der Mullahs, die Posaune der Hamas und die Lautsprecherin der Hizbollah in einem. Bezahlt wird das von Ihren Zwangsgebühren.

Vielleicht aber kann man es auch anders sehen: Eben indem sie im Staatsfunk spricht, kann jeder sehen, welche Agenda sie vertritt. Ich bin für freie Rede. Allerdings möchte ich schon selbst entscheiden, ob und wofür ich bezahle oder eben nicht. In einem öffentlich-rechtlichen Programm kann ich nicht wählen – ich muss einfach bezahlen.

Frau “Piep” und ihr persönliches Judenproblem

Ich muss Sarah Bosetti bezahlen. Ich muss die schwere Frau aus Ahlen bezahlen, die jetzt sogar noch im Bundestag von meinen Steuergeldern frisst. Und ich muss einen Auftritt von Frau Amani bezahlen, bei dem diese ungeniert ihr persönliches Judenproblem zum Ausdruck bringt. Doch der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hat nichts gelernt. Mehr noch: Er vergeht sich an der freien Rede.

In einem RBB-Podcast von Florian Schroeder und Serdar Somuncu wurde Ende letzten Jahres von Somuncu Folgendes gesagt (aber nicht gesendet, da durch Zensurgeräuschen überdeckt): „Ich möchte da noch mal ein paar Personen benennen. Eine #PIEP# zum Beispiel, die sich Menschenrechtlerin nennt, die sich ablichten lässt mit Frauen, die ganz klar antisemitisch sind, die Kontakt hat zu Kreisen, die sich ganz deutlich antisemitisch äußern. Die darf sich nicht Menschenrechtlerin nennen (…). Und es gibt noch viele andere Leute, die ich auf Twitter lese, die mit einer Unverhohlenheit – die von mir eben erwähnte #PIEP# – antisemitische Propaganda machen.“

Rotweinschwenkende Wohlstandsgrüne

Frau „Piep“ ist hier nicht etwa die schwere Frau aus Ahlen, auch nicht Sarah Bosetti – sondern Somuncu spricht von Enissa Amani. Und natürlich hat er recht. Eine Person, die mit den Mullahs kuschelt, wo jeder weiß, dass aus Teheran der 7. Oktober gesteuert wurde, muss – im Sinne der freien Rede – hart angegangen werden dürfen. Davon konnte bei “Hart aber fair” gestern keine Rede sein und rätselhaft bleibt, warum ein so blutleerer Moderator wie das ehemalige „Wunder von Bern“, Louis Klamroth, hier nicht energischer moderierte. Vielleicht kann er es nicht besser; nein: ganz bestimmt kann er es nicht besser. Gruß an Luisa Neubauer an dieser Stelle.

Wenn man in einer Talkrunde Julia Klöckner zustimmen muss, so spricht das einerseits für die ehemalige Pfälzer Weinperle; andererseits spricht es, weil auch sie den tiefen Teller nicht erfunden hat, umso mehr gegen die restlichen Gäste (Peyman-Engel ausgenommen). Es ist tragisch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nichts aus seinen Fehlern gelernt hat. Was die “Öffis” bieten, ist und bleibt ein Programm für ein zu Tode saturiertes, wohlstandsverwöhntes Volk, das zwischen Beamtenbesoldung A12 und A13 eingesperrt ist, rotweinschwenkend Bosetti glotzt, die schwere Frau aus Ahlen wählt und nichts, aber auch gar nichts verstanden hat.