Entdämonisierung des Verteufelten: Linke schäumen über Höcke-Interview

Nach dem viereinhalbstündigen Interview von Ben “Ungeskripted” Berndt mit Björn Höcke, das mehrere Millionen Menschen sahen, schäumt das mediale Establishment. Man dürfe “Faschisten” keine Bühne bieten und sie nicht “ohne Einordnung” ausreden lassen, so der Tenor. Was sie in Wirklichkeit empört: In diesem Gespräch führt Höcke praktisch alles ad absurdum, was ihm seit Jahren unterstellt und an Etiketten angeheftet wird. Und wenig fürchten Linke mehr als die Entdämonisierung der von ihnen Verteufelten – unter anderem Kubitschek, Krah, Sellner und eben auch Höcke. Denn wenn der Teufel nicht existiert, verlieren hunderttausende Exorzisten ihre Daseinsberechtigung. Insofern ist das Interview durchaus als Erfolg zu begrüßen.

In der ganzen Euphorie über den Auftritt geht mir aber fast schon wieder etwas vom klaren Blick auf die Realpolitik verloren. Was Deutschland vor allem anderen braucht, ist eine Vision zur Rückgewinnung ökonomischer Stärke, denn ohne diese wird keine einzige aller denkbaren Regierungskonstellationen in der Lage sein, dieses Land zu einer Aufbruchsstimmung und in eine halbwegs brauchbare Zukunft zu führen. Es geht jetzt nicht mehr um Personen, Parteien und politische Wettspiele.

“Make Germany Great Again”: Fast ein Ding der Unmöglichkeit

Dies alles muss zurücktreten hinter einem unverzichtbaren Wiederaufbauprogramm, das weit über Deutschland hinausreicht und nur geostrategischer Natur sein kann; eine, wenn man so will, MGGA-Agenda – “Make-Germany-Great-Again” –, die allerdings schon bei ihrer Benennung jedem deutlich macht, dass dies in unserem genuin unpatriotischen Staatsgebilde fast ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Ich habe zwar zum Patriotismus als Ausgangspunkt einiges Richtige gehört, aber leider nur wenig über das Verhältnis des Sozialstaates zur Wirtschaft und zur Leistungsgesellschaft. Das hat etwas damit zu tun, dass der dysfunktionale Staat zuerst sich selbst reformieren, in gewisser Weise auch hinter die Märkte zurücktreten und sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren muss. Organisationen neigen naturgemäß aber immer dazu, ihren Einflussbereich maximal auszudehnen und zu einem „to big-to-fail-Status“ zu kommen. Wenn die Politik das nicht überwindet, wird sie nicht zur Demokratie zurückfinden, sondern als Staatskultur immer weiter metastasieren. Hier liegt bekanntlich auch bei Herrn Höcke noch ein Dunkelfeld, das durchaus Enttäuschungspotenzial hat. Denn sollte, wenn es so weit ist, auch einer bürgerlich-konservativen Regierung keine echte Umkehr gelingen, wäre wahrlich die letzte Patrone verschossen.