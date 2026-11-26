Am 25. November startete auf RTL+ die Show „Virgin Island – Unberührt im Paradies“. Zehn Erwachsene zwischen 21 und 36 Jahren – fünf Frauen, fünf Männer –, die nach eigenen Angaben noch nie Sex hatten (eine Kandidatin ist sogar ungeküsst), ziehen in eine Villa in Mexiko. Sieben Experten, darunter Sexualtherapeuten und Sexarbeiter, sollen sie begleiten. RTL betont, Sex sei kein Ziel und kein Pflichtprogramm; es gehe um “persönliche Entwicklung, Nähe, Grenzen und Selbstwert”; gefilmt werde “sensibel”, Zustimmung könne jederzeit zurückgezogen werden.⁠ Es ist das übliche Tarnkleid der rührenden Fürsorge, mit dem hier die schamlose voyeuristische Ausbeutung privatester Intimität propagiert wird. Sexualität als die letzte Mystik unserer Zeit wird so profanisiert. Die “Pornification“ einer ihrer eigenen Dekadenz müden Gesellschaft, die längst abgestumpft gegen alle Reize ist, hat sich endgültig totgelaufen.

Wenigstens regt sich noch ein wenig Protest: Online reagierten viele Zuschauer irritiert bis entsetzt; Begriffe wie „verstörend“ oder „krank“ fallen in den Kommentarspalten. Doch diese Stimmen markieren das schwächer werdende Echo aus einer Zeit, als es noch Scham- und Anstandsgrenzen gab. Diese sind jedoch im öffentlichen Raum, dank der erfolgreichen Beseitigung jeglicher moralischer Standards und für sie einstehenden Autoritäten, vollends beseitigt. “Virgin Island“ ist dafür nur ein weiterer Beweis. Die deutsche Fassung des Schundformats ist eine Adaption der gleichnamigen britischen “Channel 4”-Serie, die bereits 2025 für Aufsehen sorgte. Dort kam es zu tatsächlichen sexuellen Handlungen mit sogenannten “Surrogates” vor laufender Kamera – ein Punkt, der auch in Deutschland heftig diskutiert wird.

Voyeurismus und Quoten

Objektiv und kritisch betrachtet handelt es sich hier natürlich kaum bis gar nicht um irgendeine Form der “Therapie”, sondern vielmehr um den Versuch einer nächsten Eskalationsstufe des Reality-TV, das ohnehin nur noch wenige Tabus ausspart; Live-Hinrichtungen (zumindest in westlichen Ländern), Vergewaltigungen oder Amputationen haben es noch nicht auf die Mattscheibe geschafft. Die gezeigte Menschenverachtung des Entjungferungsformats ist jedoch jetzt schon weitreichend; dies umso mehr, als die ausgewählten Kandidaten bei “Virgin Island” oftmals belastete Biografien aufweisen: Mobbing, Autismus, Körperscham, Einsamkeit. Genau diese Verletzlichkeiten werden hier zum Kapital für billigste TV-Unterhaltung.

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Selbst wenn formal, wie der Sender betont, keine Pflicht zur Entjungferung bestehe, so erzeugt das Setting – Experten, Kameras, Millionenpublikum, Erwartungshaltung der Zuschauer – einen extremen Druck: Wer sich nicht „öffnet“, erscheint als Versager. Die Grenze zwischen freiwilliger Selbsterfahrung und der Kommodifizierung intimster Momente verschwimme so gewollt, schreibt auch “Bild“. Der quotengeile Sender RTL wiederum redet sich zynisch heraus und verweist auf die “psychologische Begleitung im Casting” sowie “sensible Schnittpraxis”. Das ändert aber nichts daran, dass hier privateste sexuelle Entwicklung in ein kommerzielles Spektakel verwandelt wird. Was als “Aufklärung” und “Empowerment” verkauft wird, bedient vor allem Voyeurismus und Quoten. Der Verlust der letzten privaten Räume ist kein Fortschritt, sondern ein weiterer Schritt in der Entgrenzung des Fernsehens – letztlich auf Kosten aller Beteiligten.⁠